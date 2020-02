Oppo smartphone met stylus pen waarmee je ook kunt bellen Oppo patenteert een mobiele telefoon met een geavanceerde stylus. De pen beschikt over een batterij, Bluetooth ondersteuning en een microfoon.

Samsung kent al vele jaren succes met haar high-end Galaxy Note serie en de bijbehorende S Pen. Waarschijnlijk zal Samsung in de toekomst ook een opvouwbare telefoon met stylus pen uitbrengen. Het lijkt er echter op dat steeds meer smartphonefabrikanten overwegen om hun mobiele apparaten te voorzien van een styluspen. LG heeft in het verleden natuurlijk al verschillende telefoons uitgebracht met een stylus. Ook fabrikanten zoals Asus en Huawei hebben hun eigen pen ontworpen, die overigens voor tablet PC’s ontworpen zijn. Ditmaal gaat het echter over een andere Chinese fabrikant; Oppo.

Oppo vraagt met regelmaat patenten aan voor bijzondere smartphone ontwerpen en/of functies. Ditmaal betreft het een mobiel apparaat met een stylus pen, de gepatenteerde technologie is zowel bruikbaar voor smartphones als voor een tablet. Het gaat om een zeer geavanceerde stylus, met verschillende noemenswaardige extra functies ten opzichte van de S Pen van Samsung.

Oppo smartphone met stylus pen

Het patent getiteld ‘Handwriting pen, electronic equipment and control method therof’ werd op 8 mei 2019 aangevraagd door Oppo Guangdong Mobile Telecommunications in thuisland China bij het CNIPA (China National Intellectual Property Administration).

De vraag naar mobiele apparaten met een groot displayformaat neemt toe. Echter, wanneer je deze grote displayapparaten voor een lange tijd gebruikt kan dit ertoe leiden dat er gebruikersvermoeidheid optreedt. Het gebruik van een stylus pen kan dit tegengaan, aldus de patentomschrijving.

Om het gepatenteerde ontwerp van Oppo te visualiseren heeft de Nederlandse designer Jermaine Smit, online beter bekend als Concept Creator, een serie 3D renders gemaakt voor LetsGoDigital. De productvisualisaties zijn gemaakt aan de hand van de patentschetsen en dienen uitsluitend ter illustratie.

De styluspen met tip kan aan de bovenzijde van het apparaat ingegeven worden. Dat is opvallend, omdat het de korte kant is. Dit erop duidt dat de stylus nooit erg lang kan zijn, zeker niet in combinatie met een telefoon. Bij een tablet zou hier natuurlijk minder sprake van zijn, omdat deze standaard wat breder is. Zodra de pen is gekoppeld wordt deze automatisch opgeladen. In tegenstelling tot de Samsung S Pen wordt de stylus van Oppo wel voorzien van een batterij.

Samsung maakt gebruik van een supercondensator, die in een razendsnel tempo oplaadt. Je hoeft de S Pen slechts 40 seconden in het smartphone compartiment te stoppen en de energieopslag zit vol. Een supercondensator kan echter relatief weinig energie opslaan, waardoor je de pen slechts een half uur kunt gebruiken, alvorens je het oplaadproces weer moet herhalen. Oppo kiest dus voor de integratie van een batterij.

Ook biedt de styluspen van Oppo Bluetooth ondersteuning. Sinds de introductie van de Note 9 wordt de S Pen weer voorzien van een Bluetooth module, waardoor je de camera op afstand kunt bedienen. Ook voor werk gerelateerde taken kan de Bluetooth functie erg handig zijn, zo kun je eenvoudig door een presentatie heen bladeren met enkel de stylus in je hand.

Bellen via de Oppo stylus pen

Vervolgens wordt het echt interessant. De Oppo stylus wordt namelijk ook voorzien van een communicatiemodule, een microfoon en een ontvanger. Zodoende is het zelfs mogelijk om te bellen met deze stylus pen. Door de pen uit de penhouder van de smartphone te halen kun je via de stylus bellen, waardoor je niet langer met een ‘zware’ telefoon aan je oor hoeft te lopen. Met de tweetal knoppen op de styluspen kan het belvolume worden aangepast.

Opmerkelijk genoeg staat er in de patentdocumentatie ook een stukje vermeld over de bevindingen van Oppo onderzoekers, dergelijke informatie wordt doorgaans niet vermeld in patenten. In eerste instantie zouden de onderzoekers moeite hebben gehad om een toereikende batterijcapaciteit te creëren, om gedurende een langere tijd te kunnen bellen via de stylus. Met de gepatenteerde technologie wordt deze belemmering verholpen, zo staat vervolgens in de documentatie vermeld. Hoewel dit niet verder gespecificeerd wordt lijkt het er in ieder geval op dat Oppo al een prototype pen heeft ontwikkelt.

In de patentomschrijving wordt overigens de mogelijkheid open gehouden om de stylus pen niet te voorzien van een tip, maar alleen van een bel-functie. Hoewel dit niet direct waarschijnlijk lijkt, blijkt hieruit des te meer hoe serieus Oppo is over de belfunctionaliteit van de stylus.

Bellen met een stylus is niet nieuw

Dat het mogelijk is om met een stylus pen te bellen heeft Samsung in het verleden al bewezen. Jaren geleden bracht Samsung de HM5100 Bluetooth S Pen uit voor de 2014 editie van de Galaxy Note 10.1 tablet. Daarmee kon je onder andere bellen.

Dit was echter een behoorlijk dikke pen, door de tijd heen heeft Samsung zich gericht op het verfijnen van de pen, zowel qua handligging als qua functies van de tip. De belfunctie kwam echter te vervallen, evenals de Bluetooth functionaliteit. Hoewel de S Pen vandaag de dag wel weer Bluetooth ondersteuning biedt, is de belfunctie nooit meer teruggekomen.

Oppo Find X2 smartphone

Oppo kiest dus duidelijk voor een andere benadering. De relatief korte, dikke pen beschikt over een batterij, Bluetooth en een belfunctie. Zou dit in de toekomst een nieuwe toevoeging kunnen worden voor de Oppo Reno line-up? Of past het juist beter bij de high-end Find serie, waarbij de nadruk ligt op het indrukwekkende scherm.

Afgelopen week heeft Oppo de persuitnodigingen verstuurd voor de Mobile World Congress (MWC 2020). Op zaterdag 22 februari vind het persevenement plaats in Barcelona, daar zal onder andere de nieuwe Oppo Find X2 onthuld worden. Twee dagen later zullen de nieuwe aanwinsten tentoongesteld worden op de Spaanse telecombeurs.

De Oppo Find X2 krijgt een 120hz QHD+ display. Het 6,5-inch formaat display heeft prachtig afgeronde hoeken. De X2 wordt niet alleen een bijzonder stijlvol toestel, de Android smartphone zal ook worden aangedreven door de nieuwste en uiterst krachtige Snapdragon 865 chipset. Ook op camera gebied zal het nieuwe vlaggenschip niet teleurstellen. Waarschijnlijk wordt er een 48 megapixel selfie-camera geïmplementeerd met een Sony beeldsensor.

De camera aan de achterzijde zal onder andere een 5x Hybrid zoom functie bieden, net zoals de meest recente Reno modellen. Ook qua snelladen zijn de verwachtingen hoog, waarschijnlijk zal de telefoon 65W snelladen ondersteunen. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de Find X2 over een styluspen zal beschikken.

Oppo smart-device ecosysteem

Is het dan mogelijk dat we in de toekomst ook Oppo tablets kunnen verwachten? Hoewel de Chinese fabrikant vooralsnog geen tablets in het productportfolio heeft opgenomen, is er wel een nieuw ‘smart-device ecosysteem’ in ontwikkeling, zo werd eind vorig jaar tijdens de Oppo Inno Day 2019 in China aangekondigd.

Dit slimme ecosysteem zal ook leiden tot een groter product assortiment. Van de eerste Oppo smartwatch werd onlangs al een foto gedeeld via social media. Deze zal in het eerste kwartaal officieel geïntroduceerd worden, het is goed mogelijk dat deze smartwatch gelijktijdig met de Find X2 ten tonele komt. Ook heeft het bedrijf een AR bril in ontwikkeling, die later dit jaar op de markt wordt gebracht.

Wellicht dat het nieuwe ecosysteem in de toekomst ook zal resulteren in de ontwikkeling van Oppo tablet PC’s met stylus pen. Hoe dan ook, je mag nog heel wat verwachten van deze innovatieve fabrikant de komende jaren. Ook op het gebied van 5G is Oppo een toonaangevende speler.

Bekijk hier het patent van de Oppo smartphone met stylus pen.

