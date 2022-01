Motorola telefoon met wrap-around display en stylus pen Naast Samsung, Xiaomi en Huawei houdt ook Motorola zich bezig met de ontwikkeling van een smartphone dat volledig uit displayoppervlak bestaat.

Afgelopen week publiceerde LetsGoDigital over een vernieuwde camera user interface voor toekomstige Motorola RAZR klaptelefoons. Het lijkt erop dat het bedrijf zich bezighoudt met meer innovatieve smartphone technologie. Ditmaal heeft het bedrijf een octrooi aangevraagd voor een wrap around display smartphone, waarbij alle vier de zijdes van het toestel uit schermoppervlak bestaat. Het is zeker niet de eerste keer dat we rapporteren over een smartphone waarbij de display helemaal rondom de behuizing is gewikkeld.

Xiaomi introduceerde in 2019 de Mi Mix Alpha met een zogenaamd ‘Surround Display’. Naderhand heeft het bedrijf verschillende patenten aangevraagd voor soortgelijke smartphone modellen. Ook LG leek afgelopen jaar bezig te zijn met de ontwikkeling van een telefoon met een flexibel wrap-around scherm. Van Samsung, Huawei, Honor en Oppo is eveneens bekend dat ze aan dergelijke smartphone modellen werken. Motorola kan nu aan het lijstje toegevoegd worden.

Motorola telefoon dat volledig uit schermoppervlak bestaat

Het gaat om een tweetal patenten. Het begon in juni 2020, toen Motorola Mobility LLC een octrooi heeft ingediend bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office) voor een ‘Unitary pre-formed fascia spanning at least two sides of an electronic device housing and corresponding methodes and devices’. De documentatie is op 23 december 2021 goedgekeurd en gepubliceerd en omschrijft tot in detail het fabricage proces van een smartphone waarbij de behuizing volledig omwikkeld is met flexibel scherm.

In augustus dit jaar heeft het bedrijf aanvullende documentatie ingediend, dat betrekking heeft op hetzelfde device. Onder de noemer ‘Methods and systems for altering virtual button arrangements presented on one or more displays of an electronic device’ worden verschillende nieuwe gebruikersmogelijkheden omschreven. Ook dit patent is op 23 december 2021 vrijgegeven.

Motorola heeft dezelfde documentatie ook ingediend in Duitsland bij de DPMA (German Patent and Trade Mark Office) en bij de WIPO (World Intellectual Property Office), voor wereldwijde bescherming van de gepatenteerde technologie.

Het gaat om een Motorola telefoon met één groot flexibel display, waardoor het schermoppervlak zowel de voorzijde, beide zijkanten en de gehele achterzijde beslaat. Doordat ook de zijkanten voorzien zijn van een touch display, ontbreken de fysieke knoppen. In plaats daarvan worden er virtuele knoppen toegevoegd. Zodoende is het frame van de behuizing uitsluitend aan de uiterste boven- en onderzijde van het toestel zichtbaar.

De onderzijde biedt toegang tot het sim-compartiment en een USB-C poort. Ook is er aan de onderkant een microfoon en een speaker geplaatst. Aan de bovenzijde wordt een extra microfoon en luidspreker geplaatst, evenals een aan/uit-knop. Onduidelijk is waar het camerasysteem wordt geplaatst. Mogelijk wordt er een under display camera toegepast.

Verder wordt er in de patentdocumentatie gesproken over touch bediening en bediening met een styluspen. Motorola heeft reeds verschillende telefoons in het assortiment die compatibel zijn met een stylus, wat dat betreft is het niet ondenkbaar dat toekomstige smartphones van het merk worden voorzien van een flexibel scherm en stylus support.

Virtuele knoppen bieden nieuwe gebruikersmogelijkheden

Voor het oog is het super aantrekkelijk natuurlijk, een smartphone dat volledig uit displayoppervlak bestaat. Toch zullen velen ook direct aan de nadelen denken: al dat glas gaat beduidend sneller kapot. Terwijl de prijs van dergelijke telefoons een stuk hoger zal liggen dan van conventionele telefoonmodellen. Dat geldt uiteraard ook voor de reparatiekosten van zo’n flexibel scherm. Zodoende reist de vraag: welke toegevoegde waarde kan zo’n toestel leveren?

Motorola heeft verschillende functies bedacht om de gebruikersmogelijkheden van dit unieke displayapparaat te vergroten. Hiermee doelen we niet zozeer op de stylus mogelijkheden. Het gaat hierbij met name om die momenten dat je het toestel bij je draagt in je broekzak of handtas.

Middels verschillende sensoren, denk aan een bewegingssensor, temperatuursensor en een zwaartekrachtsensor, wordt gemeten of de smartphone zich in een broekzak bevindt.

Doordat alle zijdes voorzien zijn van displayoppervlak maakt het niet uit hoe je de telefoon uit je zak haalt. De sensoren detecteren hoe de telefoon uit de broekzak wordt gehaald, waarna de interface automatisch wordt aangepast. Niet alleen de interface wordt aangepast, ook de plaatsing van de virtuele knoppen verandert aan de hand van hoe het toestel wordt vastgehouden. Zo hoef je de smartphone dus nooit meer in je hand te draaien.

Wil je even snel reageren, dan is het niet eens nodig om het toestel uit je zak te halen. Door simpelweg op het toestel te tikken worden de virtuele knoppen automatisch aan het uiteinde van het device geplaatst. Handig als je net even met iemand in gesprek bent en je krijgt een binnenkomende oproep. Deze kun je weigeren, zonder dat je jouw telefoon uit de broekzak hoeft te halen.

Toch lijken de extra mogelijkheden van zo’n toestel nog altijd vrij beperkt. Niet voor niets is de Xiaomi Mi Mix Alpha vooralsnog de enige wrap-around display smartphone dat officieel is geïntroduceerd. Het toestel kreeg in 2019 een adviesprijs van omgerekend ruim €2.550. Hoewel dit model uiteindelijk nooit op de markt is gebracht, mede door de complexiteit van het fabricageproces, moge het duidelijk zijn dat dergelijke toestellen nooit populair kunnen worden onder de massa zolang de prijzen zo exorbitant hoog liggen.

Desondanks is het noemenswaardig dat het merendeel van de telefoonfabrikanten onderzoek verricht naar wrap-around display smartphones. Hoewel deze technologie momenteel nog erg duur is, is de verwachting dat het gebruik van flexibele schermen voor smartphones de komende jaren sterk zal toenemen. Dat zal de kostprijs ongetwijfeld ten goede komen, waardoor nieuwe mogelijkheden worden geschapen voor de toekomst.

Lenovo profileert zich met het Motorola-merk in toenemende mate als innovatieve smartphone fabrikant. Denk bijvoorbeeld aan de recent geïntroduceerde Motorola Moto Edge X30. Dit is niet alleen de eerste smartphone met de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 en het nieuwe Android 12 OS, het toestel is ook voorzien van een prachtig 144Hz scherm en een 60MP under-display camera. Dit alles voor een prijs van omgerekend zo’n € 555.

Motorola was tevens de eerste fabrikant die een klaptelefoon met flexibel scherm introduceerde. Het was 2019 toen de Motorola RAZR clamshell ten tonele werd gebracht. In 2022 wordt de Motorola RAZR 3 verwacht, met een krachtigere chipset, een vernieuwd design en een vernieuwde interface. Mogelijkerwijs kunnen we op den duur ook andere type opvouwbare telefoons van het bedrijf verwachten. Denk aan een vouwtelefoon die open slaat als een boek, vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Moederbedrijf Lenovo heeft al ervaring met de toepassing van grote flexibele displays. Zo was het begin 2020 ’s werelds eerste fabrikant die een opvouwbare laptop met flexibel scherm introduceerde, de ThinkPad X1 Fold.

Lenovo houdt zich al langer bezig met de ontwikkeling van opvouwbare display concepten. In 2016 behoorde het bedrijf ook tot de eerste fabrikanten die een langwerpige opvouwbare smartphone toonde, die je om je pols kunt slaan. Wat dat betreft heeft de Chinese fabrikant nog voldoende creatieve ideëen voor de toekomst.

Download official documentation of the Motorola wrap around display smartphone.

Note to publishers : The 3D product renders in this publication are created by graphic designer Parvez Khan, aka Technizo Concept. The images are based on a patent filed by Motorola Mobility LLC. This product is not for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.