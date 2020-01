LG telefoon 2020 model met flexibel wrap-around scherm Deze mobiele telefoon van LG beschikt over een flexibel display dat je om de behuizing heen kunt slaan. Ook is er een dubbele camera ingebouwd.

Toon pagina inhoud

Afgelopen jaar zijn de eerste opvouwbare telefoons uitgebracht, waaronder de Samsung Galaxy Fold, de Huawei Mate X en de Motorola RAZR. Dit jaar toonde Samsung tijdens CES 2020 achter gesloten deuren zelfs een prototype van een uittrekbare telefoon. Een andere mogelijke toepassing voor een flexibel scherm is een wrap-around display, zoals we reeds hebben gezien bij de Xiaomi Mi Mix Alpha met haar surround display.

LG Electronics is vooralsnog terughoudend geweest met het introduceren van smartphone modellen met een flexibel scherm. Dat is enigszins opmerkelijk aangezien LG net als Samsung niet alleen smartphones produceert, maar ook displays. LG Display heeft de benodigde kennis in huis om flexibele displays te fabriceren. Maar met de smartphonedivisie van LG wil het de laatste jaren niet vlotten en dus is de Koreaanse fabrikant voorzichtig geworden met het brengen van dure innovaties.

In plaats van een opvouwbare smartphone heeft LG een smartphone hoesje met display ontworpen, om zodoende van de topmodellen toch een dual screen telefoon te kunnen maken. Maar welke toekomstplannen heeft LG verder? In oktober 2018 maakte de CEO van het bedrijf al bekend een LG opvouwbare smartphone in ontwikkeling te hebben.

Sindsdien heeft de fabrikant verschillende opvouwbare telefoon modellen gepatenteerd, sommige waren zelfs dubbel vouwbaar met styluspen. Ook zat er een uittrekbare telefoon tussen en een smartphone met oprolbaar display. Aan dit lijstje kunnen we een nu ook een ‘smartphone met wrap-around display’ toevoegen.

LG smartphone met display dat doorloopt tot aan de achterzijde

Op 22 juli 2019 heeft LG Electronics een patent ingediend in China voor een smartphone met een flexibel wrap around display. Het patent werd op 17 januari 2020 goedgekeurd, waarna de documentatie ook is opgenomen in de WIPO Design Database.

Er zijn 16 afbeeldingen bijgesloten waarop de LG telefoon van alle kanten getoond wordt. In z’n meest compacte vorm beschik je over een reguliere smartphone. Aan de onderzijde en linkerzijde van het toestel is een zeer dunne schermrand zichtbaar. Aan de bovenzijde is de schermrand beduidend dikker vormgegeven, hier is een dubbele camera met flitser in verwerkt.

Aan de rechterzijde is geen framerand zichtbaar, het scherm loopt namelijk door via de rechterzijde tot aan de gehele achterzijde. Ook wel een wrap-around scherm genoemd. Op de achterzijde is geen camera zichtbaar. De tweetal camera’s aan de voorzijde dienen zowel voor het maken van selfies, als voor het maken van reguliere foto- en video-opnames. Door het toestel om te draaien functioneert dat displaydeel voor het weergeven van de compositie en de daadwerkelijk opname.

Uit de summiere documentatie wordt niet duidelijk hoe het scherm op z’n plek wordt gehouden, mogelijk gebeurt dit magnetisch. Het is ook mogelijk dat je middels een druk op de knop het flexibele scherm los van de behuizing kunt halen – althans, dat geldt natuurlijk alleen voor het displaydeel aan de achterzijde.

Door het scherm open te klappen ontstaat een tablet-formaat display. De randen rondom het scherm zijn opmerkelijk dun. De smartphone behuizing, met alle benodigde componenten, bevindt zich achter het linker schermdeel. Het camerasysteem ziet er daardoor wel erg opvallend uit in opengevouwen stand, omdat deze uitsteekt ten opzichte van het scherm. Het is een alternatief op de side-bar, zoals we onlangs nog zagen bij de Xiaomi smartphone met wrap-around display.

Aan zowel de boven- als onderzijde is de gepatenteerde LG telefoon voorzien van een speaker, ook is er aan beide zijdes een microfoon ingebouwd. Daarnaast biedt de onderzijde plaats voor een microUSB aansluiting voor de oplader en ook een 3.5mm koptelefoon aansluiting ontbreekt niet op dit model. Aan de bovenzijde zien we nog een langwerpige knop, mogelijk is deze bedoelt om de telefoon aan-/uit te zetten, het is ook mogelijk dat deze knop als een soort vergrendeling dient, om het wraparound scherm mee open te kunnen slaan.

Volgende maand gaat de jaarlijkse Mobile World Congress van start in Barcelona. Op deze telecombeurs worden ook weer enkele nieuwe opvouwbare telefoons verwacht, waaronder de Samsung Galaxy Z Flip en de Huawei Mate Xs. Wellicht dat LG op MWC 2020 ook meer over haar toekomstplannen zal onthullen, maar aangezien de lancering van alle mobiele apparaten met een flexibel scherm tot op heden nog zijn uitgesteld is het zeker niet ondenkbaar dat LG nog even haar tijd afwacht.

Bekijk hier het patent van de LG smartphone met wraparound display.