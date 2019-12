LG smartphone case is een hoesje met een groot flexibel display LG ontwikkelt een unieke smartphone case met een groot flexibel display. Met dit telefoonhoesje beschikt je toestel over een 3x zo groot schermoppervlak.

Toon pagina inhoud

Nieuwe generatie smartphoneshoesjes in aantocht. Waar andere smartphonefabrikanten zich inmiddels voorzichtig begeven in de opvouwbare smartphone markt heeft LG voor een andere tussenoplossing gekozen. In februari dit jaar werd de high-end V50 ThinQ geïntroduceerd, voor dit toestel kun je een optioneel hoesje kopen met een geïntegreerd scherm. Een half jaar later verscheen de LG G8x ThinQ. Voor deze telefoon werd de case vernieuwd, sindsdien is de grootte en de resolutie van het scherm van het telefoonhoesje identiek aan die van de telefoon.

Het Dual Screen hoesje is eigenlijk een goedkope oplossing om toch over een dubbel smartphonescherm te beschikken, hoewel er wel een rand tussen de twee schermen blijft bestaan. Het lijkt erop dat LG voornemens is om dit principe in 2020 verder uit te bouwen, door de cover te voorzien van een groot flexibel scherm.

LG smartphonehoesje met groot flexibel display

LG Electronics heeft op 26 juni 2019 in een design patent ingediend bij The Hague International Design System en bij de WIPO Global Design Database. De documentatie werd op 27 december 2019 gepubliceerd en is getiteld ‘case for mobile phones’.

LG Electronics filed a patent for a smartphone case with a large flexible display. The smartphone can be attached via the small flap on the side. Thanks to the movable flap you can place the phone on the case, after which you have two displays (the regular phone screen and half of the case’s display). But you can also put the phone next to it, allowing you to use the full display surface – of both the phone and the case. When on the go, you can easily wrap the case around the smartphone in order to protect the displays. In addition, the patent images show a LG smartphone with small bezels and a punch hole camera. Although this smartphone is not part of the claimed design, this model looks very similar to an LG smartphone with punch-hole camera LetsGoDigital reported on back in August. It’s certainly not unlikely that this phone and accessory will be introduced in 2020.

Er zijn 9 productafbeeldingen bijgesloten waarop een breed telefoonhoesje te zien is met een groot scherm. Met ‘groot’ bedoel ik dubbel zo groot als het formaat van een reguliere smartphone. In het midden is het hoesje op te vouwen, het gaat dus om een flexibel scherm.

Aan de zijkant van het hoesje zit een flapje met drie aansluitpunten, om de telefoon aan te bevestigen. Eenmaal bevestigt beschik je dus over een flexibel scherm dat dubbel zo groot is als het toestel zelf. Feitelijk dus een tablet naast je telefoon.

Dankzij de beweegbare flap kun je de telefoon op het hoesje leggen, waarna je over twee displays beschikt (het reguliere telefoonscherm en de helft van de display van het hoesje). Maar je kunt de telefoon er ook naast leggen, waardoor je gebruik kunt maken van het totale display oppervlak.

Zo kun je het grote flexibele scherm van de smartphone case gebruiken om een video te bekijken of om te gamen, terwijl je het telefoonscherm kunt gebruiken voor het versturen van een WhatsApp bericht of voor het bekijken van je mail.

Ga je er op uit? Dan kun je de smartphone eenvoudig aan zowel de voor- als achterzijde beschermen, door het hoesje om het toestel heen te slaan. Het is een buitengewoon ingenieus en uniek ontwerp. Bovendien zal het een stuk goedkoper zijn dan een opvouwbare smartphone.

LG fabriceert natuurlijk niet alleen smartphones, de Koreaanse fabrikant heeft ook haar eigen display divisie. Andere smartphonefabrikanten kloppen aan bij LG Display om gebruik te maken van hun flexibele display technologie. Je mag er dan ook vanuit gaan dat LG allang een opvouwbare smartphone had kunnen introduceren.

Echter, het gaat niet bepaald voorspoedig met de smartphonedivisie van het merk. Zodoende kan LG niet al te veel risico lopen. De markt van vouwtelefoons is op dit moment nog veel te prematuur om in te stappen voor LG. Een smartphonehoesje met een flexibel scherm lijkt dan ook de perfecte tussenoplossing te zijn.

LG smartphone met hole-punch camera

Opvallend is ook de smartphone die in dit patent getoond wordt. Deze is in stippellijntjes getekend, wat inhoudt dat het toestel geen onderdeel maakt van het geclaimde ontwerp. Desalniettemin is het merkwaardig dat LG hiervoor een smartphone met een punch-hole camera heeft gebruikt. LG heeft vooralsnog helemaal geen toestellen in het assortiment met een gat in het scherm voor de selfie-camera. Ook zijn de schermranden beduidend kleiner dan de toptoestellen die het bedrijf momenteel voert.

De getoonde telefoon toont opmerkelijk veel overeenkomsten met een ander toestel van de Koreaanse fabrikant, waar LetsGoDigital in augustus al over wist te rapporteren. Dit was ook een LG smartphone met punch-hole camera, waarbij het camerasysteem in het midden was geplaatst.

Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat LG in 2020 haar eerste smartphone met hole-punch camera zal introduceren. Logischerwijs wordt eerst de smartphone ontwikkelt, waarna de bijbehorende accessoires worden gemaakt – in dit geval een case met een groot flexibel scherm.

Zal februari 2020 te vroeg zijn? De Mobile World Congress wordt jaarlijks gebruikt voor tal van nieuwe smartphone introducties, het is de plek voor de telecomsector om de laatste innovaties tentoon te stellen. Waarschijnlijk wordt hier de LG V60 en/of de LG G9 geïntroduceerd. Het ligt voor de hand dat dit tevens 5G telefoons worden, de V50 was de eerste 5G smartphone van de Koreaanse fabrikant. Nog twee maanden geduld, dan weten we ongetwijfeld meer!

Bekijk hier de originele afbeeldingen van het LG smartphone hoesje.