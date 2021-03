LG Rollable oprolbare smartphone Is dit hoe de veelbelovende LG Rollable eruit komt te zien? Lees hier over de verwachtingen en laatste ontwikkelingen omtrent LG's oprolbare smartphone.

Al maanden wordt er gesproken over de in ontwikkeling zijnde oprolbare smartphone van LG Electronics. De interesse in dit toestel is mede gewekt door LG zelf, die inmiddels verschillende teasers heeft getoond van deze unieke en futuristische mobiele telefoon. De LG Rollable zal in 2021 geïntroduceerd worden, zo liet de Zuid-Koreaanse fabrikant begin dit jaar tijdens de jaarlijkse CES beurs weten. Het bedrijf heeft inmiddels tal van octrooien laten vastleggen voor uiteenlopende smartphone ontwerpen met een oprolbaar / uittrekbaar scherm.

In februari dit jaar rapporteerde LetsGoDigital nog over een patent van LG Electronics voor een oprolbare smartphone met een tweede scherm aan de achterzijde. Op basis van de afbeeldingen in dat octrooi heeft grafisch designer TS Designer een verschillende 3D product renders gemaakt, om dit bijzondere telefoonmodel beter te visualiseren. Het toestel wordt in drie trendy kleuren getoond: zilver, groen en paars.

Door de unieke vormfactor is er bij dit toestel geen vouwlijn zichtbaar. In z’n meest compacte vorm ligt een deel van het oprolbare scherm opgeslagen in de behuizing. Het gebogen display zorgt voor een extra futuristische uitstraling. Middels een simpele druk op de knop kan het uitrolproces in werking worden gesteld, waarna het scherm circa 40% in grootte toeneemt. Het oprolbare display wordt ondersteunt door een frame, dat dankzij het railsysteem uitschuifbaar is.

Op de achterzijde heeft LG een tweede scherm aangebracht. Dit is een behoorlijk groot scherm, met een langwerpige inkeping aan de rechterzijde voor de drievoudige camera met flitser. Dit camerasysteem lijkt veel weg te hebben van de triple-camera van de LG Wing. Dit was LG’s eerste ‘Explorer Project‘ smartphone, de Rollable moet het tweede toestel worden binnen deze reeks.

Doordat op de achterzijde ook een display aan te brengen kan deze dienstdoen als viewfinder, tijdens het maken van selfies. Hierdoor is het niet nodig om een camera aan de voorzijde te implementeren. Bij de Rollable die LG eerder dit jaar toonde was er ook geen inkeping of gat in het scherm zichtbaar. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de LG Rollable ook over een tweede display aan de achterzijde beschikt.

Om de gepatenteerde oprolbare LG smartphone in al z’n glorie weer te geven heeft TS Designer onderstaande videoanimatie gemaakt, waarin het op- en uitrolproces uitvoerig gedemonstreerd wordt.



Uit eerdere geruchten is gebleken dat de LG Rollable hoogstwaarschijnlijk over een 6,8-inch display beschikt dat uittrekbaar is tot een 7,4-inch formaat scherm. Het oprolbare display zou gefabriceerd zijn in samenwerking met de Chinese displayfabrikant BOE.

Afgelopen week ontving de LG Rollable (modelnummer LM-R910N) het Bluetooth SIG certificaat, zo meldde XDA Developers. Bij het Bluetooth 5.2 certificaat werd melding gemaakt van een ‘eindproduct’, wat erop duidt dat de oprolbare smartphone van LG klaar is om op de markt te komen. Aanvankelijk leek het de bedoeling dat het toestel in maart geïntroduceerd zou worden. Afgelopen maand werd echter al duidelijk dat we nog geduld moeten hebben tot september. Als er tenminste niets tussenkomt…

Er bestaan namelijk grote twijfels over de toekomst van LG’s mobiele divisie. Aanhoudende negatieve bedrijfsresultaten lijken reden te zijn voor LG om geheel met de smartphone productie te stoppen. Het bedrijf zou al enige tijd op zoek zijn geweest naar een koper. Door gebrek aan concrete vorderingen voor een eventuele overname, zou LG voornemens zijn om komende maand officieel aan te kondigen te stoppen met de productie van LG smartphones, zo meldde The Korea Herald afgelopen week.

Vooralsnog heeft LG Electronics geen reactie willen geven, er is dus nog niets bevestigd. Officieel staat de LG Rollable nog altijd op de planning voor 2021. Nadat de smartphone half maart het Bluetooth certificaat ontving dachten velen dat het niet lang meer zou kunnen duren alvorens de oprolbare smartphone officieel zou worden aangekondigd. Toch is er een reële kans dat de Rollable van LG nooit wordt uitgebracht.

Mogelijk dat het bedrijf wel kans ziet om de vergaarde kennis omtrent oprolbare displaytechnologie te gebruiken voor smartphones van andere fabrikanten. Ten slotte zal de displaydivisie gewoon blijven bestaan. LG is overigen niet de enige fabrikant die toekomst ziet in oprolbare telefoons. TCL toonde een jaar geleden al een prototype en ook Oppo introduceerde eind vorig jaar de Oppo x 2021. Beide Chinese fabrikanten hebben echter geen intentie om deze oprolbare toestellen daadwerkelijk uit te brengen. Ook van Samsung is bekend dat ze een uittrekbare Galaxy telefoon in ontwikkeling hebben.

Over Samsung gesproken, deze Zuid-Koreaanse fabrikant lijkt voornemens te zijn om eind 2021 haar eerste dubbel vouwbare telefoon uit te brengen. Eveneens een futuristisch model, dat twee keer open- en dichtgevouwen kan worden. Zodoende beschik je uitgevouwen over een nog groter displayoppervlak, met een aangename standaard schermverhouding van 16:9 of 18:9. Al met al zullen er nog genoeg innovatieve smartphone modellen volgen. De komende periode zal er ongetwijfeld meer duidelijk worden over de toekomst van LG’s mobiele divisie en de inmiddels marktklare oprolbare smartphone.

