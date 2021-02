LG oprolbare smartphone met tweede display LG legt design vast voor een smartphone met een uitrolbaar display. Op de achterzijde is een tweede scherm aangebracht voor het maken van selfies.

LG heeft inmiddels meermaals een teaser getoond van de in ontwikkeling zijnde oprolbare smartphone. Tijdens CES 2021 toonde LG opnieuw een korte video, waaruit onder andere bleek dat deze innovatieve telefoon de naam LG Rollable krijgt. Het is een werkend product dat dit jaar nog zal worden uitgebracht, zo liet een LG woordvoerder vorige maand weten. Lange tijd gingen er geruchten dat de Rollable van LG in maart gepresenteerd zou worden, dit lijkt echter nog wat te vroeg te zijn. Inmiddels wordt er gesproken over een lancering in september.

Door de tijd heen heeft LG Electronics verschillende patenten aangevraagd voor oprolbare smartphone ontwerpen. In 2019 rapporteerde LetsGoDigital al over een uittrekbare telefoon van LG. Enkele maanden geleden deponeerde het bedrijf ook nog een variant van een LG smartphone met oprolbaar display, dat via beide zijkanten uitgetrokken kon worden.

Ook werden de mogelijke schermafmetingen van de LG Rollable bekend; het uitrolbare scherm zou 6,8-inch bedragen in z’n meest compacte vorm en 7,4-inch wanneer het scherm geheel is uitgerold. Het oprolbare display zou gefabriceerd zijn in samenwerking met de Chinese displayfabrikant BOE.

LG Rollable telefoon met uittrekbaar scherm

Vandaag heeft LG Electronics een nieuw octrooi toegewezen gekregen voor een oprolbaar smartphone design. Het betreft een design patent dat begin 2020 is aangevraagd bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration) en op 9 februari 2021 is vrijgegeven. De documentatie bestaat uit een 26-tal patentschetsen waarin de oprolbare telefoon van alle kanten getoond wordt.

De gepatenteerde oprolbare smartphone is een dual screen telefoon. Aan de voorzijde is een groot flexibel display geïntegreerd. Het betreft een afgerond display met zeer smalle schermranden. Tegelijkertijd heb je aan de achterzijde van het toestel ook een scherm tot je beschikking, hier is een langwerpige inkeping gemaakt voor de triple camera. Dit zorgt er wel voor dat het formaat afwijkt ten opzichte van een regulier telefoonscherm.

Door de telefoon open te trekken ontvouwt zich aan de voorzijde een tablet-formaat display. Het scherm is met ongeveer 40% te vergroten, ten opzichte van de meest compacte stand. Het frame aan de boven- en onderzijde kan tevens in- en uitgeschoven worden. Zodoende blijft het toestel stevig en solide, ook in uitgevouwen stand.

Op de achterzijde van het toestel is een railsysteem aangebracht, die het schuifproces moet vergemakkelijken. Het blijft nog wel even de vraag hoe duurzaam dit schuifsysteem is, aangezien de rail zichtbaar is in uitgeschoven stand kan hier relatief eenvoudig stof- en vuil tussen komen. Het is onbekend wat voor een mogelijke oplossing LG hiervoor heeft bedacht.

Er zijn overigens geen knoppen of aansluitingen zichtbaar op de patentafbeeldingen. Wel is er aan de bovenzijde een rondje zichtbaar, vermoedelijk maakt dit onderdeel uit van het scharnier. Er is ook geen selfie-camera zichtbaar, waarschijnlijk heeft LG daarom gekozen voor een tweede scherm. Door ook aan de achterzijde een display te integreren kan dit scherm gebruikt worden als viewfinder tijdens het maken van selfies met de hoofdcamera.

Er is een verticale triple-camera ingebouwd, vergelijkbaar met de LG Wing – dit was LG’s de eerste smartphone binnen het nieuwe Explorer Project. De LG Rollable zal eveneens binnen het Explorer Project worden ondergebracht. Binnen deze smartphone serie experimenteert LG met uitdagende designs die nieuwe gebruikersmogelijkheden moet bieden.

Smartphones met oprolbaar display

Hoewel LG Electronics nog geen opvouwbare smartphones heeft uitgebracht, lijkt het bedrijf des te meer interesse te hebben in oprolbare modellen. LG experimenteert al langer met oprolbare displays. De Koreaanse fabrikant was vorig jaar de allereerste die een rollable TV aankondigde.

LG is niet de enige die toekomst ziet in oprolbare telefoons, TCL toonde een jaar geleden al een prototype en ook Oppo wist eind vorig jaar een prototype te tonen. Beide Chinese fabrikanten hebben echter nog geen intentie om deze toestellen ook daadwerkelijk uit te brengen, dit in tegenstelling tot LG. Van Samsung is tevens bekend dat ze een uittrekbare Galaxy telefoon in ontwikkeling hebben. Ook andere telefoonfabrikanten lijken aan dergelijke uittrekbare telefoon modellen te werken, waaronder Xiaomi, .

Eén van de voordelen van een oprolbare smartphone, ten opzichte van een opvouwbare smartphone is het feit dat er geen schermkreukels zichtbaar zijn. Bij een opvouwbare telefoon is er één vaste vouwlijn. Deze is behoorlijk goed zichtbaar, ook bij nieuwe modellen zoals de Samsung Galaxy Z Fold 2. Daar heb je bij een oprolbaar display geen last van.

Het blijft echter nog even de vraag wat de LG Rollable moet gaan kosten. De mobiele divisie van LG presenteert al jaren verliesgevende cijfers. Ook de verkoop van de LG Wing en LG Velvet zijn minder rooskleurig dan vooraf gehoopt werd. Kan LG Electronics deze telefoon nog wel tegen een competitieve prijs in de markt zetten?

Het is te hopen van wel, want LG Electronics heeft nog genoeg creatieve ideeën om in de toekomst tal van oprolbare modellen uit te brengen. Toch lijkt het bedrijf genoodzaakt te zijn om een flinke verandering door te voeren binnen de smartphone divisie. De tijd zal moeten leren of er nog plek is voor LG in de overvolle smartphone markt.

Bekijk hier de documentatie van de LG Rollable smartphone.