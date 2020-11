LG Rollable wordt modelnaam van LG’s oprolbare smartphone LG Electronics legt trademark vast in Europa voor de naam ‘LG Rollable’. Hoogstwaarschijnlijk wordt dit LG’s uittrekbare, oprolbare smartphone.

Het Koreaanse LG Electronics heeft een uittrekbare smartphone met een oprolbaar display in ontwikkeling, zo liet het bedrijf in september weten tijdens de introductie van de LG Wing. De Wing is de eerste telefoon binnen het nieuwe Explorer Project. Het nieuwe toestel, dat onder codenaam ‘Project B’ wordt ontwikkelt, zal waarschijnlijk rond maart 2021 worden uitgebracht – eveneens binnen het bijzondere en experimentele Explorer Project. Afgezien van een korte teaser video die LG getoond heeft, is er nog weinig bekend over deze bijzondere uittrekbare en oprolbare telefoon.

Wel rapporteerde LetsGoDigital begin deze week over een bijzondere LG smartphone met een oprolbaar display. Dit toestel kon zowel via de linker- als rechterzijde uitgetrokken worden tot een tablet-formaat. Noem het toeval, maar op exact diezelfde dag heeft LG Electronics een opmerkelijk handelsmerk ingediend in Europa.

LG Rollable smartphone

Op 2 november 2020 heeft LG Electronics bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) een trademark vastgelegd voor de naam LG Rollable. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving:

LG Rollable trademark description: smartphones; digital mobile phones; electronic touch screen pen for smartphones; earphones for smartphones; wearable smartphones.

De modelnaam ‘LG Rollable’ is ingediend door tussenpersoon Mitscherlich, Patent- & Rechtsanwälte uit München, Duitsland. Dit bedrijf handelt vaker in naam van LG Electronics, zo rapporteerde LetsGoDigital een jaar geleden over LG The Roll – deze Europese aanvraag werd door dezelfde onderneming ingediend.

Uit de summiere omschrijving valt op te maken dat LG Rollable een smartphone is, die mogelijk zelfs ondersteuning biedt voor een stylus pen. Het lijkt erop dat LG de benaming van haar oprolbare telefoon zo helder en duidelijk mogelijk wil houden: LG Rollable.

Deze modelnaam zou ook goed aansluiten bij LG Wing – dit toestel heeft een dual swivel design, door het voorste scherm te kantelen, als een soort van vleugel (in het Engels: wing) kun je beide displays gebruiken. In Nederland kun je de LG Wing kopen bij BelSimpel, die momenteel €1.000 rekent voor deze smartphone.

LG heeft er bewust voor gekozen om voor de Wing een nieuwe telefoonserie in het leven te roepen, genaamd Explorer Project. Het is dus geen G-serie of V-serie smartphone – waar andere high-end LG telefoons in worden ondergebracht. Het lijkt dan ook aannemelijk dat LG ook toekomstige Explorer Project smartphones een unieke benaming wil meegeven, waarbij de naam meer onthult over de vormfactor van het betreffende telefoonmodel.

Verwacht wordt dat LG rond maart 2021 haar eerste oprolbare smartphone zal presenteren. Dit toestel zal ten minste via één zijde uitgetrokken kunnen worden, om zo een extra groot schermoppervlak te creeren. LG heeft natuurlijk al de nodige ervaring opgedaan met dual screen telefoons, denk bijvoorbeeld aan de LG G8x en de V60 ThinQ. Voor beide smartphones werd een optioneel hoesjes met geïntegreerd display ontwikkelt – waardoor je deze toestellen ook kunt gebruiken als dual screen smartphone.

Bekijk hier de trademark aanvraag van LG Rollable.