LG V60 ThinQ een Dual Screen 5G smartphone

LG Electronics heeft een nieuwe high-end smartphone geïntroduceerd. De LG V60 ThinQ volgt de één jaar oude V50 ThinQ op. Net als zijn voorganger beschikt het toestel over 5G connectiviteit. Ook voor het nieuwe model zal er een optioneel hoesje met display beschikbaar worden gesteld. Zodoende kun je van de V60 eenvoudig een Dual Screen telefoon creëren.

In tegenstelling tot zijn voorganger zal de V60 ThinQ wel in Nederland worden uitgebracht. In buurland België zal het toestel niet arriveren, doordat het 5G netwerk daar nog niet gereed is. Over de exacte verkrijgbaarheid in Nederland bestaat nog enige onduidelijkheid, ook moet de verkoopprijs nog bekend worden gemaakt.

De eerste 5G telefoons zijn inmiddels in ons land uitgebracht, zo zijn de nieuwe Samsung Galaxy S20 modellen met 5G reeds in ons land verkrijgbaar. Begin volgende maand wordt ook de Oppo Find X2 verwacht in Nederland, deze high-end smartphone beschikt eveneens over 5G connectiviteit.

LG 5G msartphone met optioneel hoesje met geïntegreerd display

Wat betreft de technische specificaties, de V60 wordt aangedreven door de uiterst krachtige Snapdragon 865 chipset in combinatie met de Snapdragon X55 5G modem. Er wordt 8GB RAM geheugen ingebouwd, daarnaast is er keuze tussen 128GB en 256GB opslaggeheugen. Mocht het geheugen niet toereikend zijn, dan kun je dit eenvoudig uitbreiden middels een microSD geheugenkaart.

De LG V60 ThinQ wordt uitgerust met een 6,8-inch OLED display, het optionele hoesje beschikt over een display met een gelijke grootte en resolutie. Het gaat om een Full HD+ display resolutie met een 20.5:9 beeldverhouding. De Dual Screen accessoire zal lichter zijn dan voorheen, door de toepassing van een dunner OLED scherm. Het telefoonhoesje met scherm is ideaal om te multitasken, maar natuurlijk ook om te gamen.

De nieuwe LG smartphone beschikt over een ingebouwde vingerafdrukscanner, waardoor je de telefoon eenvoudig kunt ontgrendelen. Zoals we van LG gewend zijn zal het nieuwe vlaggenschip ook uitblinken op het gebied van audio functies. Zo zal de 3D Sound Engine, bekend van LG OLED TV’s worden ingebouwd, voor een extra helder geluid.

Ook een 3.5mm koptelefoon aansluiting zal niet ontbreken, daarnaast is er een FM-radio voorhanden evenals een viertal microfoons voor het maken van audio opnames. Zo kun je ‘voice bokeh’ creëren, oftewel stemgeluiden worden automatisch aangepast aan de hand van achtergrond geluiden. Is er veel rumoer op de achtergrond, dan klinken de stemmen automatisch wat harder, waardoor je deze goed kunt blijven horen.

LG V60 camera

Wat betreft het camerasysteem, het nieuwe model beschikt over een selfie-camera met een 10 megapixel resolutie. Er is opnieuw gekozen voor een kleine inkeping bovenin het scherm waar de front-camera in verwerkt wordt. Aan de achterzijde is een dubbele camera beschikbaar met een additionele 3D ToF camera, waarmee de diepte en afstand tot objecten accuraat berekend kan worden.

De standaard groothoekcamera beschikt over een 64 megapixel sensor en een f/1.8 lens. Het betreft een 0,8 μm beeldsensor. Additioneel is er een 13 megapixel ultragroothoekcamera ingebouwd met een 117˚ beeldhoek. Ook kun je met de LG V60 ThinQ 8K video opnames maken.

Met een accucapaciteit van 5.000 mAh beschikt de V60 over voldoende power om de dag door te komen. De Android 10 smartphone wordt uitgebracht in de kleuren Classy Blue en Classy White. Het optionele hoesje is verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart.