LG Display registreert Smart OLED Plate en One Cord OLED TV LG Display heeft een nieuwe type OLED scherm in ontwikkeling, zo blijkt uit een zestal trademark aanvragen die zijn ingediend in thuisland Zuid-Korea.

Deze week heeft LG Display tijdens de Society for Information Display (SID) 2021 de nieuwste display technologieën getoond, met een variërend aanbod van oprolbare, buigbare en transparante OLED panelen. De schermen zijn inzetbaar voor verschillende soorten producten, van een laptop en TV tot automotive displays.

Uit een nieuwe reeks handelsmerk aanvragen in thuisland Zuid-Korea blijkt dat LG Display nog meer nieuwe OLED technologie in ontwikkeling heeft. Mogelijk gaat het om een extra dun paneel.

LG The Plate een Smart OLED paneel

Op 3 mei 2021 heeft LG Display zestal trademark aanvragen ingediend bij de Korean Intellectual Property Office (KIPO). Het gaat om de namen: The Plate, OLED Plate, Smart Plate, Plate Big, Plate Fit en One Cord OLED.

Uit de omschrijving valt op te maken dat het gaat om een nieuw OLED paneel. De beschrijving vermeld verschillende type producten; TV, monitor en een notebook computer.

LG The Plate trademark description: OLED panel; TV; monitor; notebook computer; smartphone.

Hoewel er ook melding wordt gemaakt van een ‘smartphone’ lijkt dit uitgesloten te zijn. Ten slotte is het bedrijf gestopt met de productie van LG smartphones. De benaming ‘LG The Plate’ lijkt het meest weg te hebben van een televisie scherm. Desalniettemin kan LG voornemens zijn om het nieuwe Plate paneel voor verschillende elektronische producten toe te passen.

De benamingen ‘Plate Big’ en ‘Plate Fit’ duiden erop dat het OLED scherm in verschillende formaten beschikbaar zal komen. De naam ‘Smart Plate’ lijkt te refereren aan een slim OLED paneel. Details hieromtrent zijn echter nog onbekend. Opvallend is ook de benaming ‘One Cord OLED’, waarmee gesuggereerd wordt dat er slechts één kabel nodig is om het scherm aan te sluiten. Mogelijk vergelijkbaar met de One Connect oplossing van Samsung.

Het blijft vooralsnog onduidelijk wanneer we meer te horen krijgen over de LG Plate. Aangezien de trademark aanvragen zijn ingediend door de displaydivisie is het niet ondenkbaar dat er nog enige tijd overheen gaat alvorens LG Electronics deze nieuwe OLED panelen in gebruik zal nemen.