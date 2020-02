Sony legt PS5 merknaam ook vast in Europa en Canada De introductie van de Sony PlayStation 5 gameconsole gaat geen weken meer duren. Trademark nu ook aangevraagd in Europa en Canada, zet de teller op 5.

Al maanden lees je op het internet dat de introductie van de PlayStation 5 spelconsole hoogstwaarschijnlijk in februari 2020 zal plaatsvinden. Eén van de genoemde data was 5 februari. Die kunnen we inmiddels afstrepen, want vandaag is de PS5 nog niet onthuld. Toch zijn er steeds meer signalen dat de officiële aankondiging zeker geen weken meer op zich zal laten wachten. Eerder vandaag kon je op LetsGoDigital lezen dat de Nederlandse PlayStation 5 webpagina inmiddels online is gezet door Sony.

Ook heeft het bedrijf inmiddels meerdere trademark aanvragen ingediend. Het begon met een aanvraag voor PS5 in Zwitserland. Niet veel later werd hetzelfde handelsmerk ook ingediend in Nieuw-Zeeland, kort daarna volgde de United Kindom.

Sony PS5 aanvraag in Europa en Canada

Inmiddels kunnen we melden dat Sony Interactive Entertainment ook in Europa en Canada de benodigde documentatie heeft ingediend. Daarmee staat de teller op 5. In Europa werd de trademark voor PS5 op 4 februari 2020 ingediend, via een rechtskantoor uit Duitsland. In Canada werd de aanvraag al ingediend op 27 januari. In Canada is overigens bescherming aangevraagd voor zowel ‘PS5’ als voor ‘PS 5’.

Op de website van Sony staat vermeld ‘we zijn nog niet helemaal klaar om de nieuwe PlayStation te onthullen’. Het lijkt er echter sterk op dit zeer binnenkort gaat veranderen. Alles wijst erop dat Sony kiest voor dezelfde launch strategie als bij de PS4. Oftewel, een pers evenement ergens tussen 20 – 29 februari 2020 is zeer aannemelijk.

Mogelijk vindt de officiële introductie plaats in de Sony Hall in New York. Waarschijnlijk zullen de persuitnodigingen komende week verstuurd worden. Tijdens de aankondiging verwachten we dat Sony het design van de nieuwe gameconsole zal tonen en tevens meer over de nieuwe functies zal onthullen. Mogelijk dat er ook een of meer video trailers worden getoond van nieuwe PlayStation games.

Bekijk hier de trademark aanvraag voor PS5 in Europa en voor Canada.