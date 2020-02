PlayStation 5 product pagina online op Sony website Sony zet alvast de product pagina online voor de verwachte PlayStation 5 game console. Officiële introductie van de PS5 laat niet lang meer op zich wachten.

Toon pagina inhoud

Deze week heeft Sony in verschillende landen de PS5 webpagina online gezet. Ook in Nederland is de product pagina inmiddels te raadplegen. ‘PlayStation 5 komt eraan’, zo meldt de website. ‘Najaar 2020 op de markt’. Helaas staat er nog geen introductiedatum vermeld, laat staan een release datum. Wel wordt hiermee eens te meer duidelijk dat een onthulling niet lang meer op zich laat wachten. Afgelopen week rapporteerde LetsGoDigital al over een PS5 trademark in zowel Zwitserland als de UK.

Er gaan al langer geruchten dat Sony deze maand een PlayStation Meeting zal organiseren, mogelijk in de Sony Hall in New York. Net zoals de PlayStation 4 zeven jaar geleden ook in februari werd aangekondigd, waarna de lancering plaatsvond in het najaar. Sony heeft echter nog altijd geen datum voor het persevenement bekend gemaakt. Wel kun je vanaf heden op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.

De Nederlandse Sony website vermeldt: We zijn begonnen een aantal van de geweldige features te delen die je van de PlayStation 5 kunt verwachten, maar we zijn nog niet helemaal klaar om de nieuwe PlayStation te onthullen. Meld je hieronder aan om als een van de eersten updates te ontvangen zodra die worden aangekondigd, inclusief nieuws over de releasedatum van de PS5, de prijs van de PS5 en de games die vanaf de release verkrijgbaar zullen zijn.

Om je aan te melden dien je in te loggen op je PlayStation account. Vervolgens wordt je automatisch meegenomen als er een nieuwsbrief wordt verzonden, waarin nieuwe nieuwsfeiten omtrent de console, de DualShock 5 controller en nieuwe games gedeeld zullen worden.

PlayStation 5 game console en DualShock 5 controller

Afgelopen week lanceerde LetsGoDigital nog een spraakmakende video animatie van de nieuwe PlayStation controller. Ditmaal niet zozeer gebaseerd op het patent van de DualShock 5 controller, maar op basis van hetgeen wij graag zouden willen zien. De 3D render animatie is gemaakt door Giuseppe Spinelli – aka Snoreyn – en is uiterst positief ontvangen op YouTube. De afgelopen 48 uur is de PS5 trailer al ruim 390.000 keer bekeken en kreeg maar liefst 10.000 ‘thumbs up’.

De afgelopen maanden heeft Sony al behoorlijk wat nieuwe functies van de PS5 gedeeld. Zo weten we inmiddels dat het de eerste 8K spelconsole van Sony wordt. Ook nieuw wordt de integratie van een SSD, waardoor aanzienlijk kortere laadtijden gerealiseerd kunnen worden. Mogelijk wordt er gebruik gemaakt van de Samsung NVMe SSD 980 QVO.

Daarnaast zal de PlayStation 5 backwards compatibel zijn, wat inhoudt dat jij je bestaande PlayStation game collectie kunt blijven gebruiken met de nieuwe spelcomputer. Eind 2020 komt de console in de winkels te liggen. Enkele Nederlandse retailers bieden nu al de mogelijkheid om de PS5 te kopen door een preorder te plaatsen, waaronder NedGame en GameMania. Waarschijnlijk zal Sony ten tijde van de introductie ook meer bekend maken omtrent de adviesprijs. Er wordt gesproken over een prijs van zo’n €500, maar wat de werkelijke verkoopprijs wordt is nog even afwachten.

Note to editors: The 3D renders presented in this publication are copyright protected and designed by Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn) and licensed to LetsGoDigital. You can use this artwork for free, as long as you include a clickable source link into your story. Thank you very much for understanding.