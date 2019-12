PlayStation 5 controller en Sony PS5 console in beeld gebracht Hooggespannen verwachtingen omtrent de Sony PlayStation 5. Bekijk de adembenemende animatie video van de vernieuwde DualShock 5 controller.

Eind 2020 worden de PlayStation 5 en Xbox Series X game consoles uitgebracht. Er is inmiddels al veel bekend over de specificaties van de nieuwe Sony PlayStation. Het belooft een uiterst krachtige spelcomputer te worden met tal van opwindende functies die console gaming naar een nieuw niveau zullen tillen. Bij een nieuwe game console hoort natuurlijk ook een nieuwe controller, vermoedelijk krijgt deze de naam DualShock 5.

Halverwege november 2019 heeft Sony Interactive Entertainment een designpatent ingediend bij het Japanse patentbureau waarbij een achttal afbeeldingen zijn bijgesloten van de nieuwe controller – zeer waarschijnlijk de PlayStation 5 controller. Onze partner, de Italiaanse grafisch ontwerper Giuseppe Spinelli, online beter bekend als Snoreyn, heeft op basis van dit octrooi een zeer indrukwekkende video animatie gemaakt. Ook de renders die in deze publicatie getoond worden zijn gemaakt door de professionele 3D artiest en tonen de controller van alle kanten.

DualShock PlayStation 5 controller

De DualShock 5 heeft veel weg van de bestaande DS4 controller. In het midden is een grote touchpad aangebracht, direct daaronder vind je de PlayStation knop met aan weerskanten een joystick. Aan de linkerzijde is een D-pad beschikbaar en de rechterzijde van het besturingsapparaat biedt plaats voor een viertal bedieningsknoppen. Nieuw is de USB Type-C aansluiting, die aan de achterzijde is aangebracht.

In oktober heeft Sony al enkele details onthuld aangaande de DualShock 5. Zo zal de controller over haptische feedback beschikken in plaats van ‘rumble’ vibratie. Daarnaast zal de PS5 controller voorzien worden van adaptieve triggers. In de praktijk moet dit ervoor zorgen dat de DualShock 5 veel beter voelbare feedback geeft dan zijn voorganger. Zo moet je precies kunnen voelen of je door een grasveld loopt, of door een waterpoel. Ook kun je tijdens de gameplay het verschil voelen als je met een shotgun schiet of juist een pistool gebruikt.

Deze feedback zal voor een extra meeslepende game ervaring zorgen, zoals je nog nooit eerder hebt ervaren met een controller. Vanzelfsprekend dienen game ontwikkelaars dan nog wel gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden, het zal dus per spel verschillen in hoeverre je deze nieuwe functionaliteiten ook daadwerkelijk ervaart.

De nieuwe PlayStation 5 controller krijgt ook een betere speaker, bovendien zal de DualShock 5 een langere batterijduur bieden. De brede lichtbar verdwijnt. Mogelijk zal de nieuwe variant wel over een smalle lichtstrip beschikken, bovenop de touchpad.

Gisteren heeft Sony nog een nieuwe accessoire aangekondigd voor de DualShock 4, middels de Back Button Attachment beschik je over twee extra bedieningsknoppen die je op de achterzijde van de controller dient te bevestigen. Spelers kunnen deze knoppen naar wens configureren, er is keuze uit 16 verschillende mogelijkheden. Aangezien de nieuwe controller een nagenoeg identieke vormgeving heeft is het aannemelijk dat deze optionele accessoire ook bruikbaar zal zijn voor de nieuwe PS5 controller.

Sony PS5 gameconsole

Sinds LetsGoDigital in augustus 2019 de Development Kit wist te onthullen zijn er meermaals foto’s van deze gameconsole op het internet verschenen. Het design van deze console valt niet bij iedereen in de smaak, maar niet getreurd, vermoedelijk zal de consumenten variant sterk afwijken van dit ontwerp.

Dit heeft Giuseppe Spinelli er echter niet van weerhouden om de Dev Kit nog eenmaal andermaal vol in beeld te brengen. Naast een adembenemende videoanimatie heeft de Italiaanse grafisch ontwerper ook verschillende renders gemaakt van dit ontwerp – die eveneens voor deze publicatie zijn gebruikt.

Wat betreft de specs, de Sony PS5 wordt een 8K console waarmee je ook kunt gamen in 4K @ 60fps. Er zal sterk verbeterde hardware worden geïntegreerd, denk aan een 7nm Zen 2 octa-core AMD Ryzen chip. Ook de GPU wordt speciaal op maat gemaakt voor Sony en biedt ondersteuning voor ray tracing.

Dankzij de toepassing van een SSD, in plaats van een HDD, zullen de laadtijden drastisch verkort worden. Ideaal, ten slotte wil je gewoon kunnen gamen en niet telkens moeten wachten totdat je weer verder kunt met je spel. Ook nieuw wordt de toevoeging van 3D audio, dit alles moet bijdragen aan een intense game ervaring. Bovendien moet de PS5 backwards compatibel zijn, dus verkoop je oude PlayStation games nog niet, want deze zijn straks nog gewoon bruikbaar.

Het is vooralsnog onbekend wat de prijs wordt van de nieuwe spelcomputer. Er gaan echter al geruime tijd geruchten dat de console een adviesprijs krijgt van zo’n €500 – €550. Hoewel de nieuwe Sony PlayStation pas eind 2020 verkrijgbaar zal zijn is het bij verschillende retailers al mogelijk om een pre-order te plaatsen. In Nederland kun je zowel bij GameMania als NedGame de PS5 kopen.

Door een reservering te plaatsen en een aanbetaling te doen van €50 behoor jij straks tot de eerste gamers die over de nieuwe console zullen beschikken. Vanzelfsprekend zullen andere grote winkelketens, denk aan MediaMarkt, Coolblue en Bol de spelconsole ook gaan verkopen, deze bieden vooralsnog echter geen bestelmogelijkheid.

Behalve een nieuwe console en controller werkt Sony ook aan een vernieuwde VR headset die een rijke toevoeging moet worden voor de nieuwe PS5 console. Mogelijk wordt dit een wireless headset, waardoor gamers veel meer vrijheid behouden tijdens het spelen – dit is een veel gehoorde klacht van de PSVR. Daarnaast ligt het voor de hand dat de tracking verder verbeterd wordt, zo lijkt de Sony PSVR 2 over een ingebouwde camera te beschikken die bewegingsdetectie mogelijk maakt.

Het is echter niet waarschijnlijk dat deze VR headset gelijktijdig met de nieuwe console zal verschijnen. Vermoedelijk dienen we nog een jaar extra geduld te hebben. Halverwege de levenscyclus van de nieuwe spelcomputer zal Sony ook nog een PlayStation 5 Pro uitbrengen, dit over nog krachtigere hardware zal beschikken. Genoeg om naar uit te kijken dus!

