Meerdere smartphone fabrikanten hebben inmiddels hun high-end modellen voor 2022 aangekondigd, waaronder de Samsung Galaxy S22 serie en de Oppo Find X5 serie. Later deze maand wordt ook de Xiaomi 12 serie internationaal aangekondigd, evenals de OnePlus 10 Pro. Ook Sony heeft een nieuw vlaggenschip model in petto voor 2022. Hoewel de Japanse fabrikant minder smartphones uitbrengt dan voorheen, is de mobiele divisie nog altijd actief. Dit jaar wordt de vierde generatie Sony Xperia 1 verwacht.

Vorige week verschenen de eerste product renders van de Sony Xperia 1 IV online via de Indiase website GizNext. Uit de beelden blijkt dat het nieuwe topmodel veel design kenmerken van z’n voorganger overneemt, de Xperia 1 III. Laatstgenoemde smartphone werd in april gepresenteerd, zodoende dat velen verwachten dat de 4de generatie komende maand officieel geïntroduceerd zal worden.

Op basis van alle reeds beschikbare informatie heeft grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, voor LetsGoDigital een serie productbeelden gemaakt van de Sony Xperia 1 IV. Ook onderstaande YouTube video is door Technizo Concept vormgegeven. De beelden geven een goede een eerste impressie van het verwachte topmodel van Sony.

Sony Xperia 1 IV design & kenmerken

Sony kiest al jaren z’n eigen weg en maakt dikwijls gewaagde keuzes. Hoewel dit tot op heden niet heeft geleid tot hogere verkoopcijfers, zien Xperia telefoons er wel anders uit dan andere Android telefoons. Het gaat daarbij niet alleen om de afwijkende schermverhouding is anders -wat resulteert in een relatief smal, langwerpig toestel- Sony behoort ook tot de weinige Android fabrikanten die niet kiest voor een punch-hole selfiecamera.

In plaats daarvan is de Xperia 1 IV voorzien van een smalle rand aan zowel de boven- als onderzijde. De bezel is groot genoeg om de selfiecamera en speaker in te verwerken. Het geheel oogt symmetrisch. Het ontwerp wordt verder verfijnd, de zijkanten worden platter vormgegeven dan voorheen – deze trend zien we ook bij de iPhone 12 / iPhone 13 serie, evenals de Oppo Reno 7.

Verwacht wordt dat de Xperia 1 IV wordt voorzien van een 6,5-inch display met een 21:9 beeldschermverhouding. Net als z’n voorganger betreft het een plat scherm met een hoge 4K resolutie en HDR ondersteuning. Ook de 120Hz refresh-rate zal weer voorhanden zijn. Deze multimedia smartphone leent zich uitstekend voor het kijken naar films en het spelen van games. Middels Corning Gorilla Glass Victus wordt het scherm beschermt tegen krassen en stoten.



Sony zal het nieuwe vlaggenschip opnieuw voorzien van een vingerafdruksensor die in de aan-/uitknop wordt verwerkt. Veel andere high-end Android telefoons beschikken over een in-display vingerafdruksensor. Sony daarentegen kiest ervoor om deze in de power-knop te verwerken, deze wordt aan de rechterzijde van het toestel geplaatst. Direct erboven zijn de volumetoetsen gesitueerd.

Verder naar onder is er nog een extra knop geplaatst. Deze dient als shutter knop, ideaal wanneer je de camera in landschapsmode gebruikt. Hierdoor behoudt je meer grip op het toestel, waardoor opnames er scherper uitzien. De linkerzijde is vrij van knoppen. De Google Assistent knop die nog wel in de Xperia 1 III te vinden was, zal bij het nieuwe model achterwege gelaten worden.

Het simcompartiment is bereikbaar via de onderzijde. Hier wordt tevens de USB Type-C aansluiting geplaatst, evenals een tweede speaker. De naar voren gerichte stereo speakers zorgen voor een extra rijke geluidservaring, zeker in combinatie met de vele geluidstechnologieën – waaronder 360 Reality Audio en Dolby Atmos. Ook wordt de Xperia 1 IV opnieuw voorzien van een 3.5mm koptelefoon aansluiting. Sony behoort tot de weinige fabrikanten die deze aansluiting nog altijd integreert – ook in de high-end modellen van het merk.

De afmetingen worden: 164.7 x 70.8 x 8.3mm – ter hoogte van de camera is het toestel 9.5mm dik. Zoals we al jaren van de Japanse fabrikant gewend zijn zal Sony ook de nodige aandacht besteden aan de stof- en waterbestendigheid. De smartphone wordt IP68 gecertificeerd.

Triple-camera met telelens

Over het camerasysteem is nog veel onduidelijk. Mogelijk wordt er opnieuw een 8MP selfiecamera geïntegreerd. Op de achterzijde wordt een triple-camera geïmplementeerd, het design zal vergelijkbaar zijn met z’n voorganger of ook de configuratie gelijk blijft is nog onbekend. Wel is duidelijk dat er opnieuw een telefoto lens voorhanden zal zijn. Daarnaast mag je er vanuit gaan dat er ZEISS optics worden toegepast.

De Xperia 1 III is voorzien van een 12MP groothoekcamera, een 12MP ultra-groothoekcamera en een 12MP zoomlens met een variabel diafragma f/2.3-f/2.8 (70-105mm). De telelens maakt 2,9x en 4,4x optische zoom mogelijk. Er zijn geruchten geweest dat zowel de hoofdcamera als de telelens wordt geüpgraded. Details hieromtrent blijven echter nog schaars. Het zou in ieder geval een welkome update zijn, want door de lage resolutie tonen de opnames relatief weinig details, zeker wanneer je ze op een groot scherm bekijkt.

Mogelijk wordt er ditmaal ook een nachtmode ingebouwd, zoals de meeste high-end telefoons inmiddels hebben. Bij de huidige Sony Xperia telefoons is dit nog niet het geval, waardoor de avond- en nachtopnames relatief weinig details tonen zeker in de donkere delen van de foto.

Krachtige Android 12 smartphone

Sony zal het vlaggenschip voorzien van een nieuwe en extra krachtige processor. Het gaat om de snelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset. Vermoedelijk zal er opnieuw 12GB werkgeheugen worden ingebouwd. Mogelijkerwijs zullen ook de opslagmogelijkheden gelijk blijven, met keuze uit 256GB en 512GB opslaggeheugen. Ook een microSD geheugenkaart zal worden ondersteunt.

Uiteraard zal de Sony Xperia 1 IV ook ondersteuning bieden voor het 5G mobiele netwerk. De telefoon zal draaien op Android 12. Het ‘Material You’ ontwerp biedt meer personalisatiemogelijkheden, ook op het gebied van privacy zijn er meer mogelijkheden voorhanden. Sony loopt helaas niet bepaald voorop als het gaat om de software-ondersteuning.

Het huidige topmodel kan rekenen op slechts 2 Android OS updates. Hopelijk wordt het updatebeleid herzien en zal het nieuwe vlaggenschip minstens 3 Android upgrades mogen ontvangen. Twee jaar is eigenlijk niet meer van deze tijd, zo biedt Samsung inmiddels 4 jaar Android OS updates en 5 jaar beveiligingsupdates. Apple doet het nog beter, iPhone modellen kunnen rekenen op 6 jaar iOS updates.

Over de batterijcapaciteit en de snellaad mogelijkheden is nog enige onduidelijkheid. Het huidige topmodel is voorzien van een 4.500 mAh batterij met ondersteuning voor 30W bedraad opladen. Vanuit China zijn er geruchten geweest dat de Xperia 1 IV wordt uitgerust met een 5.000 mAh batterij, die met een maximaal laadvermogen van 45W opgeladen kan worden. Ook zou draadloos opladen ondersteunt worden. Sony levert nog altijd een oplader mee in de verkoopverpakking. Daarnaast wordt er een hoesje meegeleverd, zodat je de telefoon optimaal kunt beschermen.

Wanneer kun je de Sony Xperia 1 IV kopen?

De komende weken zullen er ongetwijfeld meer details bekend worden omtrent de 4de generatie Xperia 1. Het toestel zal in twee kleuren verschijnen: mat groen en zwart. Het is te hopen dat de adviesprijs niet opnieuw zal stijgen. De Xperia 1 II werd voor €1.200 in de markt gezet, bij de Xperia 1 III werd er nog eens €100 bovenop gedaan – voor de standaard uitvoering met 256GB opslag.

Vermoedelijk zal de officiële introductie in het voorjaar van 2022 plaatsvinden. Afgaande op voorgaande jaren is de kans groot dat je vervolgens nog zo’n drie maanden moet wachten alvorens het toestel ook daadwerkelijk verkrijgbaar is. De Xperia 1 III werd in april aangekondigd, maar ging pas halverwege juli in de verkoop.

