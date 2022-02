Samsung biedt voortaan 4 jaar Android OS updates Samsung voorziet Galaxy toestellen voortaan van 4 jaar Android updates en 5 jaar beveiligingsupdates. Geldt voor deze telefoons, tablets en smartwatches.

Samsung heeft zojuist de Galaxy S22 serie en Galaxy Tab S8 serie aangekondigd. Het gaat om drie smartphones en drie tablets. Uiteraard zijn de 2022 modellen voorzien van verschillende nieuwe functies en een extra krachtige chipset. Minstens net zo noemenswaardig, tijdens het Galaxy Unpacked evenement heeft het bedrijf ook een belangrijke software gerelateerde aankondiging gedaan. Samsung zal voortaan 4 jaar Android OS updates en 5 jaar beveiligingsupdates bieden.

Het is een belangrijke stap voorwaarts. Halverwege 2020 maakte het bedrijf bekend om voortaan 3 jaar Android OS updates en 3 jaar beveiligingsupdates te bieden. Een half jaar later werd dit 3 jaar Android OS update en 4 jaar beveiligingsupdates. Nu, anderhalf jaar later, komt daar opnieuw een jaar bij. Geen enkele andere Android fabrikant heeft zo’n goed updatebeleid – zelfs Google niet.

Samsung vernieuwt Android update beleid

Het opschalen van de updates geldt niet alleen voor de Galaxy S22 en Tab S8 serie. Ook de gehele Galaxy S21 serie, de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 zullen profiteren van het nieuwe software beleid. Uiteraard zal dat ook gaan gelden voor alle toekomstige modellen uit de Galaxy Z en S-serie, evenals geselecteerde A-serie modellen.

Gelijktijdig heeft Samsung aangekondigd om ook de nieuwe One UI Watch en Wear OS smartwatches te voorzien van 4 jaar upgrades. Het gaat om de Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic. Naast de One UI-upgrades levert Samsung tot vijf jaar beveiligingsupdates.

Het beveiligingsplatform Samsung Knox zorgt ervoor dat alle Galaxy toestellen optimaal beschermd zijn tegen potentiële bedreigingen. Heb je Samsung Galaxy Enterprise Edition, dan krijg je bovendien een eenjarige licentie die je toegang geeft tot Samsung Knox Suite-oplossingen. Op die manier kun je jouw apparaten en beveiligingsupdates eenvoudig implementeren en beheren via een dashboard.

Welke smartphones bieden lange software ondersteuning?

Lange tijd bood Samsung slechts 2 jaar Android en 2 jaar beveiligingsupdates. Het bedrijf kreeg echter te maken met sterk toenemende concurrentie vanuit China. Al snel merkte Samsung dat de software een hekel punt is voor Chinese merken. Hier hebben de Zuid-Koreanen op slimme wijze op ingespeeld, door het updatebeleid keer op keer uit te breiden.

Ook besteedt Samsung uitgebreid aandacht aan het grondig testen van de upgrades. Bij Samsung hoor je eigenlijk nooit dat een software update achteraf worden teruggedraaid. Dat kunnen we helaas niet zeggen van de toestellen van Xiaomi, OnePlus en Google… Recentelijk werd de Pixel 6 update nog gepauzeerd en ook OnePlus besloot om de OxygenOS 12 update terug te draaien na uiteenlopende technische problemen.

Ondanks de uitvoerige test procedure weet Samsung de updates relatief snel uit te rollen. Zo kregen de Galaxy S21 modellen in december al een update naar Android 12. De Galaxy S22 modellen draaien uit de doos op Android 12 en kunnen door de jaren heen nog upgrades verwachten tot en met Android 16 – ervan uitgaande dat Google de naamstructuur niet zal aanpassen.

Op dit punt doen Samsung telefoons het dan ook beduidend beter dan de toestellen van Xiaomi, Oppo en OnePlus. Apple is eigenlijk de enige die het beter doet. De iPhone modellen worden namelijk voorzien van minimaal 6 jaar iOS updates. Dit is tevens één van de redenen waarom iPhones beduidend minder snel in waarde zakken als Android telefoons.

Door een lange software ondersteuning te bieden, die ook zorgvuldig en tijdig wordt uitgevoerd, beschikken gebruikers altijd over de nieuwste software functies. Ook de 5 jaar lange beveiligingsupdates zijn uiteraard zeer welkom. Telefoons worden voor steeds meer zaken ingezet, waardoor er ook steeds meer persoonlijke informatie en gevoelige gegevens op staan. Hierdoor is het extra belangrijk om de data die erop staat goed te beveiligen en ook veilig te houden.

Het opschalen van het aantal updates zien we dan ook als een dik pluspunt voor Samsung!