Google Pixel 6 software update uitgesteld

Eind oktober 2021 heeft Google het Android 12 besturingssysteem gelanceerd, gecombineerd met twee nieuwe smartphones: de Google Pixel 6 en de Google Pixel 6 Pro. Beide smartphones zijn erg goed ontvangen, Expert reviews hebben aangetoond dat het nieuwe duo erg veelzijdig is, ook het vernieuwde camera design valt bij velen in de smaak. Toch is er iets vreemds aan de hand, Google heeft namelijk besloten om de decemberupdate voor de Pixel 6 devices uit te stellen.

Op de officiële Google blog wordt melding gemaakt dat de December 2021 update is gepauzeerd. Eind januari zal de beveiligingsupdate worden hervat, tegen die tijd zullen ook de nodige bugs zijn opgelost.

Google beveiligingsupdate bevat kritieke bug

De decemberupdate was al deels uitgerold. Verschillende gebruikers maakten echter al snel melding dat ze na de update te kampen kregen met oproepen die wegvielen of verbroken werden. Opmerkelijk, want de decemberupdate moest juist oplossing bieden voor een probleem met de Google Assistent, die soms onbedoeld een telefoongesprek startte.

Voor beide problemen zou Google inmiddels een oplossing hebben gevonden, die eind januari beschikbaar zal worden gesteld. Mocht je over een Pixel 6 (Pro) beschikken en je ervaart momenteel problemen door de december update, dan raadt Google aan om je toestel te resetten naar de fabrieksinstellingen. De verklaring en uitleg luidt als volgt (vertaald naar het Nederlands):

Officiële verklaring Google

Het Pixel-team heeft de software-update van december voor de Pixel 6 smartphones onderbroken, nadat meerdere gebruikers melding hebben gemaakt dat oproepen wegvallen of verbroken worden. We hebben hiervoor een oplossing gevonden die eind januari in een software-update zal worden uitgerold.

Deze update bevat ook alle fixes en verbeteringen die oorspronkelijk in december waren gepland. Als je de software-update van december hebt ontvangen op de Pixel 6 of Pixel 6 Pro en nog steeds problemen met de mobiele verbinding ondervindt, kun je teruggaan naar de vorige softwareversie met de Android Flash Tool (flash.android.com) en een reset naar de fabrieksinstellingen uitvoeren.

Maak een back-up van uw telefoon voordat u de vorige softwareversie terugzet. Als u geen problemen met de mobiele verbinding ondervindt, hoeft u niets te doen. We bieden onze oprechte excuses aan voor het ongemak en stellen uw geduld op prijs bij het uitrollen van de oplossing.

Google Pixel 6 Serie

De Pixel 6 en 6 Pro zijn de eerste Google telefoons met een Tensor SoC. Het basismodel beschikt over een 6,4” AMOLED scherm met een 90Hz refresh-rate. De extra geavanceerde Google Pixel 6 Pro heeft een 6,71-inch LTPO AMOLED scherm met een adaptieve verversingsfrequentie van 120Hz. Dit is tevens het enige model met een afgerond scherm.

Ook zijn de nieuwe Google smartphones uitgerust met een geavanceerd camerasysteem, bestaande uit een 50MP hoofdcamera en een een 12MP ultragroothoekcamera. Het Pro model is daarnaast voorzien van een telelens met 4x optische zoom en 20x digitale zoom.

Officieel worden de Pixel toestellen niet in Nederland gevoerd, desondanks zijn de nieuwe modellen wel verkrijgbaar via Nederlandse websites als BelSimpel, Mobiel en Bol. Dit wordt mogelijk gemaakt door parallelle import (grijze markt). In Duitsland zijn beide modellen wel officieel verkrijgbaar, daar liggen de prijzen ook beduidend lager dan in Nederland.

Voor de Pixel 6 betaal je in Duitsland een prijs van €650, de Pixel 6 Pro is verkrijgbaar vanaf €900 – hiervoor ontvang je het instapmodel met 8GB RAM / 128GB ROM. De telefoons hebben een eigentijds en kenmerkend design, dankzij de tweekleurige behuizing en het verticaal camerasysteem.

Het basismodel is verkrijgbaar in de kleuren Sorta Seafoam, Kinda Coral en Stormy Black. De Pixel 6 Pro is verkrijgbaar in de kleuren Cloudy White, Sorta Sunny en Stormy Black.