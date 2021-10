Google telefoons: Pixel 6 en Pixel 6 Pro met Android 12 De langverwachte Google Pixel 6 serie is officieel uitgebracht. Met vernieuwd design, verbeterde camera, Android 12 OS en de nieuwe Google Tensor SoC.

De Google Pixel 6 smartphones zijn inmiddels officieel gelanceerd. Helaas zijn de nieuwe modellen in slechts 8 landen uitgebracht. Nederland behoort niet tot één van de landen waar je Google telefoons kunt kopen. Jammer, want de eerste reacties en eerste expert reviews van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro smartphones zijn bijzonder positief. De nieuwe modellen vallen in de smaak dankzij het vernieuwde design, de fantastische camera’s en natuurlijk Android 12.

In buurland Duitsland hebben ze overigens meer geluk, daar worden de toestellen wel verkocht. Via de grijze import zullen de nieuwe modellen ongetwijfeld ook in Nederland worden aangeboden. De Pixel 6 heeft een vanaf prijs van $ 600 USD. De Pixel 6 Pro heeft een groter display, één camera meer en verschillende extra features. Voor deze extra’s dien je uiteraard ook dieper in de buidel te tasten, de Pro variant is verkrijgbaar vanaf $ 900 USD.

Google Pixel telefoons met Tensor chip

Ook bijzonder, de Pixel 6 smartphones zijn de eerste toestellen die worden aangedreven door de Google Tensor chip – de allereerste mobile processor van Google. Opmerkelijk, want voorheen koos Google altijd voor het Amerikaanse Qualcomm.

Voor de nieuwe chip heeft Google aangeklopt bij concullega Samsung. Verschillende bewijsstukken hebben aangetoond dat de Tensor SoC eigenlijk een Samsung Exynos 9855 is – die nooit officieel is aangekondigd. Google heeft met name ingezet op extra AI functies. Ook zijn er tal van features ingebouwd die de Pixel 6 nuttiger en persoonlijker maakt dan voorheen – hier speelt Android 12 uiteraard ook een belangrijke rol in.

Google heeft gekozen voor een nieuw ontwerp. De Pixel 6 als de Pixel 6 Pro beschikken beide over een driekleurig achterpaneel. Er is gekozen voor een verticaal camerasysteem, met een matzwarte metalen band die enigszins uitsteekt ten opzichte van de behuizing. Het geeft de telefoon een geheel eigen look & feel. Knap gedaan van Google, tenslotte zijn smartphones de afgelopen jaren steeds meer op elkaar gaan lijken. Met dit design weet Google zich duidelijk te onderscheiden van de rest.

De Pixel 6 en 6 Pro zijn overigens eenvoudig uit elkaar te houden door te kijken naar de ruimte boven het camerasysteem. Deze ruimte is bij de Pro variant beduidend groter dan bij het basismodel. Zodoende dat het driekleurige ontwerp ook beter tot z’n recht komt bij het Pro-model.

Het basismodel beschikt over een 6,4” AMOLED scherm met een 90Hz refresh-rate. De extra geavanceerde Google Pixel 6 Pro heeft een 6,71-inch LTPO AMOLED scherm met een verversingsfrequentie van 120Hz. Dit is tevens het enige model met een afgerond scherm. Voor beide toestellen geldt dat de display wordt beschermt middels een Corning Gorilla Glass Victus screen protector. De vingerafdruksensor is onder het scherm geplaatst.

Nieuwe features van Android 12 OS

Begin deze maand werd Android 12 gelanceerd door Google. De Pixel 6 smartphones zijn de eerste toestellen die uit de doos op Android 12 draaien. Het vernieuwde OS biedt meer personalisatie-mogelijkheden, is veiliger en speelser vormgegeven.

Wanneer je een andere achtergrond kiest, wordt de volledige gebruikersinterface bijgewerkt en aangepast. Alles voelt soepeler en natuurlijker aan. Het start- en vergrendelscherm heeft een frisse nieuwe look gekregen en een aantal nieuwe mogelijkheden.

De Google Pixel 6 (Pro) is tevens de best beoordeelde telefoon voor beveiliging. Het toestel bevat de volgende generatie Titan M2, die werkt met de Tensor-beveiligingskern om gevoelige gebruikersgegevens, pincodes en wachtwoorden te beschermen. Ook nieuw, Google levert vanaf heden standaard 5 jaar beveiligingsupdates – zodat jouw telefoon extra lang over up-to-date beveiligingssoftware beschikt.

Google Pixel 6 Pro biedt 4x optische zoom

De nieuwe Pixel smartphones zijn tevens uitgerust met de meest geavanceerde camera’s ooit toegepast door Google. Zowel de Pixel 6 als 6 Pro hebben een nieuwe 1/1,3 inch-sensor aan de achterkant. Deze primaire sensor vangt tot 150% meer licht op – vergeleken met de primaire camera van de Pixel 5. Zodoende zien foto’s en video’s er extra detailrijk uit, met rijkere kleuren.

De hoofdcamera beschikt over een 50MP beeldsensor. Beide telefoons hebben ook een nieuwe ultragroothoekcamera met een grotere sensor. Hiervoor is een 12MP beeldsensor ingezet en een f/2.2 lens. Waar het basismodel over een dubbele camera beschikt, is de Pro voorzien van een triple-camera. De Google Pixel 6 Pro heeft een extra telelens met 4x optische zoom en 20x digitale zoom – het gaat om een verbeterde versie van ‘Super Res Zoom’. De telefoto zoomlens beschikt over een 48MP sensor.

Er is ook een verbeterde ultragroothoekcamera aan de voorkant ingebouwd, die tevens 4K-video kan opnemen. Deze camera is ook bruikbaar in Snapchat’s nieuwe ultrabrede selfie-functie. Voor directe Snapchat-toegang zal later dit jaar een nieuwe ‘Quick Tap to Snap-functie’ worden toegevoegd, exclusief voor Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

Met behulp van de ‘Magic Eraser’ kun je ongewenste elementen eenvoudig uit je foto’s verwijderen. Motion Mode biedt opties zoals ‘Action Pan’ en ‘Long Exposure’. Je kunt Action Pan gebruiken om foto’s te maken van je spelende kinderen of rennende huisdier – de achtergrond wordt vervaagd, waardoor het onderwerp beter tot z’n recht komt. Met Long Exposure kun je prachtige opnamen maken met een lange sluitertijd – ideaal voor onderwerpen met beweging, zoals een waterval of levendige stadstaferelen.

Een andere belangrijke vooruitgang in fotografie is Real Tone – dat zorgt voor een realistische weergave van je huidskleur – ongeacht je huidtint. De Pixel 6 (Pro) biedt ook verbeterde functies voor Spraakherkenning en ‘Taal verstaan’. Je kunt nu bijvoorbeeld je stem gebruiken om snel een bericht te typen, te bewerken en te verzenden met ‘Assistent-spraakgestuurd typen’. Dit werkt in Berichten, Gmail en meer.

Optionele telefoonhoesjes voor de Google Pixel 6

Google heeft ook verschillende stijlvolle telefoonhoesjes aangekondigd, in doorzichtige kleuren waardoor je kunt blijven genieten van het unieke ontwerp van de Pixel 6 (Pro). Ook heeft het bedrijf een nieuwe Pixel stand aangekondigd, een draadloze oplader die tevens dienst doet als stand voor je telefoon.

Met behulp van de stand kun je de Pixel 6 opladen met een maximaal laadvermogen van 21W, de Pixel 6 Pro ondersteunt 23W draadloos laden. Aangaande de accucapaciteit, de Google Pixel 6 is uitgerust met een 4.614 mAh batterij. Het grotere Pro model beschikt over een 5.003 mAh batterij. Bedraad opladen kan met beide modellen met een maximale laadsnelheid van 30W.

Het basismodel is uitgebracht in de kleuren Sorta Seafoam, Kinda Coral, Stormy Black. De Pixel 6 Pro is verkrijgbaar in de kleuren Cloudy White, Sorta Sunny, Stormy Black. De adviesverkoopprijs is vastgesteld op respectievelijk $600 en $900 USD – Hiervoor ontvang je het instapmodel met 8GB RAM / 128GB ROM. Daarnaast kun je een versie kopen met 256GB opslaggeheugen. Het geheugen is overigens niet uitbreidbaar middels een geheugenkaartje.