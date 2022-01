Oppo Find X5 Pro smartphone met Hasselblad camera Oppo heeft een nieuw topmodel in de maak. De Find X5 Pro krijgt een 2K LTPO 2.0 display, een vernieuwde triple-camera en snellere oplaadmogelijkheden.

Oppo heeft een serie nieuwe high-end smartphones in ontwikkeling. De Oppo Find X5 Pro wordt het nieuwe topmodel . De Find X5 reeks wordt vermoedelijk eind febriari 2022 officieel aangekondigd. Het gaat om de opvolger van de Find X3 serie. Een Find X4 zal niet verschijnen. In landen als China en Japan klinkt het getal ‘4’ hetzelfde als het woord ‘dood’, zodoende dat dit getal als ongeluksgetal wordt beschouwd. Oppo lijkt daarom te hebben besloten om deze benaming over te slaan – ondanks dat er wel een Reno 4 serie is gelanceerd.

De Oppo Find X5 Pro zal op verschillende punten worden verbeterd ten opzichte van het 2021 model. De afgelopen periode is er meermaals nieuws online verschenen omtrent het vermeende topmodel. Er zijn zelfs verschillende live foto’s gelekt, waarop het vernieuwde camerasysteem te zien is. Aan de hand van alle beschikbare informatie heeft grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, een serie product renders gemaakt van het verwachte Pro model.

Triple-camera met Hasselblad branding

De grootste veranderingen zijn waarneembaar aan de achterzijde. Uit de gelekte foto’s blijkt dat dit de eerste smartphone wordt met Oppo’s nieuwe NPU. Op het camerasysteem is de tekst ‘Powered by Mari Silicon’ te lezen. In december werd deze nieuwe 6nm Imaging NPU aangekondigd, destijds gaf het bedrijf al te kennen dat deze zal worden toegepast in de nieuwe Find line-up. De MariSilicon X moet RAW-verwerking zonder kwaliteitsverlies mogelijk maken. Ook zal het vastleggen van 4K AI Night Video met live previews tot de mogelijkheden behoren.

Dat is niet de enige verandering die op de achterzijde waarneembaar is. Want naast de merknaam Oppo staat ditmaal Hasselblad genoemd. Dit behoeft wellicht een korte introductie. Vorig jaar werd bekend dat Oppo en OnePlus worden samengevoegd. Beide merknamen blijven gehandhaafd, de ontwikkelde technologie wordt voortaan gedeeld. Zo beschikt de recent geïntroduceerde OnePlus 10 Pro over SuperVooC en AirVooC oplaadtechnologie van Oppo. Ook is de OxygenOS 12 interface aangepast, met meer elementen van het ColorOS van Oppo.

De samenvoeging werkt echter niet één kant uit, want ook Oppo zal elementen van OnePlus gaan overnemen. Eén van die punten wordt de samenwerking met Hasselblad. Sinds de OnePlus 9 serie werkt de Chinese fabrikant samen met de Zweedse medium format camerafabrikant om de beeldkwaliteit van de mobieltjes naar een hoger niveau te tillen.

De Find X5 wordt de eerste Oppo telefoon met een Hasselblad camera. Vermoedelijk zal Hasseblad zorgdragen voor de kleurkalibratie. Daarnaast ligt het in de lijn der verwachtingen dat de vernieuwde Pro Mode met RAW+ ook op de Find X5 Pro terug te vinden zal zijn. Deze feature werd afgelopen maand reeds geïntroduceerd, ten tijde van de OnePlus 10 Pro.

Op CoolAPK werden recentelijk een serie specs online gezet, waaronder de camera details. Oppo zal de Find X5 Pro naar verluidt uitrusten met een 32 megapixel front-camera – hiervoor wordt de Sony IMX709 beeldsensor ingezet. Op de achterzijde wordt een drievoudige camera geplaatst. De hoofdcamera wordt voorzien van een 50 megapixel Sony IMX766 beeldsensor met optische beeldstabilisatie.

De tweede camera is een 32 megapixel ultragroothoekcamera met Sony IMX709 sensor – die in december 2021 debuteerde ten tijde van de Oppo Reno 7 Pro. Dit is dezelfde sensor die ook wordt gebruik voor de selfiecamera. Ten slotte zal er een 13 megapixel telefoto camera worden ingebouwd met een Samsung S5K3M5 sensor. De unieke 60x microscoop camera, waar vorig jaar nog zoveel marketing aandacht naar uitging, komt dit jaar te vervallen.

De triple-camera krijgt een vernieuwd design. Kenmerkend zijn de vloeiende lijnen waarmee het camera eiland overloopt in het achterpaneel. Dit zagen we ook terug bij de Find X3 Pro. Er is nog wel iets anders dat opvalt, dat is de glimmende behuizing. Waar veel andere merken in 2022 kiezen voor een matte afwerking kiest Oppo voor een glossy afwerking. Dit brengt een aantal nadelen met zich mee, zo zal de telefoon hierdoor een stuk gladder aanvoelen, waardoor de telefoon sneller uit je handen zal glippen. Daarnaast is een glimmende afwerking veel gevoeliger voor vingerafdrukken.

Een groot 2K LTPO 2.0 display

Waarschijnlijk wordt de Oppo Find X5 Pro voorzien van een 6,78-inch AMOLED display met een 2K resolutie. Het betreft een LTPO 2.0 display met een adaptieve 120 Hertz refresh-rate – vergelijkbaar met de OnePlus 10 Pro. In de linker bovenhoek wordt een ponsgat gemaakt voor de selfiecamera. Het gaat om een curved display met smalle schermranden, die de telefoon een premium uiterlijk meegeven.

De vingerafdruksensor zal onder het scherm verwerkt worden. Verder worden de fysieke knoppen op de gebruikelijke plekken gepositioneerd, met rechts de aan-/uitknop en links de volumetoetsen. De onderzijde zal plaats bieden voor een speaker, microfoon en USB-C aansluiting. Ook het simkaart compartiment is toegankelijk via de onderzijde van het toestel. Bovenop wordt er een extra microfoon geplaatst.

Het nieuwe topmodel zal worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, die in 2022 in veel vlaggenschip modellen te vinden zal zijn. Het basismodel, de Find X5, wordt naar verluidt voorzien van de Dimensity 9000 SoC van het Taiwanese MediaTek.

Afgelopen jaar koos Oppo ervoor om het opslaggeheugen te verlagen. Waar het bedrijf voorheen 512GB opslag inbouwde, werd de Find X3 Pro uitgerust met 12GB / 256GB geheugen. Dit is tevens de enige geheugenvariant die is uitgebracht. Mogelijkerwijs zal Oppo ditmaal meerdere geheugenvarianten beschikbaar stellen, hoewel details hieromtrent nog schaars zijn. Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat het nieuwe topmodel ook ondersteuning biedt voor het 5G mobiele internet netwerk.

De Oppo Find X5 Pro zal draaien op het Android besturingssysteem, in combinatie met de ColorOS 12 gebruikersinterface. Oppo voorziet haar topmodel van twee jaar Android OS updates – dat is magertjes in verhouding met Samsung en Apple. Te zijner tijd zal er een update naar Android 13 en Android 14 worden uitgerold.

Tot slot de batterij en snellaad-functionaliteit. Oppo zal de X5 Pro uitrusten met een dual batterij met een totale accucapaciteit van 5.000 mAh. Dat komt overeen met topmodellen zoals de Samsung Galaxy S22 Ultra en de OnePlus 10 Pro. De oplaadsnelheid verder verhoogd ten opzichte van z’n voorganger. Het gaat om 80W bedraad opladen en 50W draadloos opladen. Daarnaast lijkt Oppo voor het eerst 10W omgekeerd draadloos ondersteuning te bieden. De vernieuwde snellaad-technologie debuteerde afgelopen maand, ten tijde van de OnePlus 10 Pro.

De Find X5 Pro zal tevens IP68 gecertificeerd worden, wat inhoudt dat de telefoon stof- en waterbestendig is. Dat klinkt misschien als logisch voor een telefoon in deze prijsklasse. Toch heeft Oppo maar enkele smartphones in het assortiment met een IP-rating, denk aan de Find X2 Pro en Find X3 Pro. Binnen de Reno line-up – zoals de Reno 6 Pro en de Reno 7 Pro – zijn er geen waterbestendige modellen te vinden.

Oppo Find X5 Pro Prijs & Release

Oppo lijkt voornemens te zijn om drie modellen uit te brengen binnen de X5 serie. Naast een basismodel en een Pro-model wordt er een extra goedkoop model verwacht, in de vorm van een Find X5 Lite.

Hoewel de nieuwe smartphonereeks in eerste instantie pas eind maart werd verwacht, meldde Digital Chat Station onlangs via Weibo dat de nieuwe modellenreeks eind februari al officieel geïntroduceerd zal worden. Onduidelijk is of Oppo ditmaal eerst voor een introductie in thuisland China zal kiezen – zo zou de wereldwijde release eind maart kunnen plaatsvinden, net als afgelopen jaar. In februari wordt ook de Samsung Galaxy S22 serie verwacht – die een grote concurrentie zal vormen voor Oppo’s nieuwe high-end telefoons.

Aangaande de kleuren, op de live foto’s van de Find X5 Pro wordt het toestel in drie kleuren getoond: wit, blauw en zilver. Alle drie de modellen beschikken over een glimmend glazen achterpaneel. Afgelopen jaar werd het vlaggenschip eveneens in drie kleuren uitgebracht, waarvan er twee in Nederland zijn verschenen (blauw en zwart). De kans is dan ook groot dat de drietal bekende kleuren het totale gamma betreft.

De Find X3 Pro werd in Nederland op de markt gezet voor €1.150 (12GB / 256GB). Onbekend is voor welk bedrag het nieuwe model wordt uitgebracht. Mogelijkerwijs wordt het toestel iets goedkoper dan vorig jaar. De OnePlus 10 Pro werd tevens goedkoper in de markt gezet dan het jaar ervoor. In China kreeg deze telefoon een vanaf prijs van 4.700 CNY (€654) – ten opzichte van een vanaf prijs van 5.950 CNY (€827) voor de OnePlus 9 Pro. Europese prijzen voor de 10 Pro moeten nog bekend worden gemaakt. Dit toestel zal omstreeks dezelfde periode als de Find X5 Pro internationaal worden uitgebracht.

