Oneplus 10 Pro draait in China op ColorOS 12 van Oppo OnePlus 10 Pro wordt de eerste telefoon die uit de doos op ColorOS 12 draait, op basis van Android 12. In Europa wordt de OxygenOS benaming gehandhaafd.

Toon pagina inhoud

Op dinsdag 11 januari 2022 zal de high-end OnePlus 10 Pro smartphone officieel worden aangekondigd in China. In aanloop naar de officiële introductie maakt de fabrikant beetje bij beetje meer bekend omtrent het nieuwe vlaggenschip. Het begon met het telefoondesign, waarbij het vernieuwde camera ontwerp in het oog springt. Ook werd bekend dat de telefoon zal worden uitgebracht in twee kleuren: Emerald Forest en Volcanic Black.

Vervolgens is er de spec sheet van de 10 Pro online verschenen, hieruit bleek dat de OnePlus 10 Pro oplaadtechnologie van Oppo zal bevatten. In plaats van Warp Charge, zal OnePlus voortaan gebruik maken van de benaming SuperVooC en AirVooC – zoals Oppo reeds langer gebruikt.

Oneplus smartphone met ColorOS skin van Oppo

Ook de gebruikersinterface zal worden aangepast, zo maakte de tweetal zusterbedrijven afgelopen jaar reeds bekend. De nieuwe interface zal een mengeling worden van het vertrouwde OxygenOS en het ColorOS van Oppo.

Het lijkt erop dat het bedrijf in Europa en andere werelddelen de OxygenOS benaming voorlopig zal aanhouden. In thuisland China daarentegen zal de OnePlus 10 Pro op de markt worden gebracht met het ColorOS besturingssysteem van Oppo. Het gaat om ColorOS 12.1, dat gebaseerd is op Android 12 – zo blijkt uit marketingmateriaal dat is vrijgegeven door de Chinese fabrikant.

Dat betekent dat de eerste ColorOS 12.1 smartphone niet van Oppo, maar van OnePlus zal komen. Dat is toch opmerkelijk. Echt blij worden de meeste OnePlus-gebruikers er echter niet van. Met OxygenOS leverde het bedrijf een bijna pure Android ervaring, dat eenvoudig naar wens aanpasbaar is – dat gaat met het ColorOS van Oppo verloren.

Hoewel verwacht wordt dat OnePlus buiten China voorlopig de OxygenOS benaming zal aanhouden, is het inmiddels wel duidelijk dat de nieuwe software veel meer similariteiten zal krijgen met de ColorOS interface dan voorheen. Dit blijkt ook uit de OxygenOS 12 update die afgelopen maand is uitgerold op de OnePlus 9 toestellen. Tot overmaakt van ramp moest deze update tussentijds ook nog stopgezet worden, nadat gebruikers melding maakte van verschillende ongewenste bugs.

Toch is het niet alleen maar kommer en kwel, want het vernieuwde besturingssysteem zal ook verschillende interessante features met zich meebrengen, waaronder een nieuwe gaming feature genaamd HyperBoost. Waarschijnlijk zal deze functie ook te vinden zijn in toekomstige Oppo telefoons, zoals de eind maart verwachte Oppo Find X5 Pro. Daarnaast worden er nieuwe ‘Omoji’ verwacht, als tegenhanger van Apple’s Animoji.

Focus op de camera

De OnePlus 10 Pro wordt ook de eerste telefoon ter wereld met een TÜV SÜD A-class Fluency certificaat, wat inhoudt dat de telefoon gedurende 36 maanden soepel moet blijven lopen – zowel qua software als hardware. Deze test is in een laboratoriumtestomgeving uitgevoerd. Details hieromtrent zijn nog onbekend.

Waarschijnlijk wordt de smartphone uitgerust met een 6,7” 2K Super AMOLED display en een adaptieve 120Hz refresh-rate. In de linker bovenhoek wordt een ponsgat gemaakt voor de selfiecamera. Deze herbergt een 32MP beeldsensor. De smartphone zal worden aangedreven door de vorige maand geïntroduceerde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC.

De achterzijde wordt gedomineerd door een vierkant vormgegeven camerasysteem met Hasselblad-branding. Het gaat om een triple-camera met flitser. Er is een 48MP groothoekcamera met OIS, een 50MP ultra-groothoekcamera en een 8MP telecamera met OIS ingebouwd.

Het is de 2de generatie Hasselblad camera met verbeterde kleurkalibratie, een vernieuwde Pro modus en een nieuwe Movie mode. OnePlus lijkt met de 10 Pro een duidelijke focus te willen leggen op de beeldkwaliteit. We zijn dan ook erg benieuwd naar de eerste expert reviews en de eerste test foto’s. Tot slot wordt de smartphone voorzien van een 5.000 mAh batterij met ondersteuning voor 80W bedraad en 50W draadloos opladen.

Wanneer kun je de OnePlus 10 Pro kopen?

In China zal de telefoon op 11 januari 2022 officieel worden uitgebracht. Verwacht wordt dat de OnePlus 10 Pro eind maart / begin april ook wereldwijd aangekondigd zal worden. We gaan er dan ook vanuit dat het vanaf april ook mogelijk wordt om de OnePlus 10 Pro in Nederland te kopen.

Het is overigens voor het eerst dat OnePlus ervoor kiest om de release eerst in China plaats te laten vinden, ook hier lijkt de fusie met Oppo aan ten grondslag te liggen.