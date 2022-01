OnePlus 10 Pro: Alles wat je moet weten over deze telefoon Nadat OnePlus eerder deze week het camera design van de 10 Pro heeft onthuld, verschijnen nu ook alle specs online. Met krachtige Snapdragon SoC, verhoogde laadsnelheid, een verbeterde Hasselblad camera en OxygenOS 12.

Aankomende week, dinsdag 11 januari 2022, zal OnePlus in China een nieuw vlaggenschip introduceren. Het gaat om de OnePlus 10 Pro. Een basismodel, in de vorm van een OnePlus 10, zal ditmaal ontbreken. Eerder deze week maakte de getalenteerde Nederlandse grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, in samenwerking met LetsGoDigital een spraakmakende video trailer in teken van de OnePlus 10 Pro.

De YouTube video van Jermaine is ook de fabrikant niet onopgemerkt gebleven. OnePlus heeft de video gedeeld op hun eigen Twitter-kanaal, met ruim 2,4 miljoen volgers, met als begeleidend schrijven ‘Our fans are seriously talented’.

Enkele uren later heeft ook de CEO van het bedrijf, Pete Lau, de video gedeeld op zijn Twitter kanaal. Afgezien van het feit dat dit natuurlijk een prachtige erkenning is voor het werk dat Jermaine levert, kunnen we hieruit ook opmaken dat het concept design in grote lijnen overeenkomt met het definitieve ontwerp.

Er is afgelopen week meermaals pers- en marketing materiaal online verschenen, waarop het vernieuwde camera design met Hasselblad-branding te zien is. Ook heeft het bedrijf te kennen gegeven dat de OnePlus 10 Pro in de kleuren Emerald Forest en Volcanic Black wordt uitgebracht.

OnePlus 10 Pro met Snapdragon 8 Gen 1

In de tussentijd heeft de betrouwbare Duitser Max Jambor een specs sheet weten te bemachtigen en op Twitter gedeeld. Zodoende staan nu ook de belangrijkste specs van de OnePlus 10 Pro vast.

Uit het gelekte beeldmateriaal blijkt dat het nieuwe topmodel wordt uitgerust met een ‘120Hz Fluid AMOLED display met LTPO’. Oftewel, het scherm zal ondersteuning bieden voor een adaptieve 120Hz refresh-rate – waarbij de verversingsfrequentie automatisch wordt aangepast aan de hand van de app die in gebruik is. Het gaat om de 2de generatie LTPO Calibration technologie.

Vermoedelijk beschikt de OnePlus 10 Pro net als zijn voorganger over een 6,7” afgerond display. De displayafmetingen en resolutie worden echter niet worden vermeld op de gelekte spec sheet. Desondanks wordt verwacht dat de voorzijde er hetzelfde uit zal zijn – inclusief de selfiecamera die in de linker bovenhoek geplaatst zal worden. Het gaat om een 32MP front-camera.

De smartphone zal draaien op het Android 12 besturingssysteem in combinatie met de OxygenOS 12 gebruikersinterface. De interface is herontworpen en bevat meer gelijkenissen met de ColorOS interface van Oppo. De twee zusterbedrijven -Oppo en OnePlus maken samen met Vivo en Realme onderdeel uit van BBK Electronics- hebben in 2021 aangekondigd te fuseren, waarbij ieder z’n eigen naam behoudt.

De 10 Pro zal worden aangedreven door de vorige maand aangekondigde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Deze uiterst krachtige chip biedt tot 30% betere GPU prestaties en 20% krachtigere CPU prestaties. Ook is de chip 30% energiezuiniger dan z’n voorganger, de Snapdragon 888. Even waren er geruchten dat OnePlus ditmaal zou kiezen voor een MediaTek SoC – de nieuwe MediaTek Dimensity 9000 SoC. Uit deze spec sheet blijkt echter dat OnePlus het nieuwe vlaggenschip net als voorgaande jaren zal voorzien van een kwalitatieve Snapdragon chipset.

Het gaat om LPDDR5 RAM en UFS 3.1 opslag. De geheugenconfiguraties worden in de specificatielijst niet vermeld. Verwacht wordt dat de 10 Pro wordt uitgebracht met 8GB/128GB en 12GB/256GB geheugen. Uiteraard zal de telefoon ook ondersteuning bieden voor het 5G mobiele internet netwerk.

Tweede generatie Hasselblad Camera

Op de achterzijde wordt een triple-camera geplaatst. Het gaat om een ‘Second Generation Hasselblad Camera for Mobile’. Dit is het eerste kenmerk dat in de spec lijst wordt vermeld. Ook komt het camerasysteem continue voor in de marketingbeelden die OnePlus online heeft gezet. Hieruit valt op te maken dat OnePlus met de 10 Pro een sterke focus zal leggen op de camera functies.

Desondanks krijgt het nieuwe model één camera minder dan de OnePlus 9 Pro. Het drievoudige camerasysteem bestaat uit een 48 megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel ultra-groothoekcamera en een 8 megapixel telefoto camera. Daarnaast is er een Dual OIS ingebouwd. Vermoedelijk zal de tilt-shift functie ook weer voorhanden zijn, evenals 3,3x optische zoom. De 2MP monochrome camera van de 9 Pro komt daarmee te vervallen. De overige cameraresoluties blijven identiek. Mogelijk worden er wel grotere sensoren en/of kwalitatievere lenzen ingezet.

Hasselblad is bij de 9 Pro onder andere verantwoordelijk geweest voor de kleurkalibratie van het camerasysteem. Ook het maken van 12-bit RAW opnames behoort tot de mogelijkheden met dat toestel. Daarnaast is er een Pro mode beschikbaar om zelf de controle te behouden over alle camera-instellingen. Video’s zullen in 8K resolutie @ 30 fps worden vastgelegd. Onbekend is welke extra’s de 2de generatie Hasselblad mobile camera zal gaan bieden.

Laadsnelheid wordt verhoogd

Er wordt een krachtige 5.000 mAh batterij ingebouwd. De oplaadsnelheid wordt verder verhoogd. Bedraad opladen kan met een maximaal laadvermogen van 80W. Daarnaast wordt 50W draadloos opladen en omgekeerd draadloos opladen ondersteunt.

Het is opmerkelijk dat de spec sheet melding maakt van ‘80W SuperVooC’ en ‘50W AirVooC’. De benaming ‘SuperVooC’ en ‘AirVooC’ zijn namelijk afkomstig van Oppo. Voorheen gebruikte Oneplus altijd de Warp Charge benaming – hoewel de achterliggende technologie toen ook al hetzelfde was.

Eind maart wordt er ook een nieuw vlaggenschip van Oppo verwacht, de Oppo Find X5 Pro. Vermoedelijk zal deze telefoon dezelfde laadsnelheid bieden. Vooralsnog bieden OnePlus en Oppo smartphones ondersteuning voor maximum 67W bedraad opladen.

Xiaomi weet het met de Xiaomi 12 Pro nog bonter te maken, dat toestel biedt namelijk ondersteuning voor 120W opladen. Een gigantisch verschil met Samsung, Apple en Google. Zo zal de Galaxy S22 Ultra ondersteuning bieden voor 45W bedraad opladen. Ook de iPhone 13 Pro Max is met 27W niet direct een ster als het gaat om de laadsnelheid, de Google Pixel 6 Pro staat met 23W ondersteuning onderaan het lijstje.

Verder zal de OnePlus 10 Pro over dual stereo speakers beschikken en ondersteuning bieden voor Bluetooth 5.2, NFC, VoLTE en VoWiFi. De smartphone krijgt de volgende afmetingen: 163 x 73,9 x 8,55mm.

Wanneer kun je de OnePlus 10 Pro kopen?

Op 11 januari zal het nieuwe vlaggenschip officieel worden geïntroduceerd in China. Vanaf dat moment zal het aldaar mogelijk worden om een pre-order te plaatsen. In Europa zullen we nog wat langer geduld moeten hebben, waarschijnlijk kun je de 10 Pro vanaf eind maart / begin april in Nederland kopen.

De OnePlus 9 Pro kreeg een vanaf prijs van € 900. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het nieuwe model straks voor om en nabij dezelfde prijs in de verkoop gaat, mogelijk wordt de verkoopprijs met €50 verhoogd. In China zullen de prijzen ongetwijfeld lager uitvallen.