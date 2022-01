OnePlus 10 Pro OnePlus staat op het punt een nieuw vlaggenschip te introduceren, de 10 Pro. Krachtiger dan voorheen en voorzien van een nieuw camera design.

Over enkele dagen wordt de OnePlus 10 Pro officieel aangekondigd. In China zal de officiële introductie op 11 januari 2022 plaatsvinden, zo is gisteren gebleken uit een officiële video teaser. In Europa en Nederland wordt het toestel pas rond maart 2022 verwacht. De afgelopen periode zijn er al behoorlijk wat details naar buiten gekomen omtrent het nieuwe vlaggenschip van OnePlus. Veel specs zijn al bekend, ook het ontwerp staat vast. Daarnaast is inmiddels duidelijk dat de nieuwe line-up uit slechts één model zal bestaan.

Een basismodel, in de vorm van een OnePlus 10, zal ditmaal ontbreken. De aanhoudende chiptekorten lijken hieraan ten grondslag te liggen – net zoals de OnePlus 9T / 9T Pro ook nooit zijn uitgebracht. Alle pijlen worden ditmaal gericht op de 10 Pro.

OnePlus 10 Pro 5G telefoon

Op basis van alle reeds beschikbare informatie heeft grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, een serie product renders gemaakt van de verwachte OnePlus 10 Pro. Jermaine heeft ook een bijbehorende video animatie gemaakt. Er is ditmaal extra veel tijd gaan zitten in de video, maar het resultaat mag er zijn. De nieuwe OnePlus smartphone beland zelfs op de maan… onderstaand is de YouTube video te bekijken.

Vanuit de voorzijde gezien ziet het toestel er nagenoeg hetzelfde uit als z’n voorganger, de OnePlus 9 Pro. De smartphone heeft een groot 6,7” scherm met een haarscherpe QHD+ resolutie, ondersteuning voor de 120Hz refresh-rate en HDR10+. De display wordt afgerond en de schermranden worden zo minimaal mogelijk gehouden, wat bijdraagt aan een extra stijlvolle uitstraling.

De vingerafdruksensor wordt in het scherm verwerkt. In de linker bovenhoek wordt een punch-hole selfiecamera geplaatst. Deze zal waarschijnlijk een 32 megapixel resolutie front-camera bevatten. Ter vergelijking, bij de 9 Pro is er een 16MP selfiecamera ingebouwd. Het lijkt er dus op dat de selfiecamera een heuse upgrade krijgt.

De bekende alert-slider en de aan/uit knop worden aan de rechterzijde gesitueerd, de linkerzijde blijft vrij van knoppen. Verder zal de onderzijde plaats bieden voor een USB-C aansluiting, een microfoon en een speaker. De smartphone wordt uitgerust met dual stereoluidsprekers met ondersteuning voor Dolby Atmos. Ook het simkaartslot zal via de onderkant van het toestel bereikbaar zijn.

Triple-camera met vernieuwd design

De camera op de achterzijde wordt herzien, althans in ieder geval het design. De OnePlus 10 Pro krijgt een triple-camera, die samen met de flitser in een vierkante opstelling wordt geplaatst. Net als bij de Samsung Galaxy S21 serie zal het camera-eiland doorlopen naar de linker zijkant van het toestel. Hier is tevens het Hasselblad logo in opgenomen. Sinds de OnePlus 9 serie werken OnePlus en Hasselblad samen om de beeldkwaliteit van OnePlus telefoons naar een hoger niveau te tillen.

Hasselblad is onder andere verantwoordelijk geweest voor de kleurkalibratie van het camerasysteem. Ook het maken van 12-bit RAW opnames behoort sinds de 9 Pro tot de mogelijkheden. Ook is er Pro-mode toegevoegd om zelf de controle te behouden over alle camera-instellingen.

In maart dit jaar, net voor de introductie van de 9-serie, heeft OnePlus via een forum post te kennen gegeven dat er twee nieuwe technologieën in ontwikkeling zijn: Super Panoramic Camera en Bionic Lens (T-Lens). Beide innovaties hopen we in de OnePlus 10 Pro terug te zien.

Ten opzichte van de 9 Pro zal het nieuwe topmodel over één camera minder beschikken. Vermoedelijk wordt de 2MP monochrome camera achterwege gelaten. De groothoekcamera, ultra-groothoekcamera en de telefoto camera blijven bestaan. Details omtrent de resolutie zijn nog schaars, mogelijk blijven deze camera’s ongewijzigd.

Het huidige model beschikt over een 48MP hoofdcamera, 50MP ultra-groothoek camera en een 8MP telefoto camera met 3x optische zoom en 30x digitale zoom. Video’s kunnen in een verbluffende 8K resolutie @ 30 fps worden vastgelegd. Daarnaast behoort het maken van 4K video’s @ 120fps tot de mogelijkheden.

Krachtige smartphone met Snapdragon 8 Gen 1

Eerder deze maand heeft Qualcomm z’n nieuwste en meest high-end mobile processor ooit aangekondigd, de Snapdragon 8 Gen 1. Het gaat om de opvolger van de Snapdragon 888 die dit jaar in veel topmodellen is toegepast. De nieuwe SoC is ook te vinden in de onlangs geïntroduceerde Motorola Edge X30 en Xiaomi 12 (Pro).

De OnePlus 10 Pro zal waarschijnlijk voorzien worden van dezelfde krachtige chipset. Net als de Samsung Galaxy S22 serie en de Oppo Find X5 serie – eveneens high-end smartphones die in het eerste kwartaal van 2022 verwacht worden. De Snapdragon 8 Gen 1 biedt tot 30% betere GPU prestaties en 20% krachtigere CPU prestaties. Ook is de chip 30% energiezuiniger dan z’n voorganger.

Er is echter ook nog een kleine kans dat OnePlus haar vlaggenschip voor het eerst zal uitrusten met een MediaTek processor. Het zou gaan om de nieuwe Dimensity 9000 SoC. Dit is eveneens een high-end mobile chipset. Ongeacht welke variant het wordt, waarschijnlijk wordt de 10 Pro in twee geheugenvarianten uitgebracht. Standaard zal de telefoon over 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen beschikken. Daarnaast zal er een 12GB / 256GB variant beschikbaar worden gesteld.

Ondertussen is het toestel ook gespot bij de Geekbench benchmark. Tijdens de test draaide de telefoon op Android 12 met de Snapdragon 8 Gen 1 onder de motorkap. In single-core behaalt de OnePlus 10 Pro een score van 976. De multi-core score komt uit op 3469. Deze scores zijn nog niet direct indrukwekkend te noemen, ook niet in verhouding met de OnePlus 9 Pro. mogelijk worden er nog wat tweaks uitgevoerd.

Uiteraard zal de verwachte OnePlus smartphone draaien op het Android 12 besturingssysteem. De interface wordt vernieuwd. Door de samensmelting van OnePlus met Oppo wordt de user interface zodanig aangepast dat deze de beste kenmerken moet gaan bevatten van het OnePlus OxygegnOS en Oppo ColorOS. De eerste tekenen hiervan hebben we reeds gezien bij de OnePlus Nord 2.

Grotere batterij die sneller op te laden is

De OnePlus 10 Pro wordt niet alleen voorzien van een prachtig display en een snelle processor, het toestel wordt ook uitgerust met een krachtige batterij. Er wordt een grote 5.000 mAh accu ingebouwd, waarmee je zelfs bij intensief gebruik zonder problemen de dag door moet kunnen komen.

Ook op het gebied van opladen zal je met deze OnePlus smartphone weinig te klagen hebben. Z’n voorganger biedt ondersteuning voor 65W snelladen. Er zijn inmiddels meermaals tekenen geweest dat het nieuwe topmodel nóg sneller op te laden zal zijn. Het nieuwe model zal hoogstwaarschijnlijk ondersteuning bieden voor 80W bedraad opladen en 50W draadloos opladen, zo is onder andere uit de Chinese 3C certificering gebleken.

Details omtrent de tijd die nodig is om een lege batterij op te laden zijn nog onbekend. Waarschijnlijk is de 5.000 mAh batterij in een half uur volledig op te laden. Een ander pluspunt, OnePlus levert tot op heden nog gewoon een Warp Charge oplader mee in de verkoopverpakking. Het lijkt erop dat dit ook het geval zal zijn bij de 10 Pro, tot vreugde van veel gebruikers.

Wanneer kun je de OnePlus 10 Pro kopen?

Voorheen koos OnePlus ervoor om de nieuwe line-up ook direct internationaal uit te brengen. Ditmaal wordt het toestel eerst in China uitgebracht. Zodoende behoort OnePlus tot één van de eerste fabrikanten met een Snapdragon 8 Gen 1 smartphone in het assortiment. Hiermee volgt het bedrijf dezelfde strategie die merken zoals Motorola en Xiaomi hanteren. De Motorola Edge X30 en de Xiaomi 12 serie zijn namelijk ook beide uitsluitend voor de Chinese markt geïntroduceerd.

Uit de gelekte promo video is gebleken dat de introductie van de OnePlus 10 Pro op dinsdag 11 januari 2022 zal plaatsvinden in China, om 14:00 Chinese tijd – dat is 07:00 Nederlandse tijd. Verwacht wordt dat de global release eind maart / begin april zal plaatsvinden, in lijn met de 9-serie.

De OnePlus 9 serie kreeg een vanaf prijs van € 900 (8GB/128GB). Voor een additioneel bedrag van €100 kun je de 12GB/256GB variant kopen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het nieuwe model rond dezelfde prijs in de markt gezet zal worden – hoewel de prijs in China ongetwijfeld lager zal uitvallen.

