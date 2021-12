Oppo Find X5 Pro 5G In plaats van de Find X4 lijkt Oppo in 2022 de Find X5 serie uit te brengen. Deze beelden geven een eerste indruk van het nieuwe topmodel, de Find X5 Pro.

Toon pagina inhoud

In het eerste kwartaal van 2022 worden er verschillende nieuwe high-end smartphones verwacht. Denk aan de veelbesproken Samsung Galaxy S22 serie. Gisteren is ook de Xiaomi 12 serie aangekondigd in China, deze modellen zullen rond februari ook naar Europa komen. Daarnaast staat de OnePlus 10 serie op het programma, evenals een nieuwe high-end Oppo Find reeks. Het gaat om de opvolger van de Find X3 serie.

Logischerwijs zouden de nieuwe modellen binnen de Oppo Find X4 serie worden geplaatst. Afgelopen week werd echter via Chinese social media bekend dat het bedrijf voornemens is om direct naar de Find X5 serie te gaan. De benaming ‘4’ wordt liever niet toegepast in landen als China, Japan, Korea en Vietnam, omdat de aanduiding hetzelfde klinkt als ‘dood’.

Toch is dit enigszins opmerkelijk, want vorig jaar bracht Oppo nog wel de Reno 4 serie uit. Helemaal zeker is de nieuwe benaming dus nog niet. Er lijken drie modellen in te pijplijn te zitten. Vermoedelijk gaat het om een Find X5 Lite, een Find X5 Neo en een Find X5 Pro.



Oppo Find X5 Pro

Van één van deze modellen zijn nu product renders online verschenen. De afbeeldingen zijn tot stand gekomen op basis van informatie van OnLeaks, die de beelden heeft gedeeld met Prepp India. Er is nog enige verwarring omtrent welk toestel ze in beeld hebben gebracht. Prepp India spreekt namelijk over de ‘Find X5’, OnLeaks heeft het over de ‘Find X5 Pro’. Op basis van de beelden lijkt het om het Pro model te gaan. Het toestel toont namelijk zeer veel similariteiten met de Oppo Find X3 Pro.

Op de product afbeeldingen wordt de telefoon afgebeeld in een paarse kleurvariant. Deze kleurstelling heeft veel weg van de Turkish Rose variant waarin de Samsung Galaxy S22 Ultra verwacht wordt. De Oppo Find X5 Pro heeft een moderne uitstraling met een groot scherm en smalle schermranden. De smartphone wordt naar verluidt uitgerust met een 6.78-inch AMOLED display met een 120Hz refresh-rate. De vingerafdruksensor wordt onder het scherm geplaatst, zoals inmiddels bij de meeste Oppo smartphones het geval is.

Je mag er vanuit gaan dat het topmodel opnieuw stof- en waterbestendig wordt, met IP68 certificering. Verder wordt er in de linker bovenhoek een ponsgat gemaakt voor de selfiecamera. De locatie van de front-camera is ongewijzigd. Over de resolutie is vooralsnog geen informatie bekend. Mogelijkerwijs blijft de 32MP beeldsensor gehandhaafd.

Oppo lijkt in ieder geval niet voornemens te zijn om haar nieuwe topmodel uit te rusten met een under-screen camera – zoals het bedrijf inmiddels wel meermaals heeft gedemonstreerd. Onlangs patenteerde Oppo ook nog een smartphone met tweede display aan de achterzijde. Zodoende kan de gebruiker hoge resolutie selfies met de hoofdcamera maken – waardoor de beeldkwaliteit van de under-screen camera minder van belang wordt. Deze technologie lijkt echter niet voor de Find X5 serie bestemd te zijn.

De volumetoetsen worden aan de linkerzijde geplaatst. De rechterzijde biedt plaats voor de power-knop. Verder zal er aan de onderzijde een speaker, een microfoon en een USB-C aansluiting worden gesitueerd. Ook het simkaart compartiment is toegankelijk via de onderzijde van het toestel. Ten slotte zal er bovenop nog een extra microfoon worden geplaatst.

Vernieuwd camera design

Het camerasysteem aan de achterzijde krijgt een vernieuwd design, waarbij met name de schuine hoek aan de onderzijde van het camera-eiland opvalt. Het zorgt in ieder geval voor voldoende onderscheidend vermogen met de huidige Find 3 Pro.

Afgezien van de vormgeving van het camerasysteem is er nog niets bekend omtrent de configuratie. De kans is groot dat de 50MP groothoekcamera en de 50MP ultra-groothoekcamera gehandhaafd blijven. Daarnaast ligt het in de lijn der verwachtingen dat er een telefoto camera wordt geïmplementeerd. Hopelijk wordt de 13MP zoomcamera wel geüpdate.

Op basis van de beelden lijkt het vernieuwde camerasysteem uit drie camera’s te bestaan – in plaats van vier. Vermoedelijk komt de 3MP microlens te vervallen. In plaats daarvan wordt er een extra sensor toegevoegd, details hieromtrent zijn echter nog schaars. Mogelijk is deze bedoelt voor verbeterde autofocus, waar Oppo doorgaans veel aandacht aan besteed. Of een LiDAR scanner voor accurate dieptemetingen.

Er was een tijd dat Oppo voorop liep met de implementatie van periscopische zoom camera’s. Zo behoorde de Reno 10x Zoom uit 2019 tot de eerste devices met 10x Hybrid zoom functionaliteit. Met de Oppo Find X2 Pro kun je net zover inzoomen. Merkwaardig genoeg werd deze feature bij de Find X3 Pro geschrapt. In plaats daarvan beschikt het toestel over een unieke, maar weinig toevoegende microscoop functie.

Het lijkt erop dat de Find X5 Pro het ook moet stellen zonder goede zoomcamera. Persoonlijk vind ik dat een groot gemis, zeker omdat andere merken hun topmodellen wél uitrusten met een degelijke zoomcamera.

Krachtige Android smartphone

Je mag er vanuit gaan dat het nieuwe vlaggenschip van Oppo draait op het Android 12 besturingssysteem. Hier zal de ColorOS 12 gebruikersinterface overheen geplaatst worden. Deze interface is de afgelopen jaren sterk aangepast om te voldoen aan de wensen van Europese gebruikers. Zodoende biedt ColorOS 12 een fijne gebruikerservaring.

Oppo heeft reeds bekend gemaakt dat het nieuwe topmodel wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Deze krachtige SoC werd eerder deze maand officieel geïntroduceerd door Qualcomm en zal de komende periode in veel high-end telefoons terug te vinden zijn. Het goedkopere model wordt uitgerust met de MediaTek Dimensity 9000 processor, zo heeft de Taiwanese chipfabrikant reeds laten weten.

Oppo is koploper geweest in Europa en Nederland als het gaat om 5G telefoons. Sinds de Reno 5G zijn alle mid-range en high-end modellen van het merk voorzien van 5G support. Daar zal de Oppo Find X5 Pro vast geen uitzondering op vormen. Wel dien je uiteraard over een 5G abonnement te beschikken en in 5G dekkingsgebied te verkeren om gebruik te kunnen maken van alle voordelen die het snelle 5G mobiele internet netwerk biedt.



Prijs & Verkrijgbaarheid

De Chinese fabrikant heeft reeds te kennen gegeven dat de nieuwe Find modellen in het eerste kwartaal van 2022 zullen worden aangekondigd. Hoogstwaarschijnlijk wordt de Oppo Find X5 serie in maart officieel geïntroduceerd.

Over de prijs is vooralsnog geen concrete informatie bekend, desondanks ligt het in de lijn der verwachtingen dat de prijzen ditmaal niet zullen stijgen. Veel expert reviews hebben uitgewezen dat de Find X3 serie behoorlijk aan de prijs was en tevens beduidend duurder in de markt is gezet dan z’n voorgangers.

Zodoende is het aannemelijk dat er ditmaal geen prijsstijging zal plaatsvinden. Mogelijk zal het bedrijf zelfs besluiten om de prijzen lichtelijk naar beneden bij te stellen – dat zou de verkoopaantallen ongetwijfeld goed doen. Om een idee te krijgen, prijzen voor de Find X3 serie zijn als volgt vastgesteld:

Oppo in Nederland

Oppo heeft nog veel ruimte om te groeien binnen Europa en Nederland in het bijzonder. Zo constateert het onafhankelijke statiekenbureau StatCounter dat het bedrijf in november 2021 in Nederland een marktaandeel had van slechts 2,1%. Zusterbedrijf OnePlus doet het nog slechter, met een marktaandeel van slechts 1,7%.

Dat betekent dat beide bedrijven slechter presteren in Nederland als concurrent Huawei, die in dezelfde periode een marktaandeel van 5,5% had. Dit is opmerkelijk want Huawei mag door de aanhoudende handelssancties van Amerika al jaren geen gebruik meer maken van het Android OS. Om dezelfde reden kan het bedrijf ook uitsluitend 4G telefoons op de markt kan brengen.

Blijkbaar zijn de meeste Nederlandse consumenten hier nog altijd slecht over geïnformeerd en worden Huawei telefoons nog altijd beter verkocht dan andere Chinese merken zoals Xiaomi (4,4%), Oppo (2,1) en OnePlus (1,7%).

Apple voert de lijst aan, met een marktaandeel van maar liefst 44% in november. Dit komt natuurlijk hoofdzakelijk door de nieuwe iPhone 13 serie, die sinds september verkrijgbaar is. Samsung staat in Nederland momenteel op de tweede plaats met een marktaandeel van 36%. Deze situatie zal ongetwijfeld weer veranderen in het eerste kwartaal van 2022, want dan worden de Galaxy S21 FE en de Galaxy S22 serie verwacht.