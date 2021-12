Samsung maakt ‘Turkish Rose’ variant van Galaxy S22 Ultra Vijfde kleurvariant voor Galaxy S22 Ultra bekend. Naast zwart, wit, groen en rood zal het topmodel van Samsung ook in een Turkish Rose kleur verschijnen.

Er lijkt geen eind aan te komen, opnieuw duikt er een nieuwe kleur op voor de in februari 2022 verwachte Samsung Galaxy S22 Ultra. Het is al enige tijd bekend dat het Ultra model in de kleuren zwart, wit, rood en groen zal verschijnen. Desondanks bleef het lange tijd onduidelijk hoe de rode en groene kleurvariant er precies uit zal zijn. Eergisteren werd de exacte kleurcode van het groene model bekend. Zodoende heeft Technizo Concept voor LetsGoDigital een serie uiterst realistisch renders weten te maken van de groene Samsung S22 Ultra. Niet lang erna verschenen er online ook nieuwe details omtrent de rode Galaxy S22 Ultra.

Daar blijft het niet bij, want Twitteraar Ben Geskin heeft z’n handen weten te leggen op een afbeelding waarop de Galaxy S22 Plus en S22 Ultra worden afgebeeld. Volgens Ben gaat het om een officiële marketing poster. Het Plus model wordt afgebeld in het wit, met een zilveren camera eiland. Tot zo ver niets verrassends. Het Ultra model wordt echter in een vooralsnog onbekende kleur getoond. Het is een mengelmoes van roze, rosé en paars.

Op basis van de gelekte poster heeft in-house designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, een serie digitale afbeeldingen gemaakt om de nieuwe kleur te visualiseren.

Samsung Galaxy S22 Ultra afgebeeld in rose-achtige kleur

Hoewel Ben Geskin de kleur als ‘Bronze’ specificeert, gaat het om een andere kleur dan de Mystic Bronze uitvoering waarin de Galaxy Note 20 Ultra is uitgebracht. De nieuwe variant is minder bruin en meer roze/paars. Deze hexidecimale kleurcode #9e7a80 wordt door kleurspecialisten ook wel gedefinieerd als Turkish Rose.

Samsung is duidelijk voornemens om het Ultra model in een reeks nieuwe kleurstellingen uit te brengen. Door alle kleuren van de regenboog aan te bieden is er voor iedereen een geschikt model te vinden. De nieuwe kleurvariant zal het ongetwijfeld goed doen bij succesvolle dames. Het is minder roze dan de Aura Pink Galaxy Note 10, maar ook minder paars dan de Galaxy S9+ Lila. Persoonlijk ben ik er wel gecharmeerd van.

Vooralsnog is het onduidelijk of deze nieuwe Samsung S22 Ultra Turkish Rose uitvoering als standaardmodel aangeboden zal worden. Mogelijkerwijs wordt deze variant in een select aantal landen uitgebracht. Het is zeker niet uit te sluiten dat er naast deze kleur, waarmee het totaal aantal kleuren op 5 komt, er nóg een kleurvariant in het verschiet ligt.

Ten tijde van de S21 serie besloot Samsung om voor het Plus en Ultra model een aantal kleuren exclusief via de website aan te bieden. Of Samsung besluit om hetzelfde te doen bij de S22 serie is vooralsnog onbekend, maar zeker niet ondenkbaar. Ten slotte schenkt Samsung doorgaans veel aandacht aan de beschikbare kleuren evenals bijpassende accessoires.

Zo heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant in het najaar de Galaxy Z Flip 3 Bespoke Editon aangekondigd, waarbij klanten via de bijbehorende website zelf de kleuren van de opvouwbare smartphone kunnen samenstellen. Een unieke mogelijkheid om een eigen stijl te kunnen creëren.

