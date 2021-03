Oppo Find X3 Lite Oppo lanceert de Find X3 Lite, een 5G smartphone met mid-range specificaties. De focus ligt op de videofuncties, waaronder Dual View en Ultra Night Video.

Toon pagina inhoud

Afgelopen week heeft de Chinese smartphonefabrikant Oppo tijdens een virtueel evenement haar nieuwe high-end smartphone reeks bekend gemaakt. Naast de Find X3 Neo en Find X3 Pro werd er ook nog een derde, betaalbaarder 5G model geïntroduceerd; de Oppo Find X3 Lite. De opvolger van de Find X2 Lite wordt €50 goedkoper in de markt gezet, voor €450 kun je de X3 Lite bemachtigen. Wat heeft deze smartphone te bieden en is dit model het kopen waard?

Hoewel de Oppo Find X3 Lite binnen de high-end Find serie is geplaatst, is het eigenlijk een middenklasse telefoon. Daar is de prijs dan ook naar. Onder de motorkap is de Qualcomm Snapdragon 765G geplaatst. Opmerkelijk genoeg werd deze chipset met geïntegreerde 5G modem ook al toegepast bij zijn voorganger, de X2 Lite. Ook de hoeveelheid geheugen is gelijk gebleven: 8GB RAM + 128GB ROM. Andere mid-range modellen, zoals de Nokia 8.3 en de OnePlus Nord, zijn voorzien van dezelfde SoC. Vergeleken met deze smartphones is de Find X3 Lite echter beduidend duurder.

Oppo Find X3 Lite met quad-camera

Er is gekozen voor een 6,43-inch Amoled display met een Full HD+ resolutie en een maximale refresh-rate van 90 Hertz. In tegenstelling tot z’n duurdere broers is de Lite uitgerust met een plat scherm. De vingerafdruksensor is wederom onder de display geplaatst, ook is de 32 megapixel front-camera gehandhaafd.

Er is een quad-camera geïntegreerd aan de achterzijde. Dit camerasysteem bevat een 64 megapixel hoofdcamera, een 8 ultragroothoekcamera, een 2 macro camera en ten slotte een 2 megapixel monochrome camera. Net als de Find X3 Neo beschikt ook het Lite model over nieuwe video functies, zoals Dual View video en Ultra Night Video + HDR video. Met de Dual View functie wordt het mogelijk om gelijktijdig video opnames te maken met de camera aan de voor- en achterzijde. Eerder dit jaar werd deze feature ook geïntroduceerd voor de Samsung Galaxy S21 serie.

Er is een 4.300 mAh batterij ingebouwd met ondersteuning voor 65W snelladen. In tegenstelling tot de tweetal duurdere Find X3 modellen is de Lite wél voorzien van een 3.5mm koptelefoon aansluiting. Ook is het bij dit toestel mogelijk om het geheugen uit te breiden middels een microSD kaartje.

De Oppo Find X3 Lite is eigenlijk een re-branded Oppo Reno 5, laatstgenoemde werd in december vorig jaar aangekondigd in China voor een adviesprijs van nog geen €350. Helaas dienen wij in Europa wel ruim 28% meer te betalen voor exact hetzelfde toestel.

Alternatieven voor de Find X3 Lite

In Nederland kun je de Oppo Find X3 Lite kopen vanaf 22 maart 2021 in de kleuren Starry Black en Astral Blue. Het Lite model heeft een adviesprijs van €450. Op zoek naar een nieuwe telefoon in deze prijsklasse? Vanaf 31 maart is ook de Xiaomi Redmi Note 10 Pro verkrijgbaar in Nederland, dit toestel lijkt een prima alternatief te bieden en is bovendien ook nog eens goedkoper.

Komende week zal Samsung ook nog twee nieuwe A-serie smartphones aankondigen, waaronder de Samsung Galaxy A52 5G. Dit is eveneens een erg veelbelovend toestel, het gaat om de opvolger van de Galaxy A51 – de meest verkochte smartphone van Europa in 2021.