Xiaomi Redmi Note 10 en Note 10 Pro Nieuwe Xiaomi Redmi telefoons aangekondigd. De Note 10 en Note 10 Pro kun je vanaf eind maart 2021 kopen, beide toestellen bieden veel waar voor je geld.

Xiaomi heeft een viertal betaalbare Redmi smartphones aangekondigd; de Redmi Note 10 Pro, de Note 10, de Note 10 5G en de Note 10s. De twee eerstgenoemde modellen zullen eind deze maand al in Nederland verkrijgbaar zijn. In mei volgt het 5G en het ‘s’ model. Vooralsnog heeft Xiaomi geen prijzen bekend gemaakt, maar de Redmi Note smartphones staan bekend om hun goede prijs/kwaliteit verhouding. Vermoedelijk liggen de verkoopprijzen onder de €300.

In deze publicatie beperken we ons tot de Note 10 en het Pro model – dit zijn de twee modellen die vanaf 31 maart verkrijgbaar zullen zijn. Beide toestellen draaien op het Android 11 OS, waar de MIUI 12 interface overheen geplaatst wordt. De mobiele telefoons worden voorzien van dubbele speakers en een 3.5mm koptelefoon aansluiting, ondersteunen 33 Watt snelladen en beschikken over AI Face Unlock en een vingerafdruksensor, die aan de zijkant is geïntegreerd.

Xiaomi Redmi Note 10 met dual speakers en Hi-Res audio

Om de beginnen met het basismodel. De Redmi Note 10 wordt uitgerust met een 6,43-inch AMOLED display met een Full HD+ resolutie. Het scherm wordt beschermd door Corning Gorilla Glass 3 en de behuizing is IP53 gecertificeerd.

Het toestel wordt aangedreven door de 11nm octa-core Qualcomm Snapdragon 678. Er worden meerdere geheugenconfiguraties beschikbaar gesteld: 4GB / 64GB, 4GB/128GB en ten slotte 6GB/128GB. Het blijft vooralsnog onduidelijk of alle varianten in Nederland verkocht zullen worden.

Er is een 13 megapixel front-camera beschikbaar. Daarnaast wordt er op de achterzijde een quad-camera geïntegreerd. Het gaat om een 48 megapixel groothoekcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera, een 2 megapixel macro camera en ten slotte een 2 megapixel dieptesensor.

Zoals reeds aangegeven wordt de Note 10 ook uitgerust met dubbele speakers, deze bieden tevens ondersteuning voor Hi-Res audio. Daarnaast is er een 3.5mm aansluiting voorhanden om ook bedraad van je muziek te kunnen genieten.

Ook op het gebied van de batterij en snelladen biedt deze Xiaomi smartphone veel waar voor je geld. Er wordt een grote 5.000 mAh batterij ingebouwd die razendsnel opgeladen kan worden dankzij 33W fast charging. Deze 33W oplader wordt standaard meegeleverd. De Xiaomi Redmi Note 10 wordt uitgebracht in drie kleurvarianten: Onyx Gray, Pebble White, Lake Green.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro met 108 megapixel camera

Zoals de naam al doet vermoeden is het Pro model het meest geavanceerde toestel van de twee. Deze smartphone beschikt over een grote display met 120Hz refresh-rate, een betere camera en een krachtigere chipset. We lopen de verschillende specs één voor één door.

De Redmi Note 10 Pro is voorzien van een 6,67-inch AMOLED display met een 20:9 beeldschermverhouding. Het scherm is en HDR10 gecertificeerd en biedt een hoge verversingssnelheid van 120 Hertz, wat bijdraagt aan een betere scroll-ervaring. Ook komt deze hoge refresh-rate goed van pas bij het kijken naar films en bij het gamen. Het belangrijkste nadeel is dat deze functie veel van de accu vergt

De smartphone wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 732G chipset. Deze wordt ondersteunt door ten minste 6GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen. Daarnaast worden er nog twee geheugenvarianten beschikbaar gesteld: 6GB/128GB en 8GB/128GB.

Er is een 16 megapixel front-camera ingebouwd. Op de achterzijde van de Redmi Note 10 Pro zijn vier camera’s geplaatst, het betreft een 108 megapixel groothoekcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera, een 5 megapixel telefoto macro camera en ten slotte een 2 megapixel dieptesensor. De 108MP camera maakt ook 9-in-1 pixel bining technologie mogelijk, ideaal in slechte lichtomstandigheden. De nachtmode is verbeterd. Ook op het gebied van video opnames zijn er tal van handige functies voorhanden, waaronder een Pro time-lapse, Dual Video, Long exposure, Telemacro en een ShootSteady mode.

De dual speaker smartphone met Hi-Res audio certificaat moet een indrukwekkende geluidservaring bieden. Daarnaast zorgt de 5.020 mAh batterij voor een extra lange accuduur. Mocht je de telefoon toch een keer tussentijds moeten opladen, dan kan de 33 Watt snellader uitkomst bieden. Met behulp van deze oplader kun je het toestel in een mum van tijd weer bijladen.

De Xiaomi Redmi Note 10 Pro wordt uitgebracht in drie kleuren: Onyx Gray, Glacier Blue and Gradient Bronze. Over drie weken zullen beide smartphones verkrijgbaar zijn in Nederland. Over de adviesprijs en de beschikbare geheugenvarianten voor Nederland zal Xiaomi de komende weken meer duidelijkheid gaan geven.