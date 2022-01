Xiaomi smartphone heeft speakers met mechanische cover Xiaomi ontwikkelt kwalitatieve smartphone speaker met een automatisch beweegbaar klepje, om te switchen tussen de speaker-mode en bel-mode.

Xiaomi brengt met regelmaat innovatieve smartphones op de markt. Denk aan de recent geïntroduceerde Xiaomi 12 en Xiaomi 12 Pro. Ook de Xiaomi Mix 5 lijkt een veelbelovend toestel te worden met een indrukwekkend camerasysteem. De Chinese fabrikant besteed niet alleen aandacht aan de camera, maar ook aan de geluidskwaliteit. De topmodellen van het merk beschikken over een stereo speaker systeem dat getuned is door Harman Kardon, om een zuivere en heldere geluidservaring te creëren.

Wat mogen we in de toekomst verwachten van Xiaomi? Uit een nieuw patent blijkt dat de Chinese fabrikant overweegt om een vernieuwd speaker systeem in te bouwen, waarvan de speaker gaten middels een mechanische cover afgesloten kunnen worden, om zodoende zorg te dragen voor een extra goede geluidservaring tijdens het bellen.

Smartphone met hoogwaardige symmetrische stereo speaker

In februari 2021 heeft Beijing Xiaomi Mobile Software een patent ingediend bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office) voor een ‘Audio output mode adjustment structure, method, apparatus, and electronic device’. Gelijktijdig heeft het bedrijf hetzelfde patent ook ingediend bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) onder de noemer ‘Moveable cover for the opening of a mobile device’.

De documentatie werd op 22 en 23 december 2021 goedgekeurd en is sindsdien ook opgenomen in de database van de WIPO (World Intellectual Property Organisation) voor wereldwijde bescherming van de gepatenteerde technologie. Het octrooi borduurt voort op een Chinees patent dat halverwege 2020 is aangevraagd.

In de documentatie wordt melding gemaakt van een Xiaomi smartphone met een uniek speaker systeem, die moet zorgdragen voor een verbeterde geluidskwaliteit, zowel in luidspreker-modus als in handset-modus.

Eerst een stukje achtergrond informatie. Smartphones worden voorzien van steeds meer functionaliteit, zonder dat de algehele afmetingen toenemen. Dit zorgt ervoor dat er steeds minder ruimte in de behuizing bestaat om componenten in te verwerken.

Zodoende is er eigenlijk te weinig beschikbare ruimte om zowel zorg te dragen voor een goede speaker-modus als een goede handset-modus (bel-mode), aldus de patentdocumentatie. Hier moet de volgende uitvinding een oplossing voor bieden.

Xiaomi stereo speaker smartphone met mechanisch klepje en 3,5mm jack

Aan de bovenzijde van de Xiaomi telefoon is een speaker aangebracht met een ‘moveable cover’, oftewel een klepje dat open en dichtgeschoven kan worden. Om dit mogelijk te maken is er een kleine geleiderail aangebracht. Als de gebruiker muziek afspeelt is het klepje geopend, zodat het geluid direct via de luidspreker hoorbaar is. Dit proces geschied geheel automatisch, hoewel de gebruiker ook handmatig de audio-modus kan wijzigen : luidspreker- of bel-modus.

In de bel-modus is een laagfrequentie-bandbreedtestatus gewenst. Vanwege de openingen in de speaker is dit echter niet zo eenvoudig te realiseren. Daarom heeft Xiaomi bedacht om een cover aan te brengen, die de opening van de speaker bedekt in de bel-modus. Zodoende worden de geluidsgolven naar de zijkant van het beeldscherm geleid, waardoor de gebruiker kan profiteren van een goede bel-kwaliteit – ook in hands-free mode.

Daarnaast is deze Xiaomi telefoon aan de bovenzijde voorzien van een 3.5mm aansluiting, om een bedrade koptelefoon aan te kunnen sluiten. De extra benodigde ruimte hiervoor ontstaat doordat er geen afzonderlijke instellingen van de speaker en 3,5mm aansluiting gerealiseerd hoeven te worden – doordat Xiaomi middels het klepje in staat is om de richting van de geluidsgolven te veranderen.

Additioneel wil Xiaomi een tweede speaker aan de onderzijde van de telefoon aanbrengen, voor een hoogwaardig symmetrisch stereo geluidseffect.

Het lijkt een relatief eenvoudige oplossing te zijn, die volgens Xiaomi moet zorgdragen voor een beduidend betere geluidservaring. Zodoende is het zeker niet ondenkbaar dat de fabrikant voornemens is om toekomstige telefoons te voorzien van zo’n mechanische cover voor de speaker gaten.

Ten slotte heeft Xiaomi de afgelopen periode aangetoond de geluidskwaliteit van smartphones serieus te nemen. Niet voor niets is de Chinese fabrikant een samenwerking gestart met de bekende audioproducent Harman Kardon – dat sinds 2017 onderdeel is van Samsung.

Bij de Xiaomi Mi 11 en de onlangs geïntroduceerde Xiaomi 12 is er al een tweede speaker ingebouwd aan de bovenzijde. Expert reviews van de Mi 11 hebben aangetoond dat de onderste speaker harder klinkt dan de bovenste, waardoor je niet kunt spreken van een volledig symmetrisch stereo effect. De bovenste speaker klinkt ook een beetje vreemd, zo meldt GSMArena in hun Xiaomi 11 review. Daar zou deze uitvinding een oplossing voor kunnen bieden.

Desondanks zijn telefoonfabrikanten er doorgaans geen fan van om uitstekende en/of bewegende onderdelen aan te brengen, aangezien deze sneller onderhevig zijn aan slijtage en gebreken. Bovendien kan stof en vuil de werking van het klepje negatief beïnvloeden. Dit lijkt tevens één van de belangrijkste reden te zijn waarom er vandaag de dag zo weinig smartphones met een pop-up camera worden uitgebracht. Zodoende blijft het onzeker of we dergelijke technologie bij de Xiaomi 13 serie of een ander telefoonmodel zullen terugzien.

Download official documentation and drawings of the Xiaomi speaker smartphone in Europe.

