Xiaomi 12 Ultra met vernieuwde camera zonder tweede display De Xiaomi 12 Ultra wordt volledig herontworpen. Het tweede display komt te vervallen, in plaats daarvan wordt de camera extra groot en geavanceerd.

Het Chinese Xiaomi is allang niet meer uitsluitend een budget merk. Met de Mi 11 serie heeft het bedrijf aangetoond ook fantastische high-end smartphones in de markt te kunnen zetten. De Xiaomi Mi 11 Ultra is het huidige vlaggenschip. Bijzonder aan deze telefoon is het secundaire display dat op de achterzijde van het toestel is geplaatst. De nieuwe Xiaomi 12 serie wordt later deze maand verwacht in China. Lange tijd werd veronderstelt dat het Ultra model opnieuw over een rear-display zal beschikken.

Afgelopen maand maakte grafisch designer Technizo Concept nog een serie product renders van de Xiaomi 12 Ultra. Wegens gebrek aan informatie, ging het om een eigen ontworpen concept model.

In de tussentijd heeft de Finse Twitteraar Teme @rodent950 via het Chinese social media platform Weibo een foto weten te bemachtigen van een Xiaomi 12 Ultra case. Hierop is te zien dat het nieuwe model een volledig herontworpen camera systeem krijgt, dat dusdanig groot is vormgegeven dat er geen ruimte overblijft voor een tweede display.

Xiaomi telefoon met 50MP Leica quad-camera

Aangezien de afbeelding uitsluitend een hoesje toont met uitsparingen voor de camera, blijft de exacte camera configuratie van de 12 Ultra nog onbekend. Desondanks heeft Teme de nodige informatie weten te verschaffen aan LetsGoDigital. Hierdoor is in-house designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, in staat geweest om een reeks realistische 3D product renders te maken van de verwachte Xiaomi 12 Ultra.

Om te beginnen met het camerasysteem, het topmodel krijgt een groot rond vormgegeven camera, dat op een rechthoekige verhoging is geplaatst. Uit de nieuw gelekte beelden valt op te maken dat het om een quad-camera systeem gaat. Dat betekent dat het nieuwe model één camera extra krijgt, ten opzichte van z’n voorganger.

Aangaande de configuratie, er wordt al langer gesproken over de integratie van een 50 megapixel groothoekcamera. Hiervoor wordt vermoedelijk de nieuwe Samsung ISOCell GN5 beeldsensor ingezet, die verbeterde Dual Pixel Pro autofocus mogelijk maakt. Het gaat om de opvolger van de ISOCell GN2, die in de Mi 11 Ultra is toegepast.

Zoals we van Xiaomi gewend zijn zullen ook de andere drie camera’s voorzien worden van een hoge resolutie beeldsensor. Mogelijk gaat het om drie 48 megapixel camera’s met een ultra-groothoeklens en een periscopische telefoto zoomlens. Afgaande op de 11 Ultra zal deze 5x optische zoom, 10x hybrid zoom en 120x digitale zoom ondersteunen.

Details omtrent de vierde cameralens (die centraal bovenaan is geplaatst) blijven vooralsnog onbekend. Xiaomi zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een tweede zoomlens -zoals we ook kennen van de Samsung Galaxy S21 Ultra– of voor een monochrome camera – zoals bij de Huawei P50 Pro.

Rechts van de vierde camera is een nog onbekende sensor aangebracht, mogelijk bedoelt voor de kleurtemperatuur. Vervolgens zijn er aan de rechterzijde nog twee sensoren zichtbaar, die samen het dTOF laser autofocussysteem vormen. Verder naar de onderzijde is een drievoudige LED flitser geplaatst – zoals we ook kennen van de Xiaomi Mi 11 Ultra.

Ten slotte is er ook nog een microfoon zichtbaar, om heldere en ruisvrije geluidsfragmenten op te kunnen nemen bij video-opnames. Je mag er overigens vanuit gaan dat video’s in 8K resolutie opgenomen kunnen worden. Uiteraard zullen er ook weer verschillende geavanceerde video-features beschikbaar zijn. Ook een optische beeldstabilisatiesysteem (OIS) zal niet ontbreken, om zodoende onbedoelde cameratrillingen tegen te gaan.

Uiteraard is ook het Leica logo in het ontwerp opgenomen. In mei dit jaar maakte Teme via Twitter bekend dat de samenwerking tussen Huawei en Leica tot een einde komt. In de tussentijd is Leica een samenwerking aangegaan met Sharp. De Sharp Aquos R6 is de eerste telefoon van het merk met Leica optics en een 1” sensor. Ook Xiaomi is naar verluidt een samenwerking gestart met de Duitse lensfabrikant. De eerste resultaten hiervan zien we waarschijnlijk terug bij de Xiaomi 12 serie.

Ongeacht of Leica daadwerkelijk betrokken is bij het ontwerpen van het camerasysteem voor de Xiaomi 12 Ultra, duidelijk is dat Xiaomi opnieuw veel aandacht zal besteden aan de foto- en videomogelijkheden. Hoewel verschillende merken door de tijd heen hebben gekozen voor een rondvormgegeven camera, oogt het quad-camera systeem van het nieuwe Ultra model bijzonder geavanceerd en compleet.



Xiaomi 12 Ultra met 6,8” curved AMOLED display

Net zo belangrijk als de achterzijde is ook de voorzijde. Xiaomi zal de 12 Ultra uitrusten met een afgerond display. Vermoedelijk betreft het een 6,8-inch AMOLED display met een QHD+ resolutie en een 120Hz refresh-rate. De display zal ongetwijfeld een heldere en scherpe weergave bieden.

Om de selfie-camera te herbergen zal er hoogstwaarschijnlijk een punch-hole camerasysteem worden toegepast. Xiaomi heeft reeds de Mix 4 uitgebracht met een 20MP under-display camera. Hoewel verwacht wordt dat deze technologie in de toekomst veelvuldig toegepast zal worden, zal het topmodel in 2022 opnieuw voorzien worden van een ponsgat. Deze wordt gecentreerd geplaatst.

Om het toestel te ontgrendelen wordt er een snel werkende in-display vingerafdruksensor ingebouwd. Daarnaast kun je kiezen voor 2D Face Unlock. Voldoende biometrische authenticatiemethodes dus, hoewel de gezichtsherkenningstechnologie wel minder veilig is.

Ook op audio gebied mag je de nodige high-end features verwachten. Zo werkt Xiaomi al geruime tijd samen met Harman Kardon om zorg te dragen voor een hoogwaardige geluidservaring. Verwacht wordt dat het nieuwe topmodel wordt voorzien van stereo-speakers. Verder zal de behuizing stof- en waterdicht zijn met IP68 certificering.

Android 12 telefoon met krachtige Snapdragon 8 Gen 1 SoC

De 12 Ultra wordt niet alleen uitgerust met een geavanceerde camera en een mooi display, uiteraard zal de telefoon ook worden voorzien van de nieuwste en meest krachtige chipset van dit moment. Verwacht wordt dat het nieuwe topmodel zal worden aangedreven door de recent geïntroduceerde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

De eerste telefoon met deze gloednieuwe SoC is afgelopen week reeds geïntroduceerd, de Motorola Edge X30. De komende maanden zal deze processor veelvuldig worden toegepast voor high-end smartphone modellen, waaronder ook de Samsung Galaxy S22 serie, de OnePlus 10 serie en de Oppo Find X4 serie. Ook de high-end modellen van Xiaomi zullen worden aangedreven door de krachtige Snapdragon 8 Gen 1.

De Xiaomi 12 Ultra zal draaien op het Android 12 besturingssysteem, dat sinds oktober dit jaar verkrijgbaar is. Xiaomi maakt daarnaast gebruik van de MIUI 13 gebruikersinterface. Over de software-ervaring met Xiaomi smartphones en de MIUI skin zijn de meningen verdeeld. Heb je nog geen ervaring met Xiaomi telefoons, duik dan eens een telecomwinkel in en test en ervaar het zelf.

Ook het updatebeleid van Xiaomi laat de nodige wensen over. Het bedrijf is weinig transparant als het gaat om de update plannen. In principe zal het toestel voorzien worden van 2 jaar Android OS updates en 3 jaar beveiligingsupdates. De beveiligingsupdates zullen de eerste 2 jaar maandelijks en per kwartaal worden uitgevoerd. In het derde jaar worden de updates elke drie maanden uitgevoerd.

Krachtige batterij kan zeer snel opladen

Het nieuwe Ultra model zal, net als z’n voorganger, worden uitgerust met een 5.000 mAh batterij. Er zijn weinig topmodellen verkrijgbaar met een grotere batterij. In de praktijk zal je bij intensief gebruik van de telefoon gemakkelijk 1,5 dag vooruit komen, alvorens je het toestel aan de oplader dient te leggen.

De laadsnelheid wordt verder verhoogd. Het huidige topmodel biedt al ondersteuning voor 67W bedraad en draadloos opladen. In de tussentijd heeft Xiaomi haar 120W oplaadtechnologie geïntroduceerd. Verwacht wordt dat de 12 Ultra ondersteuning zal bieden voor deze waanzinnig snelle laadtechnologie – net als de Xiaomi 11T Pro en de Mi 10 Ultra.

Sommige geloven zelfs dat het toestel nog sneller op te laden zal zijn. Zo zijn er ook geruchten geweest over een 150W oplader. Daarnaast heeft Xiaomi in mei dit jaar al een 200W oplader geïntroduceerd. Mogelijkerwijs dat deze bestemd is voor het nieuwe vlaggenschip. Hoe dan ook, de grote accu van de 12 Ultra zal in een recordtempo opgeladen kunnen worden. Een ander positief punt, Xiaomi levert nog gewoon een snellader mee in de verkoopverpakking.

Xiaomi 12 Prijs & Verkrijgbaarheid

Dat brengt ons bij het laatste onderdeel; de prijs en verkrijgbaarheid. De Xiaomi Mi 11 Ultra presteert op veel vlakken goed tot zeer goed. Toch luidde het oordeel van veel expert reviews dat het topmodel simpelweg te duur is. De Mi 11 Ultra kostte €1.200 (12GB/256GB) ten tijde van de lancering.

Over de prijs van het nieuwe model is vooralsnog geen informatie bekend. De 12 Ultra zal op verschillende punten worden vernieuwd en verbeterd. Wat dat betreft is de kans klein dat de prijs drastisch verlaagd wordt. Mogelijkerwijs ziet Xiaomi wel kans om de adviesprijs in ieder geval niet te verhogen.

Voor de renders zijn we er vanuit gegaan dat het vlaggenschip opnieuw in de kleuren zwart en wit zal verschijnen. Desondanks is het mogelijk dat er nog een andere kleurvariant wordt uitgebracht – al dan niet met een extra luxueuze keramische of kunstlederen achterpaneel.

De Xiaomi 12 wordt later deze maand officieel uitgebracht in China. Het Pro en Ultra model zal vermoedelijk een maand of twee later arriveren. Ook zit er nog een extra goedkoop Lite model in de pijplijn. In Europa zullen we vermoedelijk zo’n twee maanden langer geduld moeten hebben. Oftewel, het bassimodel zal rond februari arriveren -gelijktijdig met de Galaxy S22 serie- waarna het extra geavanceerde Pro en Ultra model mogelijk rond april zullen verschijnen.

Note to publishers : The Xiaomi 12 Ultra product renders presented in this article are created by in-house graphic designer Parvez Khan (aka Technizo Concept). The 3D renders are based on information provided to LetsGoDigital by well-known leaker Teme @rodent950. This product is not (yet) for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.