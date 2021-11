OnePlus 10 Pro specs & release Nieuwe beelden van de OnePlus 10 Pro 5G verschijnen online. De smartphone line-up wordt rond maart 2022 verwacht, met support voor 125W snelladen.

Toon pagina inhoud

Eerder deze maand werd het vermoedelijke ontwerp van de OnePlus 10 Pro bekend. Renders toonden een vernieuwd camera eiland, dat geïnspireerd lijkt te zijn op de Samsung Galaxy S21 / Galaxy S22 serie. Het cameraeiland loopt optisch namelijk door tot aan de linker zijkant. Het gaat om een triple-camera systeem die 5x optische zoom zal ondersteunen. Het camerasysteem wordt hoogstwaarschijnlijk in samenwerking met Hasselblad vormgegeven, net zoals het geval is bij de huidige OnePlus 9 serie.

Ondertussen zijn er nieuwe renders online verschenen, waarop ook de voorzijde van de OnePlus 10 Pro 5G te zien is. De product beelden zijn gepubliceerd door Zouton. Volgens de website krijgt het nieuwe topmodel een 6,7” afgerond display met een enkele punch-hole selfie camera, die in de linker bovenhoek gesitueerd wordt. De afmetingen zijn naar verluidt 163.0 x 73.8 x 8.5mm.

OnePlus 10 Pro release datum

Gisteren verscheen er ook nieuwe informatie online over de release datum. Max Jambor plaatste op Twitter een foto waaruit blijkt dat de 10 Pro als eerst in China zal worden uitgebracht. Daar zal de telefoon eind januari / begin februari worden aangekondigd. Een global release zal naar verwachting eind maart / begin april plaatsvinden.

Hoewel OnePlus er vaker voor kiest om de toestellen eerst in China uit te brengen, is het verschil met de global release nog nooit zo groot geweest. Mogelijk dat de nieuwe gebruikersinterface hiermee te maken heeft. OnePlus gooit het OxygenOS overboord, zo maakte oprichter Pete Lau in september reeds bekend via een blogpost. De nieuwe schil wordt een mengeling van OnePlus’ OxygenOS en het ColorOS van Oppo – de tweetal bedrijven trachten de pluspunten van beide interfaces te combineren.

Hoewel fans van het Chinese merk er niet direct om staan te poppelen, zal de OnePlus 10 serie de eerste serie worden met het nieuwe ‘unified and upgraded OS’. Bij de OnePlus Nord 2 werd OxygenOS 11.3 voor het eerst gebaseerd op de integrated codebase van Oppo ColorOS. In 2022 gaat het bedrijf nog een stapje verder met de samensmelting van de tweetal interfaces.

Met de OnePlus 10 serie gaat het bedrijf de competitie aan met andere high-end smartphone modellen, zoals de Samsung Galaxy S22 serie. Samsung’s nieuwe line-up wordt in februari verwacht. Tegen die tijd zullen de nieuwe OnePlus smartphones ook geïntroduceerd zijn in China. Hier kan het bedrijf uiteraard haar voordeel mee doen.

Andere high-end modellen die eveneens in de eerste helft van 2022 verwacht worden zijn de Xiaomi 12 serie en de Oppo Find X4 serie. Ook de iPhone 13 serie is competitief aan OnePlus’ vlaggenschip devices.

Waarschijnlijk zal de OnePlus 10 Pro worden aangedreven door de nieuwe Qualcomm Snapdragon SoC die komende maand officieel geïntroduceerd zal worden. Over de benaming bestaat nog enige onduidelijkheid, mogelijk gaat het om de Snapdragon 895 / 898. De bekende leaker Ice Universe meldde echter onlangs via Twitter dat Qualcomm ditmaal voor een andere modelnaam zal kiezen, namelijk Snapdragon 8 Gen1.

Ongeacht de benaming, het wordt de snelste mobile processor die Qualcomm ooit vervaardigd heeft. Uiteraard zal deze chip ook 5G ondersteuning bieden. Standaard zal er 8GB/128GB geheugen worden ingebouwd, daarnaast zal er een 12GB/256GB model ter beschikking worden gesteld.

OnePlus 10 Pro 5G ondersteunt 125W snelladen

Het 6,7” afgeronde AMOLED display krijgt een resolutie van 3216×1440 pixels. Het scherm zal ondersteuning bieden voor de 120Hz refresh-rate, wat bijdraagt aan een extra fijne kijkervaring. Verwacht wordt dat het nieuwe topmodel van OnePlus wordt uitgerust met een extra grote batterij van 5.000 mAh. Deze zal ten minste ondersteuning bieden voor 65W snelladen – zoals ook het geval is bij de OnePlus 9 serie.

Onlangs ontstond er echter een gerucht dat het komende topmodel nog véél sneller op te laden zal zijn. Mogelijkerwijs wordt de OnePlus 10 Pro 5G compatibel gemaakt met een 125W oplader. Eerder werd al bekend dat de Oppo Find X4 waarschijnlijk ook ondersteuning zal bieden voor 125 Watt snelladen. Wat dat betreft is het zeker niet onmogelijk, tenslotte maken ze gebruik van dezelfde technologie – hoewel OnePlus het ‘Warp Charge’ noemt en Oppo ‘SuperVOOC Flash Charge‘.

Hoewel veel specs inmiddels bekend lijken te zijn is er nog geen informatie over de prijs. Desondanks ligt het in de lijn der verwachting dat de OnePlus 10 Pro voor om en nabij hetzelfde bedrag in de markt zal worden gezet als z’n voorganger. De OnePlus 9 Pro kreeg een vanaf prijs van € 900.