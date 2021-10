Xiaomi 12 smartphone verwacht begin 2022 High-end Xiaomi smartphone met periscopische zoom camera en een curved display gevisualiseerd in 3D renders. Mogelijk de verwachte Xiaomi Mi 12.

In de tussentijds maken fans zich op voor de introductie van de nieuwe Mi 12 serie. Althans, de benaming is inmiddels op de schop gegooid. De ‘Mi’ benaming wordt niet meer door Xiaomi toegepast, dat betekent dat de Xiaomi Mi 12 zal debuteren als Xiaomi 12. Afgaande op voorgaande jaren ligt het voor de hand dat het nieuwe model eind dit jaar zal worden aangekondigd in China. Vermoedelijk zal de officiële introductie ergens tussen Kerst en Oud & Nieuw plaatsvinden.

Vervolgens zullen we in Europa nog even geduld moeten hebben tot pak ‘m beet februari – tegen die tijd wordt ook de Samsung Galaxy S22 serie verwacht – dit wordt samen met de iPhone 13 de grootste concurrent van de Xiaomi 12. Op 28 februari 2022 gaat de jaarlijkse telecombeurs MWC 2022 van start. Logischerwijs zullen de nieuwe toestellen tijdens deze beurs tentoongesteld worden.

Van de Galaxy S22 serie zijn inmiddels nagenoeg alle details al online verschenen. Zo wist LetsGoDigital gisteren nog het camera design van de Galaxy S22 Ultra te onthullen. Van de Xiaomi 12 is nog beduidend minder bekend. Zo blijft het ontwerp vooralsnog een mysterie.

Dat heeft grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, er echter niet van weerhouden om een Xiaomi 12 concept model te maken – waarbij het design gebaseerd is op een patent dat het bedrijf afgelopen week kreeg toegewezen voor een Xiaomi smartphone met zoom camera. Ook onderstaande video is gemaakt door Jermaine en gebaseerd op dit specifieke telefoonmodel.

Xiaomi 12 met curved display

Wat direct opvalt is het afgeronde scherm en de ronde hoeken. De hoeken zijn beduidend verder afgerond dan het geval is bij hedendaagse Xiaomi smartphones. Dit zou wel eens een nieuwe trend kunnen worden in 2022. Zo bleek onlangs uit een Tweet van Ice Universe dat ook de Galaxy S22 (Plus) rondere hoeken krijgt dan zijn voorganger.

De telefoon van Xiaomi is ook voorzien van dunne schermranden. Geheel symmetrisch zijn de randen overigens niet. Aan de zijkant zijn de schermranden zeer minimaal gehouden, onderin is nog wel een redelijke kin zichtbaar. Volgens de patentbeelden zal er in de linker bovenhoek een ponsgat worden gemaakt om de selfiecamera te kunnen herbergen.

Jermaine is er echter van overtuigd dat er komend jaar meer Xiaomi smartphones zullen worden uitgebracht waarbij de selfiecamera onder het scherm is verwerkt. Daarom heeft de designer ervoor gekozen om deze telefoon te voorzien van een under display camera – vergelijkbaar met de Xiaomi Mi Mix 4.

Een ander designelement dat Jermaine heeft toegevoegd zijn de knoppen en aansluitingen. Deze zijn op de patent illustraties namelijk niet zichtbaar. Desondanks is het aannemelijk dat als Xiaomi deze telefoon uitbrengt er ook knoppen en aansluitingen zullen worden toegevoegd.

Triple-camera met zoom lens

Minstens net zo interessant als de voorzijde is de achterzijde. Hierop is een gigantisch camerasysteem te zien dat gecentreerd op de behuizing is geplaatst. Het betreft een triple-camera, waarvan de bovenste camera beduidend groter is vormgegeven dan de andere twee camera’s.

De bovenste camera is de hoofdcamera, hiervoor wordt een groothoeklens ingezet. Direct daaronder is een ultragroothoekcamera geplaatst. Vervolgens is er een periscopische zoomlens geïntegreerd – deze is te herkennen aan het rechthoekige design. Het onderste rondje symboliseert de LED flitser.

Over de resolutie is nog enige onduidelijkheid. Verwacht wordt dat de Xiaomi 12 als eerste mobiele telefoon wordt uitgerust met de nieuwe 200MP camera sensor van Samsung. Volgens de Chinese leaker Digital Chat Station zullen de andere twee camera’s (ultragroothoek en periscopische telelens) worden voorzien van een 50MP beeldsensor.

De 200MP sensor lijkt te zijn voorbehouden voor het basismodel, de Xiaomi 12 Pro en de 12 Ultra worden naar verluidt uitgerust met een extra kwalitatieve 50MP hoofdcamera. Een soortgelijke differentiatie heeft Xiaomi ook toegepast bij de Mi 11 line-up.

Ook op video gebied worden de nodige verbeteringen verwacht. Mogelijk zal de Xiaomi 12 debuteren met een nieuw 5-assig video beeldstabilisatiesysteem. Daarnaast lijkt er een vernieuwde super slow motion video feature in ontwikkeling te zijn, die maar liefst 1.920 frames per seconde kan vastleggen – de beelden worden vervolgens ultra-traag afgespeeld, waardoor elk detail in beeld komt.

Qualcomm Snapdragon 898 met LPDDR5 RAM

Waarschijnlijk zal de Xiaomi 12 worden aangedreven door de nog niet officieel aangekondigde Qualcomm Snapdragon 898. Deze SoC wordt hoogstwaarschijnlijk begin december geïntroduceerd. De Mi 11 was de eerste smartphone die werd voorzien van de Snapdragon 888. Verwacht wordt dat de 12 als één van de eerste toestellen over de nog snellere Snapdragon 898 zal beschikken. Ook zou Xiaomi voor het eerst LPDDR5 RAM willen inzetten. Deze maakt snellere gegevensoverdracht mogelijk van 8,533 Mbps – in verhouding met 6,400 Mbps voor LPDDR4 RAM.

Daarnaast lijkt Xiaomi aan een ‘Memory Extension’ mode te werken. Fabrikanten als Oppo, Vivo en Samsung hebben reeds modellen in het assortiment waarbij het RAM geheugen kan worden uitgebreid, door een deel van het ROM geheugen in te zetten. Xiaomi lijkt een soortgelijke feature in de planning te hebben staan.

Aangaande de batterij, verwacht wordt dat Xiaomi de 12 zal uitrusten met een 4.700 mAh accu. Het topmodel, de Xiaomi 12 Ultra, zal ondersteuning bieden voor 120 Watt opladen. In de praktijk betekent dit dat de 5.000 mAh batterij van de Ultra binnen 20 minuten weer volledig is op te laden. Ideaal! Of het basismodel met dezelfde snelheid kan worden opgeladen blijft nog even afwachten. Het zou in ieder geval een grote sprong voorwaarts zijn. Ter vergelijking, de Mi 11 biedt ondersteuning voor 55W bedraad en 50W wireless charging.

De nieuwe 120W snellaad-technologie wordt al gebruikt door de recent geïntroduceerde Xiaomi 11T Pro evenals de Mi 10 Ultra – laatstgenoemde model is overigens uitsluitend in China uitgebracht. Xiaomi is toonaangevend binnen de mobiele telecomsector als het gaat om laad-oplossingen. Eerder dit jaar heeft het bedrijf zelfs al een 200W snellader en 120W draadloze oplaadtechnologie gedemonstreerd.

Een gigantisch verschil als je je bedenkt dat gerenommeerde fabrikanten als Samsung en Apple hun huidige topmodellen voorzien van respectievelijk 25W en 20W snellaad-technologie. Een ander groot voordeel, Xiaomi levert nog gewoon een oplader mee in de verkoop verpakking.

Xiaomi 12 prijs & release datum

Over de prijs van de verwachte Xiaomi Mi 12 is vooralsnog geen informatie bekend. Vermoedelijk zal de adviesprijs nagenoeg gelijk zijn aan de Mi 11. Laatstgenoemde werd voor €850 (8GB / 256GB) in de markt gezet. Ter vergelijking, de Samsung Galaxy S21 kreeg exact dezelfde verkoopprijs (8GB / 128GB). De kans is groot dat zowel de Galaxy S22 als de Xiaomi 12 voor om en nabij dezelfde prijs in de verkoop zullen gaan.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Xiaomi 12 serie eerst in China wordt aangekondigd, waarna een global release in februari zal volgen. Of het toestel er ook daadwerkelijk zo uit komt te zien als door Jermaine is gevisualiseerd blijft vooralsnog onbekend – ten slotte zijn de renders gebaseerd op een patent.

Daarmee is nog niet per definitie gezegd dat de Xiaomi 12 er ook daadwerkelijk zo uit komt te zien. Ten slotte vraagt de Chinese fabrikant jaarlijks tal van designpatenten aan. Bovendien kan dit ontwerp ook worden ingezet voor een andere telefoonserie, denk bijvoorbeeld aan de innovatieve Mix line-up.

Desondanks zijn veel van de designpatenten die Xiaomi indient bij The Hague International Design System inmiddels werkelijkheid geworden. Zo kreeg het bedrijf op dezelfde datum, 15 oktober 2021, ook een design patent toegewezen van The Hague International Design System waarin het design van de recentelijk geïntroduceerde Xiaomi Mi 11T te zien is. Wat dat betreft is het zeker niet ondenkbaar dat ook dit ontwerp in 2022 werkelijkheid zal worden.

Download design patent: Xiaomi smartphone with zoom camera and curved display.

Note to publishers : The Xiaomi 12 product renders presented in this article are created by Jermaine Smit, aka Concept Creator in collaboration with LetsGoDigital. The 3D renders are based on a patent from Beijing Xiaomi Mobile Software and meant for illustrative purposes only. This product is not (yet) for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.