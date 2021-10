Xiaomi smartphone met zoom camera en curved display Xiaomi mobiele telefoon met smalle schermranden en een prachtig afgerond scherm. Met prominente triple-camera, centraal op de achterzijde geplaatst.

Toon pagina inhoud

Het Chinese Xiaomi brengt jaarlijks een groot aantal smartphone modellen op de markt. Voorheen werden deze onderverdeeld in twee series; de budget Redmi serie en de high-end Mi serie. Van de Mi-benaming is het bedrijf inmiddels afgestapt. Zo zullen de opvolgers van de high-end Xiaomi Mi 11 onder de naam Xiaomi 12 worden uitgebracht. Niet alleen de benamingen worden op de schop gegooid, Xiaomi werkt ondertussen ook aan nieuwe designs voor toekomstige telefoons van het merk.

Ditmaal heeft de Chinese fabrikant een designpatent ingediend voor een bijzonder vormgegeven Xiaomi telefoon met een prachtig afgerond scherm en een groots vormgegeven camera met telefoto lens.

Xiaomi telefoon met afgerond scherm en periscopische telelens

Op 25 september 2020 heeft Beijing Xiaomi Mobile Software een designpatent ingediend bij The Hague International Design System, de industriële design database van de World Intellectual Property Office (WIPO). De documentatie, waarin een nieuw vormgegeven Xiaomi smartphone wordt weergegeven, werd op 15 oktober 2021 vrijgegeven.

Het gaat om een modern vormgegeven Xiaomi telefoon met ronde hoeken en een curved display. Het toestel heeft erg smalle schermranden, alleen aan de boven en onderzijde is een kleine bezel zichtbaar. In de linker bovenhoek is een ponsgat gemaakt voor de selfiecamera. Het scherm is ook verder afgerond dan bijvoorbeeld het geval is bij de Mi 11 serie.

Het curved scherm en de smalle schermranden doen het vermoeden rijzen dat het om een high-end mobiele telefoon gaat. Deze gedachte wordt versterkt als we kijken naar de triple-camera op de achterzijde.

De triple-camera is prominent in het midden van de behuizing geplaatst. Er is een grote hoofdcamera toegepast. Mogelijk gaat het om een 108MP camera, zoals Xiaomi vaker toepast. Daarnaast is er een relatief kleine ronde camera (vermoedelijk met ultragroothoeklens) en een rechthoekig vormgegeven periscopische telefoto zoom camera zichtbaar. Direct daaronder is een flitser aangebracht.

Het is enigszins opmerkelijk dat Xiaomi zo’n groot camerasysteem in het midden van het toestel plaatst. Zo’n camera neemt namelijk behoorlijk wat ruimte in beslag. Mede daarom kiezen steeds meer fabrikanten ervoor om de camera in de linker bovenzijde te plaatsen. Desondanks zijn er meer Xiaomi telefoons verkrijgbaar met een centraal geplaatste camera, zoals de Redmi Note 9T.

Op de patent afbeeldingen zijn er overigens geen knoppen of aansluitingen zichtbaar. Mogelijkerwijs worden deze op een later moment toegevoegd, dit zien we vaker bij designpatenten van Xiaomi.

Het blijft vooralsnog speculeren of en wanneer deze Xiaomi smartphone wordt uitgebracht. Ook blijft het onduidelijk binnen welke serie dit toestel zal worden ondergebracht. Mogelijkerwijs wordt dit model binnen de Xiaomi 12 serie geplaatst.

De Xiaomi 12 line-up wordt hoogstwaarschijnlijk eind dit jaar officieel aangekondigd in China. Het gaat om drie nieuwe modellen, die in het eerste kwartaal van 2022 wereldwijd gelanceerd zullen worden. Volgens de geruchten krijgt de 12 serie een geüpgraded scherm met een vernieuwd curved display.

Download official documentation Xiaomi smartphone.