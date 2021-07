Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G budget smartphone Grafisch designer Technizo Concept toont indrukwekkend smartphone concept van de komend jaar verwachte Xiaomi Redmi Note 11 Pro budget telefoon.

In maart dit jaar werd de Xiaomi Redmi Note 10 serie aangekondigd voor de Nederlandse markt, waarbij de Redmi Note 10 Pro het meest geavanceerde model is. Deze Android 11 smartphone heeft een 6,67” Amoled display met een 120Hz refresh-rate. Het toestel wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 732G en beschikt over een 108MP quad-camera. Ten slotte is een krachtige 5.020 mAh batterij ingebouwd met ondersteuning voor 33W fast charging. In Nederland kun je de Redmi Note 10 Pro kopen voor €300 (6GB/128GB).

Z’n opvolger, de Xiaomi Redmi Note 11 Pro, wordt pas rond maart 2022 wordt verwacht. Op het moment van schrijven is er nog weinig informatie beschikbaar omtrent deze nieuwe line-up, toch heeft dit grafisch designer Technizo Concept er niet van weerhouden om vast een prachtig concept te maken van de verwachte Redmi Note 11 Pro.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro gevisualiseerd met 200MP camera

De voorzijde van de door Technizo Concept vormgegeven smartphone ziet er vergelijkbaar uit als het huidige model. De budget telefoon heeft betrekkelijk smalle schermranden, maar nog wel een redelijke kin. De centraal geplaatste punch-hole selfie camera is gehandhaafd.

Op de achterzijde wordt linksonder het Redmi logo getoond, met direct daarnaast de tekst ‘5G’. Het camerasysteem is volledig hernieuwd. De plaatsing in de linker bovenhoek is wel vergelijkbaar, zodoende blijft er genoeg ruimte over voor de andere benodigde componenten. Het gaat om een triple-camera systeem met een LED flitser. Twee lenzen zijn bijzonder groot vormgegeven.

Technizo Concept is er bij zijn concept ontwerp vanuit gegaan dat de Redmi Note 11 Pro wordt uitgerust met een 200 megapixel camera. Inmiddels is bekend dat Xiaomi als eerste telefoonfabrikant gebruik zal gaan maken van de nieuwe 200MP camerasensor van Samsung. Deze zal hoogstwaarschijnlijk debuteren in de high-end Mi 12 serie, die eind 2021 zal worden aangekondigd.

Het lijkt echter nog te vroeg om nu al een 200MP camerasensor te implementeren in een budget Redmi Note smartphone, maar wat niet is kan nog komen natuurlijk. Wellicht dat Xiaomi deze 200 megapixel sensor het jaar erop wel inzet voor de Redmi Note 12 Pro. Voor de Note 11 Pro lijkt het in ieder geval logischer dat de 108MP camera zal worden gehandhaafd.

Afgelopen week werd via het Chinese social media platform Weibo het gerucht verspreid dat de Mi CC11 – die in Europa vermoedelijk als Redmi Note 11 Pro zal wordt uitgebracht –zal worden voorzien van een 5x periscopische zoom lens. Dezelfde bron meldt dat het toestel zal worden aangedreven door de Snapdragon 870 chipset – wat een grote stap voorwaarts zou betekenen, ten opzichte van de Snapdragon 732G die momenteel wordt ingezet.

Desalniettemin kan er natuurlijk nog een hoop veranderen. Ten slotte zal het nog ruim een half jaar duren alvorens de nieuwe Redmi Note 11 serie officieel geïntroduceerd wordt.

