Xiaomi Mi smartphones met afgerond scherm en zoom camera Xiaomi legt nieuw design vast voor vier high-end smartphone modellen met een prachtig groot scherm en een groots camerasysteem met zoom functionaliteit.

In Europa en Nederland worden Xiaomi smartphones steeds populairder. De Chinese fabrikant heeft goed weten te profiteren van de val van Huawei en weet met een goede prijs/kwaliteit verhouding veel consumenten te bereiken. Xiaomi brengt jaarlijks een groot aantal telefoonmodellen uit, zowel binnen de budget Redmi reeks als de high-end Mi line-up. Ook patenteert het bedrijf met regelmaat nieuwe technologieën en designs om toe te passen in toekomstige producten van het merk.

Afgelopen week rapporteerde LetsGoDigital over een bijzondere Xiaomi Mi smartphone waarbij de selfiecamera onder het scherm, in de schermrand is verwerkt. Eerder vandaag berichtte we nog over een Xiaomi Mi Mix Flip opvouwbare telefoon. Ditmaal heeft het bedrijf een telefoondesign vastgelegd voor een high-end smartphone met een afgerond scherm en een prominent camerasysteem op de achterzijde.

Xiaomi smartphones met zoom camera

Het betreft een design patent dat in april 2020 is aangevraagd door Beijing Xiaomi Mobile Software bij de China National Intellectual Property Office (CNIPA). De documentatie is vandaag, 2 juli 2021, vrijgegeven en bevat 32 afbeeldingen waarop vier verschillende modelvarianten getoond worden.

De viertal smartphone modellen verschillen van elkaar op het gebied van de selfiecamera en de ronding van het frame. Ook opmerkelijk, bij drie van de vier modellen zijn geen fysieke knopen aangebracht.

Om te beginnen met model 1. Deze smartphone beschikt over een frame met ronde hoeken en een gecentreerd geplaatste dubbele selfie-camera. Er zijn nagenoeg geen schermranden zichtbaar, het toestel lijkt dan ook een bijzonder screen-to-body ratio te hebben. Ook zijn er geen knoppen zichtbaar aan de zijkant van het toestel. De onderzijde lijkt toegang te bieden tot het sim-compartiment en de USB-C aansluiting.

Op de achterzijde is in de linker bovenhoek een vrij prominent camerasysteem zichtbaar. Deze bestaat uit drie grote cameralenzen, waarvan de onderste een periscopische zoomcamera is. Rechts van de drietal camera’s is een flitser geïntegreerd en twee extra sensoren, waarvan niet met zekerheid gesteld kan worden waar deze voor dienen. Dit kan bijvoorbeeld een extra camerasensor of een dieptesensor zijn.

Model 2 lijkt in grote mate op het eerste model. Ditmaal is er echter een enkele punch-hole camera geïntegreerd, de centrale plaatsing is wel identiek. Ook alle andere designaspecten zijn gelijk aan het eerste model.

Xiaomi Mi smartphone met curved display

Bij Model 3 zijn de schermranden net iets breder, dit is ook de enige variant met fysieke knoppen. Er is een enkele selfiecamera zichtbaar, die in de linker bovenhoek is gesitueerd. De power-knop en de volume-knoppen zijn beide aan de rechter zijkant geplaatst. Ditmaal zien we ook de antenna banden aan de boven en onderzijde van het toestel, evenals een speaker die naast de USB-C aansluiting is gepositioneerd. Hoewel dit model het goedkoopst is uitgevoerd, lijkt dit wel het meest waarschijnlijke model voor Xiaomi om uit te brengen.

Bij Model 4 is er opnieuw voor een dubbele punch-hole camera gekozen. Ditmaal is de selfiecamera echter in de linker bovenhoek geplaatst. Het frame is bij dit model beduidend minder rond vormgegeven, de rechte lijnen doen direct denken aan de Samsung Galaxy Note line-up. Bij deze variant zijn er ook geen fysieke knoppen te bespeuren.

Xiaomi heeft reeds meerdere smartphones in het verkoopassortiment met een periscopische zoomcamera, deze zijn binnen de high-end Mi 10 en Mi 11 serie geplaatst. Ook het afgeronde scherm en de smalle schermranden duiden erop dat het hier om een high-end telefoon gaat.

Het blijft vooralsnog onbekend of Xiaomi deze smartphone daadwerkelijk zal uitbrengen en onder welke modelnaam dit toestel dan zal verschijnen. Afgelopen maand legde het bedrijf ook al een serie Mi smartphone modellen vast met een bijzonder grote camera.

Xiaomi was in 2019 de eerste fabrikant die een 108 megapixel camera integreerde in een smartphone, de Mi Note 10. Digital Chat Station liet afgelopen week via het Chinese social media platform Weibo weten dat Xiaomi ook de eerste fabrikant zal zijn die de nieuwe 192MP en 200MP ISOcell beeldsensoren van Samsung zal gaan toepassen. Mogelijk wordt deze hoge resolutie camera als eerst in de Xiaomi Mi 12 serie toegepast.

Bekijk hier de documentatie van de Xiaomi smartphones.