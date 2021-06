Xiaomi Mi smartphones 2021 modellen met grote camera’s Xiaomi patenteert drietal stijlvolle smartphone modellen met een sterke focus op de camera. Wordt dit de langverwachte Xiaomi Mi Note 11 of Mi 11T serie?

Xiaomi weet in Europa goede verkoopresultaten te behalen met haar budget en mid-range smartphone line-up. Daarnaast besteed Xiaomi in toenemende mate aandacht aan innovatieve functies, die in de high-end smartphones worden toegepast. Denk aan de eerder dit jaar gelanceerde Mi 11 serie. Deze toestellen zijn niet alleen voorzien van een snelle processor, maar ook van een indrukwekkende camera, die in samenwerking met Samsung is ontwikkelt.

Dat roept tevens de vraag op; Wat mogen we in de (nabije) toekomst nog verwachten op cameragebied van de Chinese telefoonfabrikant? Een nieuw octrooi toont aan dat Xiaomi overweegt om het camerasysteem een nog prominentere plaats in te laten nemen.

Xiaomi smartphones met grote camera

Het designpatent werd in maart 2021 ingediend door Beijing Xiaomi Mobile Software bij The Hague Design System, onderdeel van de World Intellectual Property Office (WIPO). Op 11 juni 2021 werd de documentatie gepubliceerd, onder de noemer ‘Mobile phone, back cover for mobile phone’. Er worden drie telefoonmodellen getoond, waarbij de focus duidelijk uitgaat naar het camerasysteem aan de achterzijde.

Het eerste model is het meest geavanceerd. Dit ontwerp lijkt te zijn geïnspireerd op de Samsung Galaxy S21 serie, waarbij het cameraeiland aan de linker bovenzijde is geplaatst en doorloopt tot aan de zijkant van het toestel. Het camerasysteem is behoorlijk groot en beslaat qua hoogte bijna de helft van de behuizing.

De cameralenzen zijn verticaal van elkaar geplaatst, met links daarvan een smalle langwerpige flitser. De bovenste cameralens is het grootst vormgegeven, met daaronder twee kleinere, ronde cameralenzen. Direct daaronder wordt nog een rechthoek getoond. Het blijft helaas onduidelijk of dit een telefoto camera of een extra sensor betreft. Laatstgenoemde lijkt gezien de vormgeving het meest waarschijnlijk.

Ten slotte zien we direct naast het camerasysteem, bovenin, ook nog een klein rondje. Mogelijk gaat het hier om een extra microfoon, handig bij het maken van video opnames. Voor het vastleggen van selfies is er aan de voorzijde een centraal geplaatste punch-hole camera geïntegreerd. De mobiele telefoon heeft betrekkelijk smalle schermranden. Aan de rechterzijde zijn verschillende knoppen geïntegreerd, vermoedelijk de power-knop en de volumeknoppen.

Het sim-compartiment is toegankelijk via de bovenzijde van het toestel. De onderzijde ziet er wat mysterieuzer uit. Links is de microfoon zichtbaar, de USB-C aansluiting lijkt naar de rechterzijde te zijn verplaatst. Het smalle langwerpige element in het midden blijft onbekend, mogelijk gaat het om een speaker. Een IR-blaster lijkt te ontbreken.

Van dit specifieke telefoonmodel heeft Xiaomi ook de back cover gepatenteerd – zoals in bovenstaande afbeelding getoond wordt. In de back cover is een grote uitsnede gemaakt voor het camerasysteem. Zoals we inmiddels vaker zien zal het camerasysteem enigszins uitsteken ten opzichte van het achterpaneel.

Het tweede model toont veel gelijkenissen met de Xiaomi Mi 11i en in iets mindere mate ook met de Redmi Note 10 Pro. Het ovaalvormige cameraeiland bevat twee grote cameralenzen, met daartussen een kleinere camera en een sensor. Bij het gepatenteerde model is er nog een extra rechthoekig element aan toegevoegd. Het blijft onduidelijk of het hier om een periscopische zoomcamera gaat of om de flitser. De flitser werd bij de Mi 11i rechts van het camerasysteem geïntegreerd. Het is zeker niet ondenkbaar dat Xiaomi opnieuw een 108 megapixel camera zal inzetten, er zijn inmiddels een behoorlijk aantal Xiaomi smartphones geïntroduceerd met een 108MP camerasensor.

Bijzonder aan dit model is de tweedeling op de achterzijde. Vermoedelijk gaat het om een tweekleurig achterpaneel, hoewel dit uit de summiere omschrijving niet met zekerheid kan worden vastgesteld. Als alternatief zou Xiaomi de rechterzijde ook kunnen reserveren voor het integreren van een extra scherm. Net zoals het huidige topmodel, de Xiaomi Mi 11 Ultra, ook voorzien is van een klein tweede display aan de achterzijde. Qua knoppenstructuur en aansluitingen is dit toestel gelijk aan het eerste model.

Het derde model is eenvoudiger vormgegeven, mogelijk bedoelt als Lite variant. Ditmaal bestaat het camerasysteem uit één grote camera met direct daaronder twee kleinere verticaal geplaatste camera’s. De smalle langwerpige flitser is onder het cameraeiland geplaatst.

Net als bij het eerste model loopt het cameraeiland deels door tot aan de zijkant. Hoewel dit designpatent in hoofdzaak voornamelijk ingaat op de achterzijde, worden ook alle andere zijdes getoond. Bij alle drie de modellen is er een centraal geplaatste punch-hole selfie-camera geïntegreerd.

Xiaomi Mi Note 11 en Mi 11T serie

Het blijft vooralsnog onduidelijk of en wanneer Xiaomi voornemens is om deze nieuwe modellen uit te brengen. Persoonlijk verwacht ik niet dat het om de directe opvolgers van de high-end Mi 11 serie gaat. Temeer omdat verwacht wordt dat Xiaomi ditmaal een under-screen selfiecamera zal toepassen, in plaats van een punch-hole camera.

Wellicht dat Xiaomi kansen ziet om de langverwachte Mi Note 11 line-up van zo’n soort design te voorzien. De huidige Mi Note 10 serie, bestaande uit drie modellen, werd eind 2019 geïntroduceerd. Deze toestellen hebben tevens een sterke focus op de camera, zo werd de Mi Note 10 als eerste Xiaomi smartphone uitgerust met een 108 megapixel camera.

Verwacht wordt dat hun opvolgers binnenkort geïntroduceerd zullen worden. Er is echter nog betrekkelijk weinig bekend omtrent de nieuwe Xiaomi Mi Note 11 reeks. Eerder dit jaar verscheen de ‘Mi Note 11’ productnaam al wel in de HTML source code, voor MIUI 13. De uitrol van deze software-update begint 25 juni 2021, wat erop zou kunnen duiden dat de Mi Note 11 smartphones ook aanstaande zijn.

Een andere mogelijkheid is de Mi 11T serie, die rond september 2021 verwacht wordt als opvolgers van de vorig jaar uitgebrachte Mi 10T line-up. Xiaomi zou ook nog kunnen besluiten om dit nieuwe design in te zetten voor de goedkopere Redmi Note 11 serie. Uit de patentafbeeldingen blijkt echter dat de toestellen over een licht gebogen display zullen beschikken, waardoor het minstens net zo waarschijnlijk is dat deze drie modellen binnen de duurdere Mi serie worden ondergebracht, in plaats van de mid-range Redmi serie.

Bekijk hier het document van de drietal Xiaomi smartphones 2021 modellen.