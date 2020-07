Xiaomi 5G smartphone met 108MP Ai Super zoom camera Xiaomi patenteert een transparante 5G telefoon met een dual display. De camera is volledig herontworpen, het betreft een AI Super Camera met 1 lens.

De Chinese smartphonefabrikant Xiaomi weet met regelmaat innovatieve smartphones in de markt te zetten, waarbij de Mi Mix Alpha er natuurlijk uitspringt met haar surround-display. Ook besteed het bedrijf in toenemende mate aandacht aan het camerasysteem. Zo was Xiaomi de eerste fabrikant die gebruik maakte van de 108 megapixel ISOcell Bright HMX beeldsensor van Samsung-makelij. Vanzelfsprekend houden de ontwikkelingen hier niet bij op, zo werd onlangs bekend dat Xiaomi voornemens is om haar volgende vlaggenschip te voorzien van maar liefst 12x optische zoom en 120x digitale zoom.

Een nieuw patent onthult dat Xiaomi overweegt om het bestaande camerasysteem volledig te her-ontwikkelen. Mogelijk al voor de Xiaomi Mi 11? Geen groot camerasysteem met meervoudige lenzen ditmaal, maar één Ai Super Camera met een 108 megapixel sensor en een zoom lens.

Transparante Xiaomi Mi dual screen smartphone met Ai Super Camera

Op 19 januari 2020 heeft Beijing Xiaomi Mobile Software een design patent ingediend bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration) voor een 5G smartphone met een Ai Super Camera. Op 10 juli 2020 werd de documentatie inclusief 38 productafbeeldingen gepubliceerd. Ook de kleuren renders die in deze publicatie worden getoond zijn afkomstig uit het patent en zijn niet door ons bewerkt.

Het betreft een futuristische full screen smartphone met een prachtig afgerond display. Ook de zijkanten van het toestel bestaan uit schermoppervlak. Zodoende is er ook geen ruimte voor fysieke knoppen aan de zijkanten. Aan de bovenzijde is een aan/uitknop gesitueerd evenals een microfoon. Daarnaast lijkt de onderzijde ruimte te bieden aan een dubbele speaker en een USB-C aansluiting.

Het is echter de achterzijde van deze Xiaomi smartphone die ons interesse wekt. Hier is een tweede, kleiner scherm geplaatst, dat zich direct onder het camerasysteem bevindt. Door ook een display op de achterzijde te plaatsen kan de hoofdcamera gebruikt worden voor het maken van selfies. Aan de voorzijde is dan ook geen extra camera zichtbaar.

De gepatenteerde Xiaomi telefoon ziet er bijzonder stijlvol uit met haar doorlopende scherm. Toch beschikt dit smartphonemodel over een functie die nog spraakmakender is; de camera. Ditmaal zien we niet drie, vier of zelfs vijf cameralenzen. In plaats daarvan is er slechts één camera ingebouwd, die centraal in het midden is geplaatst en enigszins uit de behuizing steekt.

Er zijn twee modellen te zien. Bij het eerste model heeft de behuizing rondom het camerasysteem een zwarte kleurstelling. Bij het tweede model is dit deel van de behuizing transparant, waardoor je het camerasysteem en alle bijbehorende componenten kunt zien. Hieruit blijkt dat er een 5G Modem IVY 650 wordt ingezet evenals een Ai GPU. Ook staat erbij vermeld ‘Mi Ai Super Camera’, het is dus een op Ai (Artificial Intelligence) gebaseerd camerasysteem.

Dat is niet het enige wat uit de afbeelding valt op te maken, rond de cameralens staat nog meer informatie vermeld. Rechts van de lens valt te lezen dat het een 108 megapixel beeldsensor betreft met een zoom lens. Aan de linkerzijde staat de inspirerende tekst ‘Always believe something wonderful is about to happen’.

Aan alles valt af te zien dat het hier om een high-end smartphone gaat met een volledig nieuw camerasysteem. Het is overigens zeker niet voor het eerst dat we een transparante Xiaomi smartphone zien. De Chinese fabrikant brengt al verschillende jaren smartphonemodellen uit waarbij de achterzijde bestaat uit transparant glas.

Zo beschikte de Xiaomi Mi 8 Explorer uit 2018 ook al over een transparante achterzijde en ook van de Xiaomi Mi 9 werd een transparante editie uitgebracht. Het laatste model werd in maart dit jaar aangekondigd, de Mi 10 Explorer Edition. Zal het gepatenteerde toestel soms de Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Transparant Edition worden? Het blijft vooralsnog afwachten, wel is met zekerheid vast te stellen dat het om een Mi-telefoon gaat – dit valt namelijk af te lezen uit de kleuren renders.

De Mi 10 (Pro) werd eind maart aangekondigd en is sinds halverwege april verkrijgbaar. Dit was de eerste Xiaomi 5G telefoon die je in ons land kon kopen, naderhand is er ook nog een Mi 10 Lite editie uitgebracht. Laatstgenoemde is tot op de dag van vandaag de goedkoopste 5G telefoon die je in Nederland kunt kopen.

