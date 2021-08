BlackBerry Passport 2 5G telefoon met fysiek toetsenbord BlackBerry 5G smartphone concept toont vernieuwde variant van legendarische BlackBerry Passport uit 2014. Waterbestendig en voorzien van een dual camera.

De laatste BlackBerry werd halverwege 2018 geïntroduceerd, de Key 2. Ondertussen heeft het bedrijf grote veranderingen doorgemaakt. Het Chinese TCL heeft niet langer de licentierechten in handen om BlackBerry smartphones te mogen produceren. Sinds augustus 2020 maakt het Canadese merk onderdeel uit van het Amerikaanse OnwardMobility. Tijdens de bekendmaking sprak het bedrijf tevens het voornemen uit om in 2021 de eerste BlackBerry 5G Android smartphone met fysiek toetsenbord te lanceren.

Over de vormgeving en modelnaam is tot op heden niets officieel bekend gemaakt. Dat heeft grafisch designer Ts Designer ertoe geïnspireerd om een BlackBerry Passport 2 5G smartphone te ontwerpen voor LetsGoDigital. Het concept design heeft hetzelfde iconische design als de Passport uit 2014. Deze mobiele telefoon werd uitgerust met een fysiek toetsenbord en een kenmerkend vierkant scherm, met een schermdiagonaal van 4,5”.

BlackBerry Passport 2 waterbestendige smartphone met dual camera

De originele Passport beschikte over een enkele camera aan de voor- en achterzijde. Met de front-camera kon je slechts 2 megapixel foto’s maken, de camera aan de achterzijde werd voorzien van een 13 megapixel beeldsensor.

Eerder dit jaar heeft OnwardMobility in een exclusief interview met NikkeiAsia te kennen gegeven een ‘top-of-the-line camera’ te integreren in de nieuwe BlackBerry 5G 2021. Een opvallende uitspraak, aangezien de camera nooit een speerpunt is geweest voor de zakelijke BlackBerry smartphones.

Ts Designer heeft er bij zijn BlackBerry Passport 2 concept voor gekozen om de achterzijde te voorzien van een dubbele camera met een groothoek en een ultragroothoek lens. De flitser is onder het camerasysteem geplaatst, in plaats van erboven – zoals het geval was bij het origineel.

Ook de voorzijde is gemoderniseerd, met name de bovenste bezel is gereduceerd, waardoor het toestel iets korter is. Het unieke vierkante display en het keyboard zijn gehandhaafd, zoals ook in onderstaande YouTube video te zien is.

Verder is Ts Designer er bij zijn concept vanuit gegaan dat het een waterbestendig device wordt, om zodoende in variërende omgevingen ingezet te kunnen worden. De BlackBerry Motion uit 2017 is vooralsnog de enige mobiele telefoon van het merk dat met een IP67-rating op de markt werd gebracht.

BlackBerry 5G telefoon

Er zijn nog veel vraagtekens omtrent de in ontwikkeling zijnde BlackBerry smartphone. Het verhaal begon halverwege 2020 toen OnwardMobility een persbericht publiceerde waarin vermeld werd dat het nieuwe toestel in de eerste helft van 2021 zou worden uitgebracht in Noord-Amerika en Europa.

Uit deze berichtgeving werd tevens duidelijk dat de nieuwe BlackBerry op het Android OS zal draaien – zoals het geval is geweest bij alle BlackBerry telefoons sinds de introductie van de Priv in 2015. Het is echter nog niet duidelijk of het nieuwe model op Android 11 of een andere versie zal draaien.

Verder heeft OnwardMobility te kennen gegeven het mobiele apparaat van 5G ondersteuning te voorzien. Hoewel alle gerenommeerde smartphone fabrikanten inmiddels meerdere 5G modellen hebben uitgebracht, wordt het wel de allereerste BlackBerry 5G telefoon. Dat zal het nieuwe toestel beduidend toekomstbestendiger maken.

Een ander detail dat werd prijsgegeven in het persbericht; er zal een fysiek toetsenbord worden geïntegreerd. Uiteraard leidde dit tot vreugde bij veel fans, ten slotte is dit altijd een belangrijk kenmerk geweest bij veel voorgaande modellen. Het blijft echter nog onbekend hoe het toetsenbord wordt geïntegreerd. Mogelijk gaat het om een fixed-keyboard – zoals we zien in het concept design van Ts Designer. Het zou echter ook een slide keyboard kunnen zijn, zoals we kennen van de eerder genoemde BlackBerry Priv.

Het persbericht klonk veelbelovend, naderhand bleef het echter angstvallig stil en inmiddels is de eerste helft van 2021 verstreken. Toch is er nog altijd goede hoop.

Afgelopen week werd onverwachts een Pre-Commitment Program opgezet, waarbij geïnteresseerde zich kunnen aanmelden om de product ontwikkelingen op de voet te volgen. Uit de webpagina blijkt dat de nieuwe smartphone nog altijd in ontwikkeling is. Desalniettemin blijft het nog onbekend wanneer een eventuele release gepland staat.

Het is daarnaast opmerkelijk dat OnwardMobility iedereen die zich aanmeldt in de gelegenheid stelt om indirect invloed uit te oefenen op de product features en het design. Dit lijkt erop te duiden dat er nog heel wat definitieve beslissingen gemaakt moeten worden, alvorens het toestel daadwerkelijk op de markt gebracht kan worden. Het blijft dan ook nog even de vraag of het wel daadwerkelijk een 2021 model wordt, of dat we geduld moeten hebben tot 2022.

Opvallend is verder dat er op de pagina wordt gesproken over ‘BlackBerry 5G smartphones’ – in meervoud. Hieruit kunnen we opmaken dat het om meerdere modellen gaat. Over de onderlinge verschillen is echter geen informatie bekend. Daarnaast blijft het onbekend of deze toestellen gelijktijdig geïntroduceerd zullen worden. OnwardMobility is ten slotte maar een klein bedrijf, met beperkte mogelijkheden. Om dan direct meerdere modellen uit te brengen, dat brengt een risico met zich mee.

Wie is OnwardMobility?

OnwardMobility is een Amerikaanse onderneming met aan het roer CEO Peter Franklin. Het bedrijf heeft reeds expertise opgebouwd op het gebied van mobile security software voor bedrijven en overheden. Je mag er dan ook vanuit gaan dat de nieuwe BlackBerry smartphone over professionele beveiligingsfuncties zal beschikken – waar het merk uiteraard ook altijd om bekend heeft gestaan.

Op het gebied van hardware heeft de Amerikaanse onderneming beduidend minder ervaring. Zodoende dat Onward Mobility een partner heeft gevonden in FIH Mobile Limited, een dochteronderneming van het Taiwanese Foxconn. FIH Mobile Limited is bekend met het produceren van handsets en heeft tevens verstand van mobiele/draadloze communicatieapparatuur. Ook is FIH betrokken bij 5G, IoV (Internet of Vehicle) en AI (Artificial Intelligence).

Velen zijn benieuwd waar deze nieuwe combinatie toe zal leiden. Dit heeft inmiddels ook verschillende grafisch designers geïnspireerd om BlackBerry concept modellen te maken. Eerder dit jaar ontwierp Jermaine Smit een spraakmakende BlackBerry Key 3 met triple camera en grafisch designer Neil D maakte een uniek BlackBerry smartphone concept met een display keyboard.

Van de BlackBerry Passport 2 tot de Key 3, alle concepten tonen een ander design. Dat komt mede doordat er simpelweg nog veel informatie ontbreekt. OnwardMobility zal ongetwijfeld proberen om de krachtige kenmerken van BlackBerry in ere te houden en hier een aantal moderne technologieën aan toe te voegen.

De nieuwe BlackBerry telefoons moeten in ieder geval zowel consumenten als bedrijven aanspreken. Want hoewel consumenten de afgelopen jaren op hun wenken zijn bediend, meent OnwardMobility dat er op het gebied van beveiliging voor bedrijven en overheidsinstanties nog wel wat optimalisatieslagen doorgevoerd kunnen worden.

Afgezien van de release datum blijft het ook nog even de vraag voor welke prijs de nieuwe BlackBerry 5G in de markt zal worden gezet. Afgaande op hetgeen OnwardMobility reeds heeft onthuld lijkt het om een high-end smartphone te gaan, met de nieuwste pro-level security features, 5G en een geavanceerde camera. Je moet er dan ook niet vreemd van op staan te kijken als het toestel duurder wordt dan voorgaande modellen.

Ook over de modelnaam is vooralsnog niets bekend. Het is zeker niet ondenkbaar dat er voor een geheel nieuwe modelnaam wordt gekozen. Mogelijk dat OnwardMobility de komende maanden meer duidelijkheid zal gaan bieden, tot die tijd blijft het simpelweg afwachten.

