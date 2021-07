BlackBerry smartphone met display keyboard (3D concept) Grafisch designer Neil D toont indrukwekkend concept van knoploze BlackBerry telefoon met display keyboard, rechte frameranden en een punch-hole camera.

Voordat we naar de concept renders gaan kijken, eerst een klein stukje achtergrond informatie. Wat is de huidige status van BlackBerry? Het Amerikaanse OnwardMobility, de nieuwe licentiehouder van BlackBerry smartphones, liet halverwege vorig jaar via een persbericht weten een BlackBerry 5G smartphone met fysiek toetsenbord in ontwikkeling te hebben. Deze nieuwe BlackBerry telefoon met Android OS stond gepland om de eerste helft van 2021 gelanceerd te worden in Noord Amerika en Europa, zo werd in het bericht vermeld.

Inmiddels is de tweede helft van het jaar aangebroken en is het nog altijd angstvallig stil vanuit de kant van OnwardMobility. Er is nog altijd niets bekend omtrent de in ontwikkeling zijnde BlackBerry telefoon.

Behalve dat de CEO van OnWardmobility in maart dit jaar in een interview bekend heeft gemaakt dat het toestel een eersteklas camera zal krijgen. Dit inspireerde Concept Creator er destijds toe om een serie renders te maken van de verwachte BlackBerry 5G smartphone.

Ditmaal is het grafisch designer Niel D die op de website Behance een bijzonder BlackBerry concept presenteert, genaamd de New B Berry – zo tipte Sam @RahulP2021 via Twitter.

BlackBerry smartphone met display keyboard

Het toestel heeft aan de boven- en onderzijde de kenmerkende ronde vormgeving zoals we kennen van vroegere BlackBerry modellen, waaronder de populaire BlackBerry Bold. De rechte frameranden -van de iPhone 12 serie- gecombineerd met het knoploze uiterlijk en de bijzonder smalle schermranden geven deze BlackBerry een bijzonder futuristisch en eigentijdse uitstraling.

De designer is van mening dat BlackBerry het nut van een full keyboard moet heroverwegen. De concept smartphone is wel voorzien van een QWERTY toetsenbord, maar zonder speciale tekens. Zodoende kunnen de knoppen wat groter worden weergegeven, wat het typcomfort ten goede zou komen.

Het betreft een display keyboard die afhankelijk van de applicatie verschillende soorten content kan tonen. Zo moet het ook mogelijk worden om een ‘Expression’ display keyboard te tonen, met emoticons. Andere mogelijkheden die in de 3D renders van Neil D naar voren komen zijn muziekbediening, het aannemen/weigeren van een binnenkomende oproep en de navigatie.

Door een display toetsenbord toe te passen heb je altijd een toetsenbord tot je beschikking wanneer je die nodig hebt, maar neemt deze geen onnodige ruimte in op die momenten dat je geen toetsenbord nodig hebt.

De achterzijde is gemaakt van Frosted Glass, de designer heeft gekozen voor een matgouden achterpaneel met een zwart logo ‘New B Berry’. Het zorgt samen met de gouden toetsenbordletters en de zwarte toetsen voor een stijlvolle combinatie.

In de linker bovenhoek is een enkele camera geplaatst, die behoorlijk groot is vormgegeven. Onder de camera is een kleine ronde LED flitser aangebracht. Voor het maken van selfies is er gekozen voor een centraal geplaatste punch-hole camera. Ten slotte is er aan de onderzijde een USB Type-C aansluiting aangebracht.

Nu TCL niet langer de licentiehouder is van BlackBerry smartphones, is het de vraag welke strategie OnWardMobility zal gaan volgen – zowel qua design als qua functies. Daarnaast blijft het nog even de vraag wat de huidige status is van BlackBerry’s eerste 5G smartphone. Hopelijk zal het bedrijf op korte termijn meer duidelijkheid kunnen geven, of nog beter, onverwachts met een officiële introductie op de proppen komen.