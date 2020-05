Xiaomi Mi 10 Pro een nieuwe 5G smartphone De Mi 10 Pro is het nieuwe vlaggenschip van Xiaomi. Deze krachtige Android 10 smartphone heeft een hoge resolutie camera én biedt 5G ondersteuning.

De Xiaomi Mi 10 Pro werd in maart 2020 aangekondigd als nieuw topmodel binnen de Mi-serie. Binnenkort gaat deze 5G smartphone in de verkoop in Nederland. Het toestel heeft een stevige adviesprijs van €1.000. Wat heeft deze Android telefoon te bieden en kan de Mi 10 Pro meekomen met de concurrentie? We hebben het dan over de OnePlus 8 Pro, de Oppo Find X2, de Samsung Galaxy S20 Plus, en de Huawei P40 Pro.

De Mi 10 Pro heeft net als de Mi 10 een prachtig afgerond scherm. Het betreft een 6,7-inch OLED display met een Full HD+ resolutie en een 90 Hertz refresh-rate. De 20 megapixel selfiecamera is een zogenaamde punch-hole camera, die net als bij de Mi 10 in de linkerbovenhoek is geplaatst.

Aan de achterzijde is een viervoudige camera te vinden. Naast een 108 megapixel Samsung sensor is er een 20 megapixel ultragroothoekcamera, een 8 megapixel telelens met 10x Hybrid zoom en een 12 megapixel portretcamera ingebouwd. De Mi 10 Pro behoort daarmee tot de goedkoopste smartphones met zo’n groot zoombereik. Video’s kan de Xiaomi Mi 10 Pro opnemen in een waanzinnige 8K resolutie @ 24fps.

Onder de motorkap bevindt zich een Snapdragon 865 chipset met keuze uit 8GB of 12GB RAM geheugen en 128GB of 256GB ROM geheugen. Het opslaggeheugen is niet uitbreidbaar, het is dan ook aan te bevelen om voor de duurdere variant te gaan. Temeer omdat de hoge resolutie foto’s en video’s ook veel ruimte in beslag zullen nemen. Zo blijf je door de tijd heen verzekert van volgende opslagruimte en een vlot presterend toestel.

Verder beschikt deze 5G telefoon over een in-display vingerafdruksensor. Ook wordt Face-ID ondersteunt. Het toestel is voorzien van een dubbele speaker. Opvallend genoeg is de Mi 10 Pro uitgerust met een kleinere capaciteit batterij als de Mi 10. Wel verloopt het opladen sneller. Het gaat om een 4.500 mAh accu, de meegeleverde oplader heeft een laadvermogen van 50 Watt. Ook draadloos opladen (30 Watt) en omgekeerd draadloos opladen (10 Watt) wordt ondersteunt.

Biedt de Xiaomi Mi 10 Pro een goede prijs/kwaliteit verhouding?

De Xiaomi Mi 10 Pro gaat binnenkort in de verkoop in de kleuren blauw en wit. De nieuwe Xiaomi smartphone staat al op de website van BelSimpel en Mobiel vermeld. BelSimpel biedt ook al daadwerkelijk de mogelijkheid om een preorder te plaatsen. Voor 8GB RAM en 256GB opslaggeheugen betaal je € 1.000. Binnenkort zal deze 5G smartphone ook met abonnement worden aangeboden.

Vorig jaar wist Xiaomi haar topmodel beduidend goedkoper in de markt te zetten, waardoor de Mi 9 Pro een goede keus was voor consumenten die wél hoogstaande specs wilde, maar níet de hoofdprijs wilde betalen. Dit jaar heeft Xiaomi het vlaggenschip voorzien van de meest krachtige processor van dit moment, dit is een behoorlijk dure chipset. Ook heeft de toevoeging van 5G gezorgd voor een aanzienlijk hogere adviesprijs.

Door de hogere prijs is de Mi 10 Pro beduidend minder interessant dan de Mi 9 Pro vorig jaar. Bij OnePlus zien we eigenlijk dezelfde ontwikkeling. Beide fabrikanten kwamen de markt op als prijsvechter. Dit jaar is het verschil met de concurrentie echter nihil. Dat geldt niet alleen voor de Xiaomi Mi 10 Pro, maar ook voor de OnePlus 8 Pro. De Oppo Find X2 (€1.000 voor 12GB/256GB) en de Galaxy S20 Plus (€1.100 voor 8GB / 128GB) bieden dan ook een uitstekend alternatief. Deze smartphones voelen hoogwaardiger aan en hebben vergelijkbare tot betere specs. Bovendien bieden deze merken een betere customer service in Nederland.

Hoewel de Huawei P40 Pro ook een uitstekende smartphone is, zou ik Huawei smartphones niet willen aanbevelen – vanwege het ontbreken van Google services door de aanhoudende handelsban van Amerika. Huawei smartphones draaien wel op het Android OS, maar bekende Google apps zoals YouTube, Gmail, Maps zijn niet beschikbaar. Ook andere populaire apps zoals Facebook, WhatsApp en Instagram zijn alleen via een omweg te installeren.