Xiaomi Mi Mix Flip een goedkope variant op de Samsung Z Flip Xiaomi ontwikkelt een clamshell opvouwbare smartphone met een dubbele selfie camera en een triple-camera aan de achterzijde. Cover-scherm ontbreekt.

In april kondigde Xiaomi haar eerste opvouwbare smartphone aan. De Xiaomi Mi Mix Fold heeft een vergelijkbaar vouwdesign als de Samsung Galaxy Z Fold 2. Verwacht wordt dat de Chinese fabrikant dit jaar nog minstens één, misschien zelfs twee, andere opvouwbare telefoons zal aankondigen. Eén van die nieuwe toestellen wordt waarschijnlijk een clamshell model, zoals we kennen van de Samsung Galaxy Z Flip en de Motorola RAZR 5G. Voor het gemak noemen we dit model de Xiaomi Mi Mix Flip, details omtrent de benaming zijn echter nog niet bekend.

Door de tijd heen heeft LetsGoDigital vaker gerapporteerd over zo’n type Xiaomi telefoon. Eind 2019 legde de Chinese fabrikant een octrooi vast voor een klaptelefoon met pop-up camera. Eerder dit jaar patenteerde het bedrijf ook een clamshell model met een klein tweede display. Vandaag heeft Xiaomi een patent toegewezen gekregen, ditmaal lijkt het om een relatief goedkoop model te gaan.

Xiaomi opvouwbare telefoon met clamshell design

Op 2 juli 2021 heeft Beijing Xiaomi Mobile Software een patent toegewezen gekregen van de China National Intellectual Property Office (CNIPA) voor een opvouwbare telefoon met een clamshell design, een dubbele punch-hole camera en een rond vormgegeven triple-camera op de achterzijde.

Het toestel heeft een moderne uitstraling. In opengevouwen stand zijn de schermranden wel iets breder dan bij reguliere Xiaomi telefoons – dat zien we overigens ook terug bij de Galaxy Z Flip van Samsung. In de linker bovenhoek is een breed gat gemaakt, voor een dubbele punch-hole selfiecamera. Mogelijk duidt dit erop dat Xiaomi met deze telefoon succesvolle jongeren wil aanspreken.

Dit model lijkt overigens niet over een cover-display te beschikken, mede daarom verwachten we dat dit model goedkoper zal zijn dan de Galaxy Z Flip van Samsung. Ook het camerasysteem aan de achterzijde duidt erop dat dit om een relatief betaalbaar model gaat.

Kijkende naar de achterzijde, zien we een rond camerasysteem met een drietal cameralenzen. Qua design toont deze camera veel similariteiten met de goedkope Xiaomi Redmi Note smartphone reeks – zoals de Redmi Note 9t. Ten slotte zien we aan de rechterzijde de fysieke knoppen, vermoedelijk de power-knop en de volumeknoppen. De onderzijde biedt plaats voor het sim-compartiment, een USB-C aansluiting en een speaker.

Het blijft vooralsnog onbekend wanneer de eerste Xiaomi clamshell telefoon geïntroduceerd wordt. In augustus wordt de Samsung Galaxy Z Flip 3 verwacht, het is niet ondenkbaar dat Xiaomi rond diezelfde periode de Mi Mix Flip zal presenteren. De Mi Mix Fold is vooralsnog uitsluitend verkrijgbaar in China, het blijft dan ook nog even onduidelijk of het nieuwe vouwmodel wel in Europa zal worden uitgebracht.

Bekijk hier de documentatie van de Xiaomi Mi Mix Flip.