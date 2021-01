Xiaomi opvouwbare smartphones 2021 modellen In 2021 zal Xiaomi de opvouwbare smartphone markt betreden, mogelijk zelfs met drie verschillende modellen. Gaat het om deze vouwbare toestellen?

Al tijden wordt er online gesproken over een opvouwbare Xiaomi smartphone. Nadat de Chinese fabrikant begin 2019 een opvouwbare smartphone toonde met een dubbel vouwbaar display is het opmerkelijk stil gebleven rondom de ontwikkelingen van Xiaomi vouwtelefoons. Wel heeft het bedrijf in de tussentijd een groot aantal modellen gepatenteerd.

Online wordt er al geruime tijd over gesproken dat Xiaomi in 2021 haar eerste opvouwbare telefoon wil uitbrengen. Op Eerste Kerstdag meldde display analist Ross Young via Twitter dat Xiaomi niet één, maar zelfs drie vouwbare modellen in de planning heeft staan om dit jaar te lanceren.

Het zou gaan om drie verschillende type toestellen: een clamshell model -zoals de Samsung Galaxy Z Flip en de Motorola RAZR 5G-, een in-folding smartphone –zoals de Samsung Galaxy Fold en Galaxy Z Fold 2– en het laatste model krijgt een out-folding design -zoals de Huawei Mate Xs.

Door de tijd heen heeft LetsGoDigital over verschillende soorten opvouwbare Xiaomi smartphones gerapporteerd. Denk aan een Xiaomi Fold met een slider display, een Xiaomi opvouwbare smartphone die bijzonder veel leek op de Samsung Galaxy Fold, maar ook één die erg veel overeenkomsten had met de Huawei Mate Xs. Daarnaast kwam er een opvouwbare smartphone met pop-up camera aan bod en ook een dubbel vouwbare Xiaomi Z Fold ontbrak niet in de collectie. Ten slotte patenteerde het bedrijf afgelopen maand ook nog een oprolbare smartphone.

Vandaag voegen we daar maar liefst zeven nieuwe designs aan toe. Xiaomi heeft op nieuwjaarsdag een viertal patenten toegewezen gekregen van het Chinese patentbureau. Het gaat om een drietal clamshell toestellen en een viertal telefoons met een binnenwaarts vouwbaar scherm, die uitvouwen tot een tablet. We lopen de verschillende inklapbare telefoon modellen één voor één na.

Xiaomi clamshell telefoon met quad-camera

Vooralsnog zijn het voornamelijk grote opvouwbare smartphones die we van Xiaomi hebben gezien, die uitvouwen tot een tablet formaat scherm waar je extra productief op te werk kunt gaan. Ditmaal zitten er echter ook verschillende clamshell modellen bij. Dankzij de horizontale vouwlijn vouwen deze toestellen uit tot een regulier formaat telefoon. Ingeklapt zijn ze extra compact om met je mee te dragen, vooral bij vrouwen is deze vormfactor erg geliefd.

Het eerste clamshell model heeft een nagenoeg randloos design met licht afgeronde hoeken. Het is een strakke telefoon om te zien. Uitgevouwen beschik je met dit toestel over een extra langwerpig schermoppervlak. Er is ook geen uitsparing zichtbaar voor de selfie-camera. Mogelijk dat Xiaomi deze onder het scherm wil plaatsen.

Opgevouwen kun je gebruik maken van het tweede display, die overigens beduidend kleiner is dan het hoofdscherm. Zodoende zal het tweede scherm voornamelijk dienst doen voor het tonen van notificaties en binnenkomende oproepen en berichtjes.

Voor de achterzijde zijn twee design varianten vastgelegd. De eerste heeft één redelijk grote camera met een flitser ernaast. Bij het andere model zijn er maar liefst 4 camera’s zichtbaar, die verticaal van elkaar zijn geplaatst, samen met een extra sensor en een flitser. Aan de rechterzijde is de power-knop en de volume knoppen te vinden. Daarnaast is er aan de onderzijde een aansluiting beschikbaar voor de oplader.

Xiaomi clamshell smartphone met groot tweede display

Xiaomi heeft ook nog een derde clamshell model vastgelegd. Dit toestel heeft een iets ander type design, dat meer weg heeft van de Motorola RAZR met z’n dikke kin. Xiaomi kiest er echter voor om deze dikke kin niet aan de onderzijde, maar aan de bovenzijde te plaatsen. Het is de vraag wat dit met de handligging zal doen, ten slotte zal het toestel hierdoor extra gewicht hebben aan de bovenzijde.

Er zit echter ook een duidelijk voordeel aan dit ontwerp, want in de dikke bovenzijde zit ook de front-camera verwerkt. Dit camerasysteem zal zodoende zowel in dichtgevouwen als in open gevouwen stand bruikbaar zijn. Het lijkt overigens om een dubbele selfie-camera te gaan.

Deze Xiaomi clamshell telefoon heeft ook een groter cover-display dan de twee eerder genoemde modellen, zodoende kan er ook meer informatie worden weergegeven op het front-scherm. Op de achterzijde is ditmaal een horizontaal geplaatste triple-camera zichtbaar.

Tot zover de nieuwe clamshell telefoons van Xiaomi, dan volgen nu de vier binnenwaarts vouwbare modellen – vergelijkbaar met de Galaxy Z Fold van Samsung.

Deze Xiaomi telefoon vouwt uit tot tablet

Het eerste model is qua camerasysteem gelijk aan het clamshell model met viervoudige camera. Ditmaal betreft het echter een opvouwbare smartphone met een verticale vouwlijn, daarvoor kun je deze smartphone openslaan om te gebruiken als tablet. Het meest bijzondere aan dit model is nog wel het display.

Xiaomi kiest er bij dit model voor om een groot wrap around display te gebruiken. Het scherm bedekt zowel de voorzijde van de smartphone, als de rechterzijkant en het gehele hoofdscherm. Het lijkt een bijzonder stijlvolle oplossing te zijn, maar helaas ook een dure.

Opvallend genoeg is er ook bij dit model geen selfiecamera zichtbaar. Ook als je het toestel openklapt is er geen zichtbare camera te vinden. Op de achterzijde is een verticaal geplaatste quad-camera geplaatst.

Xiaomi opvouwbare telefoon met grote ronde camera

In hetzelfde patent wordt nog een model beschreven, dan net als het voorgaande model over een binnenwaarts vouwbaar scherm beschikt. Ook bij dit toestel loopt het front-display via de rechter zijkant door tot aan het hoofdscherm.

Op de achterzijde is ditmaal echter een totaal ander camerasysteem toegepast. Helaas wordt uit de summiere documentatie niet duidelijk om wat voor een camera het gaat. Mogelijk is het een soort AI Super Zoom camera, dat alles in één biedt.

Het gaat hier in ieder geval om twee bijzonder geavanceerde opvouwbare smartphone modellen. Het is dan ook even de vraag of Xiaomi deze modellen in 2021 zal aankondigen. Het grote wrap around display maakt deze toestellen waarschijnlijk behoorlijk duur.

Zo kreeg de Xiaomi Mi Mix Alpha met z’n Surround Display technologie een adviesprijs van omgerekend zo’n €2.550. Hoewel dit toestel uiteindelijk nooit is uitgebracht, blijkt uit deze hoge prijsstelling wel dat dergelijke displaytechnologie niet goedkoop is. Dit lijkt dan ook geen logische volgende zet te zijn, aangezien Xiaomi de opvouwbare smartphone markt nog moet betreden.

De volgende twee modellen daarentegen zullen wel een stukje goedkoper zijn om te produceren en daardoor ook voor een groter publiek toegankelijk zijn.

Opvouwbare smartphone met langwerpig cover-display

Het gaat opnieuw om een opvouwbare Xiaomi smartphone die uitgevouwen over een bijzonder groot schermoppervlak beschikt. Ook ditmaal is er geen camerasysteem zichtbaar. De schermranden zijn bijzonder smal gehouden, waardoor het gehele toestel uit scherm lijkt te bestaan.

Dichtgevouwen behoudt je de beschikking over een cover-display. Deze is ditmaal beduidend smaller, maar beslaat wel de volledige lengte van het toestel. Het langwerpige cover-display biedt in ieder geval voldoende ruimte om binnenkomende notificaties weer te kunnen geven.

Op de achterzijde is een drievoudige camera met flitser beschikbaar, deze is verticaal opgesteld. Direct naast de camera is op de afbeeldingen een rechte lijn naar beneden getrokken, deze loopt evenredig met de breedte van het cover-display. Vermoedelijk zal voor dit deel van de behuizing een ander type materiaal worden gebruikt – denk bijvoorbeeld aan een meer glossy finish.

Het laatste model is een mix van de voorgaande Xiaomi opvouwbare smartphone met het eerder genoemde clamshell model met quad-camera systeem. Ook deze telefoon is uitgerust met een smal, langwerpig cover-display. Opengeklapt is er een groot flexibel display beschikbaar. De achterzijde van deze Xiaomi telefoon wordt gekenmerkt door de verticaal geplaatste viervoudige camera.

De komende maanden zal er ongetwijfeld meer duidelijk worden over de opvouwbare smartphones die Xiaomi in 2021 wil uitbrengen. Het bedrijf lijkt zich in ieder geval op te maken om een serieuze concurrent van Samsung te worden, ook op het gebied van foldables. Xiaomi weet in Europa snel terrein te winnen, de Chinese smartphonefabrikant was afgelopen kwartaal de Nr 3 smartphone fabrikant in West-Europa.

Bekijk hier de patenten van de Xiaomi clamshell smartphones, de derde clamshell smartphone, de Xiaomi foldable phones met wrap around display en de laatste twee foldable smartphones.