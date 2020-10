Xiaomi opvouwbare smartphone lijkt op Samsung Galaxy Fold Xiaomi legt design vast voor telefoon die aan de voor- en achterzijde identiek lijkt te zijn aan Samsung's eerste opvouwbare smartphone, de Galaxy Fold.

Samsung is momenteel heer en meester op het gebied van opvouwbare telefoons. De Koreaanse fabrikant is de enige die twee type vouwtelefoons heeft uitgebracht, de Galaxy Z Flip en de Galaxy Z Fold 2. Xiaomi daarentegen toonde begin vorig jaar al wel een prototype van een dubbel opvouwbare smartphone, dit toestel is echter nooit officieel geïntroduceerd. Toch heeft Xiaomi door te tijd heen behoorlijk wat design patenten ingediend voor de meest uiteenlopende ontwerpen.

Zo rapporteerde LetsGoDigital halverwege dit jaar over een Xiaomi opvouwbare telefoon die opmerkelijk veel overeenkomsten toonde met de Huawei Mate Xs. Ditmaal zoekt Xiaomi het in de hoek van Samsung en patenteert de Chinese fabrikant een telefoon dat erg lijkt op de Samsung Galaxy Fold.

Xiaomi smartphone met cover-display identiek aan Galaxy Fold

De patentaanvraag werd begin dit jaar ingediend door Beijing Xiaomi Mobile Software Co. Ltd. bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). Op 20 oktober 2020 is de aanvraag goedgekeurd en gepubliceerd.

Het gaat om een binnenwaarts opvouwbare telefoon met een cover-scherm. De voorzijde van het toestel lijkt identiek te zijn aan die van de Galaxy Fold, Samsung’s eerste vouwtelefoon. Het scherm beslaat zo’n 4,6-inch, waarbij vooral aan de boven- en onderzijde grote schermranden zichtbaar zijn. Op de achterzijde is een drievoudige camera geïmplementeerd, die eveneens zeer vergelijkbaar is met de Fold. Zelfs de positionering van het verticale camerasysteem is gelijk.

Pas als je de telefoon openvouwt worden er enkele verschillen zichtbaar. Samsung voorzag de Galaxy Fold van een 7,3-inch flexibel scherm, waar in de rechter bovenhoek een brede notch was aangebracht voor de camera’s en sensoren. Xiaomi lijkt hier voor een andere oplossing te kiezen.

De Xiaomi opvouwbare smartphone heeft een onafgebroken flexibel scherm, zonder inkepingen. Wel heeft Xiaomi aan de rechterzijde een verticale bies gemaakt, hoogstwaarschijnlijk bedoelt voor het camerasysteem. Aan de drietal rondjes te zien lijkt het om een dubbele camera met flitser te gaan.

Een ander opmerkelijk verschil met de Galaxy Fold, Xiaomi kiest ervoor om het flexibele scherm iets dieper in de behuizing te plaatsen, waardoor deze beter beschermt lijkt te worden door het frame van het toestel. Mocht je deze telefoon opengevouwen, op de kop op tafel leggen, dan zal deze steunen op het frame, in plaats van op het flexibele scherm zelf.

Xiaomi opvouwbare smartphone verwacht, maar wanneer?

Aangezien Samsung marktleider is in het nieuwe marktsegment van opvouwbare telefoons is het niet vreemd om te zien dat andere fabrikanten dit succes willen kopiëren. Zo rapporteerde LetsGoDigital vorige maand ook al over een Huawei Mate smartphone die ontzettend veel gelijkenissen vertoonde met de Galaxy Z Fold 2.

Hoewel Xiaomi inmiddels een groot aantal opvouwbare design varianten heeft laten vastleggen is er nog altijd geen Xiaomi opvouwbare telefoon aangekondigd. Toch gingen er eerder dit jaar al geruchten dat Xiaomi eind 2020 haar eerste vouwtelefoon zal introduceren. Halverwege het jaar had het bedrijf al Ultra Thin Flexibel Glas ingekocht voor de productie van vouwbare telefoons.

De dagen sluipen echter voorbij en het is inmiddels alweer eind oktober. Het blijft dan ook de vraag of we dit jaar nog een inklapbare Xiaomi telefoon mogen verwachten. Inmiddels lijkt het zo goed als zeker dat de introductie van de Huawei Mate X2 is opgeschort, of dit ook Xiaomi heeft doen besluiten om nog iets langer te wachten, dat blijft onduidelijk.

Normaliter tonen smartphonefabrikanten tijdens de jaarlijkse Mobile World Congress (MWC) beurs in Barcelona hun nieuwste innovaties. Komend jaar zal de beurs echter opnieuw geen doorgang vinden in februari. Door de aanhoudende dreiging van COVID-19 is er besloten om de beurs uit te stellen tot juni 2021.

Het blijft dan ook nog even de vraag hoe fabrikanten hiermee om zullen gaan en wanneer de telefoonintroducties voor de eerste helft van het jaar gaan plaatsvinden, zo lijkt Samsung de Galaxy S21 serie al in januari aan te willen kondigen. In januari / februari wordt ook de Galaxy Z Flip 2 verwacht. Zal Xiaomi ons begin 2021 ook weten te verrassen? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.

Bekijk hier de documentatie van de Xiaomi opvouwbare smartphone.