Xiaomi opvouwbare telefoon vergelijkbaar met Huawei Mate Xs Xiaomi legt opvouwbaar telefoon model vast dat veel overeenkomsten toont met de Huawei Mate Xs. De out-folding smartphone beschikt over een quad-camera.

Het Chinese Xiaomi behoorde begin vorig jaar tot de eerste telefoonfabrikanten die een opvouwbare smartphone demonstreerde. Het toestel van Xiaomi was zelfs de eerste met een dubbele vouwlijn. Naderhand is het echter opmerkelijk stil gebleven omtrent dit model. Desalniettemin wordt verwacht dat ook Xiaomi – net als Samsung en Huawei – in de tweede helft van 2020 een vouwtelefoon zal uitbrengen.

Over het ontwerp van Xiaomi’s opvouwbare smartphone is nog een hoop onduidelijkheid. Afgaande op een nieuw patent lijkt het toestel bijzonder veel overeenkomsten te hebben met de Huawei Mate Xs.

Out-folding Xiaomi opvouwbare smartphone

Eind 2019 heeft Beijing Xiaomi Mobile Software Co. Ltd. een design patent ingediend bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). Het octrooi is op 5 juni 2020 gepubliceerd en omvat 19 product afbeeldingen waarop een nog niet eerder vertoonde Xiaomi opvouwbare telefoon te zien is.

De gepatenteerde Xiaomi smartphone heeft een flexibel display dat zich in opgevouwen stand aan de buitenzijde bevindt (out-folding). Opgevouwen heeft het toestel vergelijkbare afmetingen als een reguliere smartphone. Uitgevouwen beschik je over een extra groot displayoppervlak – vergelijkbaar met de reeds beschikbare Huawei Mate Xs en Royole Flexpai 2.

De voorzijde is nagenoeg geheel randloos. Alleen aan de rechterzijde is een zeer smalle schermrand te zien. Het flexibele display loopt via de linkerzijde door naar de achterzijde. Het scherm aan de achterzijde is ietsje smaller, doordat er een verticale bies is aangebracht waar het camerasysteem in verwerkt zit. De patentafbeeldingen tonen 4 camera lenzen en een flitser.

Direct onder het camerasysteem is ook nog een ovale knop geplaatst. Waarschijnlijk dient deze om de sluiting van het flexibele display te kunnen regelen. Het scherm zit middels een kliksysteem vast, door op de knop te drukken zal dit mechanisme loslaten, waarna je het achterste schermdeel kunt omvouwen richting de voorzijde.

Aan de rechter zijkant zijn twee knoppen aangebracht, waarschijnlijk de aan- / uitknop en de volume knop. De gepatenteerde Xiaomi opvouwbare telefoon bevindt zowel aan de boven- als onderzijde over een microfoon. Daarnaast is er een speaker en een USB-C aansluiting aangebracht aan de onderzijde van het mobiele apparaat.

Het quad-camerasysteem steekt qua dikte uit ten opzichte van het flexibele scherm. Opgevouwen zal het toestel naadloos in elkaar vallen. Eenmaal uitgevouwen is het deel waar de camera in verwerkt zit dubbel zo dik – ook hier zien we duidelijke overeenkomsten met de Mate Xs.

Xiaomi heeft zich de afgelopen periode opmerkelijk stil gehouden als het gaat om smartphones met een flexibel scherm. Toch zijn er duidelijke signalen dat de Chinese fabrikant ons dit jaar nog zal verrassen met de introductie van hun eerste opvouwbare telefoon.

Nieuwe opvouwbare smartphones verwacht

Drie weken geleden werd er een interessant video-interview gepubliceerd door GregglesTV (via Android Authority) waarin Ross Young, CEO van Display Supply Chain Consultants, zijn verwachtingen uitsprak omtrent de flexibele smartphone markt voor de tweede helft van 2020.

Huawei zou in augustus / september een in-folding opvouwbare telefoon willen uitbrengen – vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Fold. Dit toestel zou ook een lagere prijs krijgen dan de €2500 kostende Huawei Mate Xs. Rond dezelfde periode wordt ook de Galaxy Fold 2 verwacht, zo vertelt Ross Young.

Als er vervolgens wordt gevraagd naar zijn kennis omtrent andere smartphonefabrikanten zegt Ross (07:20) dat ook Xiaomi binnenkort een vouwtelefoon zal presenteren. Helaas gaat de interviewer hier niet verder op in, waardoor meer details ontbreken.

Het is zeker mogelijk dat Xiaomi een vergelijkbare smartphone wil uitbrengen als de Huawei Mate Xs. Laatstgenoemde heeft namelijk één groot nadeel waar Xiaomi van kan profiteren. Het toestel van Huawei wordt immers zonder Google services geleverd, wat de populariteit van deze €2500 kostende vouwtelefoon geen goed doet.

Afgelopen maand rapporteerde LetsGoDigital ook al over een Xiaomi opvouwbare smartphone. Dat was echter een clamshell ontwerp – vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Flip. Xiaomi wist dat toestel wel van voldoende onderscheidend vermogen te voorzien, door te kiezen voor een draaibaar camerasysteem.

Bekijk hier het patent van de Xiaomi foldable smartphone.