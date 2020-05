Xiaomi opvouwbare smartphone met draaibaar camera systeem Xiaomi ligt bijzonder telefoon ontwerp vast met een roterende (selfie-)camera. Ditmaal betreft het een opvouwbare smartphone, een compact clamshell model.

Ruim een jaar geleden toonde het Chinese Xiaomi een prototype van een dubbel opvouwbare Xiaomi smartphone. Sindsdien is het bedrijf opvallend stil gebleven omtrent de ontwikkeling hiervan. Totdat afgelopen maand vanuit Korea het nieuws naar buiten kwam dat Xiaomi in de tweede helft van 2020 een opvouwbare telefoon zal presenteren. Het zou gaan om een clamshell model, vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Flip en de Motorola RAZR.

Uit een onlangs gepubliceerd patent blijkt dat deze vouwtelefoon mogelijk ook over een roterende camera zal beschikken. Afgelopen maand rapporteerde LetsGoDigital nog over een Xiaomi telefoon met een roterende camera en een meedraaiend display. Ditmaal zijn we een octrooi op het spoor gekomen van een opvouwbare Xiaomi smartphone waarbij een soortgelijk camerasysteem is geïntegreerd.

Xiaomi clamshell smartphone met roterende camera

In november 2019 heeft Bejing Xiaomi Mobile Software een design patent ingediend in thuisland China voor een vouwtelefoon met een clamshell ontwerp. Uit de 48 bijgesloten product afbeeldingen blijkt dat het horizontaal geplaatste camera systeem kan draaien, waardoor deze extra veelzijdig in gebruik is.

Wanneer je de telefoon in opgevouwen stand gebruikt is het een compact, nagenoeg vierkant model. Het camerasysteem heeft exact dezelfde dikte als die van het opgevouwen apparaat. Aan de ene kant van het toestel zien we een quad-camera die horizontaal naast elkaar geplaatst is. Aan de andere zijde is één camera geïntegreerd. Doordat de camera draaibaar is kun je met dit toestel ook hoge resolutie selfies maken met het viervoudige camerasysteem.

De receiver is direct onder de camera geplaatst, deze draait overigens niet mee. Eenmaal opengevouwen steekt het camerasysteem iets uit naar voren. Het flexibele scherm ligt dus iets verdiept ten opzichte van het camerasysteem. Het voordeel van dit ontwerp is dat het camerasysteem ook bruikbaar blijft in opengevouwen stand. Zodoende hoeft er dus geen inkeping of perforatiegat in het scherm gemaakt te worden voor de selfiecamera – het is een ononderbroken scherm, waarbij alle camerafuncties toch te allen tijden beschikbaar blijven.

Uit de summiere patentomschrijving blijkt helaas niet of deze Xiaomi opvouwbare smartphone ook over een cover-display zal beschikken. Het lijkt ons echter onwaarschijnlijk dat Xiaomi totaal geen scherm plaatst aan de voorzijde, ten slotte is dit ideaal voor binnenkomende notificaties. Mogelijk dat Xiaomi een vrij groot front-display wil toepassen, dat afgezien van het camerasysteem de gehele voorzijde beslaat. Uit de documentatie blijft echter onbekend uit welk materiaal de voorzijde zal bestaan.

Het scharnier lijkt verdacht veel op de ‘hide-away hinge’ die Samsung heeft toegepast bij de Galaxy Z Flip. Wanneer je de telefoon openvouwt is het scharnier niet langer zichtbaar, deze valt mooi weg in het ontwerp en blijft zodoende ook vrij van stof en ander vuil. Verder beschikt de gepatenteerde Xiaomi smartphone aan de rechterzijkant over enkele fysieke knoppen. Vermoedelijk de volume toetsen en een aan- / uit knop. De linkerzijde is vrij van knoppen.

Xiaomi opvouwbare smartphone verwacht in tweede helft 2020

Het is opvallend dat Xiaomi recentelijk meerdere telefoon modellen heeft laten vastleggen met een roterende camera. Eerst een regulier toestel, nu ook een opvouwbaar model. Het lijkt er dan ook sterk op dat Xiaomi serieus overweegt om zo’n camerasysteem te integreren in één van haar toekomstige modellen.

Hoewel de gepatenteerde Xiaomi smartphone verschillende overeenkomsten toont met de bestaande Samsung Galaxy Z Flip en de Motorola RAZR zorgt het draaibare camerasysteem ervoor dat het toestel voldoende onderscheidend vermogen heeft. We zijn dan ook erg benieuwd of Xiaomi deze weg in durft te slaan.

Eerder gingen er al geruchten dat Xiaomi een soortgelijk flexibel scherm zou willen toepassen als Samsung heeft gedaan bij de Z Flip. Het uiterst dunne glazen scherm van de Z Flip is beduidend krasbestendiger dan het kunststof display van de RAZR. Ook zou Xiaomi extra veel aandacht willen besteden aan de camera. Daar zou een draaibaar systeem natuurlijk goed bij passen.

Vooralsnog houdt Xiaomi haar lippen stijf op elkaar. Desalniettemin zijn er steeds meer signalen die erop wijzen dat een introductie van Xiaomi’s eerste opvouwbare smartphone gepland staat voor de tweede helft van 2020. Verwacht wordt dat Samsung en Huawei later dit jaar ook nog een opvouwbare telefoon zullen uitbrengen. Genoeg om naar uit te kijken dus!

