Xiaomi telefoon met roterende camera en meedraaiend display Xiaomi legt uniek design vast van full screen smartphone met roterende camera. Gelijktijdig draait een deel van het scherm mee naar de achterzijde.

Toon pagina inhoud

Door de tijd heen zijn er verschillende smartphone modellen uitgebracht met een automatisch roterend camerasysteem. Zo beschikte de Oppo N3, uit 2014, over een gemotoriseerde roterende camera. Meer recentelijk, in april 2019 bracht Samsung de Galaxy A80 op de markt met een drievoudige roterende camera. Het voordeel van zo’n type camera is dat de hoofdcamera aan de achterzijde tevens kan functioneren als selfiecamera. Het lijkt erop dat Xiaomi een soortgelijk ontwerp overweegt, maar dan nóg iets vernuftiger.

De Chinese fabrikant heeft in haar thuisland een opmerkelijk patent ingediend voor een Xiaomi smartphone met een draaibare camera. Xiaomi lijkt echter kans te zien om de andere zijde van het camerasysteem te voorzien van een displayoppervlak, die tevens meedraait.

Xiaomi telefoon met draaibare camera en display

Het design patent werd halverwege 2019 aangevraagd door Beijing Xiaomi Mobile Software bij het CNIPA (China National Intellectual Property Administration). Vandaag, op 24 april 2020 is het octrooi goedgekeurd.

De omschrijving is zeer summier. De meeste informatie halen we uit de 24 bijgesloten product afbeeldingen. De gepatenteerde Xiaomi telefoon heeft zeer smalle schermranden en biedt een full screen schermervaring. Beide zijkanten zijn voorzien van verschillende knoppen en aan de onderzijde vinden we de gebruikelijke USB-C aansluiting evenals een dubbele speaker.

De achterzijde herbergt een verticaal geplaatste dubbele camera met een flitser. Wil je een selfie maken? Dan kun je het camerasysteem zodanig draaien dat deze naar de voorzijde wijst. Het gehele frame draait over de horizontale as. Dit werkt duidelijk anders dan bij de Samsung Galaxy A80, waarbij het camerasysteem eerst naar boven uitschuift alvorens deze kan roteren.

Xiaomi’s methode zorgt er tevens voor dat het bovenste schermdeel meedraait naar de achterzijde. Zodoende beschik je ineens over een klein displayoppervlak aan de achterzijde. Het is voor het eerst dat we zo’n telefoonmodel tegengekomen. Over de extra functies die hiermee gepaard gaan geeft het design patent helaas geen uitsluitsel. Maar Xiaomi heeft inmiddels enige ervaring met telefoons met een scherm aan de achterzijde, dus daar zal het bedrijf ongetwijfeld intuïtieve ideeën voor hebben.

Het is wel de vraag wat deze Xiaomi telefoon moet gaan kosten, dergelijke technologie komt namelijk tegen een hoge prijs. Kijken we bijvoorbeeld naar de Samsung Galaxy A80, deze middenklasse smartphone kreeg afgelopen jaar een behoorlijk stevige adviesprijs van € 650. Qua specs was dit toestel z’n prijs niet waard, je betaalde relatief veel voor de camera. Door er ook nog een roterend display in te verwerken zal de kostprijs er niet minder op worden. Het is wel een eleganter systeem, we zijn dan ook erg benieuwd of Xiaomi daadwerkelijk kansen ziet om zo’n smartphone model uit te brengen.

Bekijk hier het patent van de Xiaomi smartphone.