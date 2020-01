Galaxy Fold 2 is de nieuwste opvouwbare telefoon van Samsung Komende maand wordt er een nieuwe vouwtelefoon van Samsung verwacht. Lees hier alles over de specs, de prijs en het design van de Galaxy Fold 2.

Eerder deze maand wist Samsung Nederland ons te verrassen door de Galaxy Fold alsnog in ons land uit te brengen. Inmiddels zijn de pre-order verkopen van start gegaan en vanaf 10 januari 2020 wordt het ook daadwerkelijk mogelijk om Samsung’s eerste opvouwbare smartphone in Nederland te kopen. De vouwtelefoon heeft een toepasselijke prijs van €2.020 en is verkrijgbaar als los toestel, maar ook in combinatie met een abonnement via KPN en T-Mobile. Eigenlijk werd dit toestel al niet meer verwacht in ons land, temeer omdat de 2de generatie opvouwbare telefoons een maand later geïntroduceerd zal worden door de Koreaanse reus.

In oktober heeft Samsung reeds een teaser verspreid waarop een smartphone getoond werd met een totaal ander ontwerp dan de 1ste generatie. De Galaxy Fold 2 -de naam is nog niet bekend- zal net als de vorige maand geïntroduceerde Motorola RAZR over een clamshell ontwerp beschikken. Het flexibele scherm vouwt uit in de lengte, in plaats van in de breedte. Het is dus geen Z Fold zoals we enige tijd geleden hebben besproken. Het nieuwe model zal overigens eerder een aanvulling worden op het huidige model en niet zozeer een opvolger of vervanger zijn van de Fold, mede daarom blijft de benaming nog onzeker.

Samsung opvouwbare telefoon krijgt nieuw design

De brede notch van de Fold komt gelukkig te vervallen. Samsung heeft namelijk kans gezien om het flexibele scherm te voorzien van een hole-punch camera, zoals ook is toegepast in de Galaxy Note 10 en de verwachte Galaxy S20 / S11 smartphone.

Afgelopen maand lekte zelfs de eerste live-beelden uit van het nieuwe vouwtoestel, waardoor we inmiddels een goede eerste indruk hebben van de Fold 2. De Nederlandse 3D ontwerper Jermaine Smit, alias Concept Creator, heeft exclusief voor het LetsGoDigital platform een conceptmodel gemaakt van de Galaxy Fold 2, welke in onderstaande animatie video gepresenteerd wordt.



Afgelopen maand rapporteerde LetsGoDigital al over een opmerkelijke trademark van Samsung Electronics. Het bedrijf heeft namelijk de naam Ultra Thin Glass (UTG) vastgelegd, zeer waarschijnlijk bedoelt voor de Galaxy Fold 2. Ultra Thin Glass is minder dan 100 micrometer (µm) dik, mogelijk dat het zelfs om 30 µm schermen gaat – ter vergelijking, dat is net zo dik als een mensenhaar.

Ultra Thin Glass flexibel display is beduidend krasbestendiger

UTG displays zien er mooier uit en zijn bovendien beduidend krasbestendiger. De eerste generatie vouwtelefoons van Samsung maakte nog gebruik van polyamide kunststof, waardoor het scherm beduidend sneller krast, zoals ook is gebleken uit tal van expert reviews. Er zit echter ook een keerzijde aan, want Ultra Thin Glass is namelijk lastiger om te produceren en is bovendien kostbaarder.

Er gaan inmiddels al geruime tijd geruchten de ronde dat de nieuwe opvouwbare smartphone van Samsung over een 6,7-inch Foldable Dynamic AMOLED scherm zal beschikken. Als dit waar blijkt te zijn dan zal de klaptelefoon van Samsung beduidend groter worden dan de Motorola RAZR, die over een 6,2-inch display beschikt. Daarnaast zal er een klein notificatie scherm op de voorzijde worden aangebracht, deze dient echter uitsluitend voor de weergave van de tijd, de datum en een batterijindicator.

Direct naast het notificatiescherm is een dubbele camera en een flitser aangebracht. Over de resolutie van het camerasysteem is vooralsnog geen informatie bekend. Sommige geloven dat het een 108 megapixel camera betreft en een camera met 5x optische zoom – net zoals in de Galaxy S11 verwacht wordt. Dit is echter nog allerminst zeker. Ten slotte is de verwachting dat de Samsung Galaxy Fold 2 beduidend goedkoper wordt dan zijn voorganger.

Prijs van de Galaxy Fold 2

Het nieuwe toestel krijgt naar verluidt een vergelijkbare prijs als de Motorola RAZR, die voor $1500 USD in de markt is gezet. Sommige spreken zelfs over een adviesprijs van minder dan $1000 USD. Dat zou een prijsreductie zijn van maar liefst 50% ten opzichte van de Fold. Voor die prijs zullen ongetwijfeld beduidend meer consumenten een opvouwbare smartphone willen kopen. Of dit ook haalbaar is, is een tweede. Want het prijsverschil moet natuurlijk ergens vandaan komen. Als er een duurder display wordt toegepast (glas in plaats van kunststof) en het toestel goedkoper in de markt gezet wordt, dan zullen er op andere fronten toch concessies gedaan moeten worden.

Vanzelfsprekend zal de vernieuwde vormfactor ertoe bijdragen dat het toestel een lagere kostprijs krijgt, maar is dit voldoende? Of zullen er ook minder hoogwaardige specs tegenover staan? Zo is de RAZR eigenlijk een mid-range telefoon qua specificaties – denk aan de processor, de camera set-up en de accucapaciteit.

Samsung zal haar nieuwe opvouwbare telefoon ook voorzien van een nieuw scharnier. Deze krijgt de naam hideaway hinge, zo wist LetsGoDigital vorige maand te melden. Oftewel, een scharnier dat je niet ziet wanneer je de telefoon openvouwt. Mogelijk dat dit nieuwe scharnier er ook voor zorgt dat er minder snel stof en vuil tussen de behuizing kan komen. Bij de herziende Fold zijn er extra beschermingskapjes rondom het scharnier geplaatst, om dit soort externe invloeden te minimaliseren.

Verwacht wordt dat de Fold2 zal draaien op het Android 10 besturingssysteem in combinatie met de One UI 2 interface van Samsung. Bij de huidige Fold is het mogelijk om drie applicaties in split-screen te draaien, dit toestel heeft echter een groter en breder scherm. Waarschijnlijk zal het nieuwe model de mogelijkheid bieden om maximaal twee applicaties boven elkaar te gebruiken.

Wat betreft de accucapaciteit, bij het huidige model is er gekozen voor een tweetal accu’s van respectievelijk 2.135mAh en 2.245mAh – goed voor een totale capaciteit van 4.380mAh. Waarschijnlijk zal het nieuwe vouwtoestel eveneens over twee batterijen beschikken, hoewel de totale accucapaciteit vermoedelijk lager uitvalt. Er wordt gesproken over een 900mAh batterij voor het kleine front-display. Het is echter nog onduidelijk wat de capaciteit wordt van de tweede, grotere accu. Recentelijk werd duidelijk dat de Fold2 snelladen zal ondersteunen met een laadvermogen van 45W.

Opvouwbare smartphones op MWC 2020

De Galaxy Fold werd gelijktijdig met de Galaxy S10 serie geïntroduceerd – van laatstgenoemde heeft LetsGoDigital recentelijk nog een gouden Limited Edition laten maken. Verwacht wordt dat Samsung ditmaal dezelfde strategie zal hanteren voor de Fold 2 en de S20. Eén spectaculair evenement waar beide toptoestellen geïntroduceerd zullen worden.

Waarschijnlijk zal de introductie plaatsvinden op dinsdag 11 februari tijdens het Galaxy Unpacked 2020 evenement. Ruim op tijd voor MWC 2020, op deze jaarlijkse beurs voor de telecomsector zullen de nieuwe aanwinsten tentoongesteld worden voor het publiek. Volgens de laatste geruchten zal het vouwtoestel van Samsung zelfs eerder verkrijgbaar zijn dan de nieuwe S-serie modellen. Dit valt echter nog te bezien, ten slotte mag je er vanuit gaan dat de pre-order verkopen van de S11 direct na de officiële introductie van start gaan, waarna je de smartphone twee weken later ook daadwerkelijk in de winkels kunt kopen.

In ieder geval is de verwachting dat de Samsung Galaxy Fold 2 direct na de lancering in een groter aantal landen verkrijgbaar zal zijn, dan het geval was bij de Fold. Althans, ervan uitgaande dat het ditmaal wel in één keer goed gaat met de lancering. Want de Motorola RAZR is de zoveelste vouwtelefoon waarvan de lancering is uitgesteld.

De officiële reactie luidt: ‘de vraag is veel groter dan het aanbod’. Het feit blijft dat de RAZR vanaf 26 december 2019 als pre-order in de verkoop zou gaan, exclusief via Verizon. Vanaf 9 januari 2020 zou de klaptelefoon ook daadwerkelijk verkrijgbaar moeten zijn in Amerika. Deze datum wordt echter niet gehaald en het blijft vooralsnog de vraag wanneer de telefoon wel wordt uitgebracht.

Huawei zal op haar beurt eerst een vernieuwde variant van de bestaande Mate X introduceren – deze vouwbare telefoon kun je alleen in China kopen. Het nieuwe toestel krijgt de naam Huawei Mate Xs en zal voorzien worden van de krachtigere Kirin 990 5G SoC, ook zal er een nieuw scharnier geïntegreerd worden evenals een vernieuwd flexibel scherm. Deze opvouwbare telefoon wordt in maart 2020 uitgebracht, zo liet de Chinese fabrikant tijdens IFA 2019 weten.

Over de adviesprijs heeft het merk nog geen uitspraak gedaan, de Mate X is met een prijs van €2300 de duurste opvouwbare smartphone die ooit is uitgebracht. De Mate Xs zal net als de Galaxy Fold 2 op de Mobile World Congress tentoongesteld worden.

