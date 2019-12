Samsung Galaxy S20 gaat Galaxy S10 opvolgen Kiest Samsung in 2020 voor een nieuwe benaming voor de Galaxy S-serie? Mogelijk worden de nieuwe toestellen S20 genoemd, in plaats van S11.

Al maanden wordt er gesproken over 3 nieuwe toestellen binnen de befaamde Samsung Galaxy S-serie. Dit jaar vierde de Koreaanse fabrikant haar 10-jarig jubileum met de introductie van de S10 serie. Logischerwijs zal zijn opvolger de Galaxy S11 worden. Toch duikt er op internet ineens een hele andere naam op voor deze nieuwe telefoon line-up. Mogelijkerwijs krijgt het volgende toptoestel de naam Samsung Galaxy S20.

Galaxy S20 nieuw begin voor Samsung

De Twitteraar Ice Universe, die vaker exclusief nieuws over Samsung weet te melden, twitterde op 24 december de woorden ‘Galaxy S20’. Een uitleg werd niet gegeven, wel werd er later die dag een andere tweet aan toegevoegd met de woorden ‘Next year is 2020, and 20 is a new beginning’.

Opmerkelijk genoeg spreekt dezelfde twitteraar drie dagen later weer over de Galaxy S11, waarbij er wordt vermeld dat er twee introductie datums overwogen worden, namelijk dinsdag 11 februari en dinsdag 18 februari 2020. Het blijft dan ook onduidelijk hoe zeker Ice Universe is over de benaming S20.

Kort na zijn initiële tweet reageerde Max J. – doorgaans eveneens goed op de hoogte van het laatste Samsung nieuws – via Twitter met de volgende tekst: ‘I haven’t heared anything about that yet but in my opinion this rumour is not true’.

Vooralsnog blijven het dan ook speculaties en is het onduidelijk of Samsung in 2020 zal kiezen voor de naam S11 of de naam S20. De benaming 20 zou natuurlijk goed passen bij het jaar 2020, in de jaren die volgen kan er dan simpelweg een optelreeks gemaakt worden – de Galaxy S21 in 2021 etc.

Persoonlijk zie ik echter nog niet hoe de nieuwe smartphones staan voor een nieuw begin. Oké, de camera krijgt een behoorlijke upgrade. Maar qua ontwerp lijkt er opnieuw weinig te veranderen. Al jaren zien smartphones er vrijwel hetzelfde uit – dat geldt niet alleen voor Samsung modellen, maar voor mobiele telefoons in het algemeen.

Hoewel de komst van flexibele schermen dit in de toekomst waarschijnlijk zal doen laten veranderen, lijkt hier bij de Samsung Galaxy S20 / S11 in ieder geval geen sprake van te zijn. Mocht Samsung er toch voor kiezen om haar nieuwe S-serie line-up de naam S20 mee te geven, dan zou het voor het eerst zijn dat het bedrijf zo’n sprong maakt. Dat wil echter niet zeggen dat het geheel ondenkbaar is.

Wanneer kunnen we nieuwe S-serie telefoons in 2020 verwachten?

We zullen het simpelweg moeten afwachten, halverwege februari worden de nieuwe toestellen officieel geïntroduceerd. Vervolgens zullen deze Samsung Galaxy smartphones tentoongesteld worden tijdens MWC 2020, deze jaarlijkse beurs gaat van start op maandag 24 februari.

Waarschijnlijk kun je direct na de introductie al een pre-order plaatsen voor de nieuwe telefoons. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat je de nieuwe S-serie modellen zo’n twee weken later ook in de winkels kunt kopen. Over de verkoopprijs is vooralsnog geen informatie bekend. Gebaseerd op vorig jaar zal de Galaxy S20e een instapprijs krijgen van zo’n €750, de S20 kost dan zo’n €900 en voor de Galaxy S20+ moet je rekenen op een verkoopprijs van minimaal €1.000.

Dit jaar werd het 5G model niet uitgebracht in Nederland. In 2020 zal het 5G netwerk ook worden uitgerold in ons land, zodoende zullen komend jaar ook de eerste 5G telefoons geïntroduceerd worden. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat de Galaxy S20 5G ook in ons land verkocht zal worden. Net zoals de S10 5G ook werd uitgebracht in buurland Duitsland.

Note to editors: De 3D render afbeeldingen in deze publicatie zijn gemaakt door Concept Creator.