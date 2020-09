Huawei Mate opvouwbare smartphone lijkt op Galaxy Z Fold 2 Huawei ontwikkelt stijlvolle inklapbare smartphone met een vergelijkbaar design als de Samsung Galaxy Z Fold 2 en het camerasysteem van de P40 Pro Plus.

Toon pagina inhoud

Huawei heeft inmiddels twee opvouwbare smartphone modellen uitgebracht. De Huawei Mate X en de Mate Xs hebben beide een outward-folding design, oftewel het scherm zit aan de buitenzijde wanneer het toestel opgevouwen wordt. Beide modellen beschikken over een 8-inch flexibel display, waardoor je de telefoon kunt uitvouwen tot een volwaardige tablet. Verwacht wordt dat de volgende vouwtelefoon van Huawei -de Mate X2- een inward-folding display krijgt, vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Fold 2. Door het flexibele scherm aan de binnenzijde te implementeren blijft deze beter beschermd tegen krassen en stoten.

Een nieuw design patent duidt aan dat Huawei tevens overweegt om deze inklapbare smartphone te voorzien van een periscopische zoom camera en een dubbele hole-punch selfiecamera.

Huawei Mate inklapbare smartphone met zoomcamera

Het octrooi werd in augustus 2019 ingediend bij de CNIPA (China National Intellectual Property Office). De documentatie werd vandaag, 25 september 2020 vrijgegeven en bestaat uit 32 product schetsen en een summiere beschrijving.

De gepatenteerde opvouwbare telefoon van Huawei is duidelijk een luxe toestel. De telefoon beschikt over een groot cover-display die nagenoeg de gehele voorzijde bedekt. In de linker bovenhoek is een dubbele hole-punch selfiecamera aangebracht, zoals we die onder andere kennen van de P40 Pro Plus.

Ook het camerasysteem aan de achterzijde heeft wel wat weg van de P40 Pro+. Hoewel de lens configuratie iets lijkt af te wijken lijkt het eveneens om een penta-camerasysteem te gaan, die in de linker bovenhoek gesitueerd wordt. Vier lenzen hebben een gelijke afmeting, de 5de cameralens (de bovenste) is rechthoekig vormgegeven, wat erop duidt dat dit een telecamera betreft.

Over de hoeveelheid zoom biedt de documentatie helaas geen duidelijkheid. Er zijn inmiddels meerdere Huawei smartphones uitgebracht met een 10x Hybrid Zoom functie, het is dan ook goed mogelijk dat Huawei voornemens is om deze waanzinnige feature ook in te bouwen in haar komende opvouwbare telefoon. Ter vergelijking, de Galaxy Z Fold 2 beschikt over een 2x Hybrid zoom functie en 10x Digitale zoom.

Bijzonder is ook de vormgeving van deze Huawei telefoon. Aan de onderzijde is het toestel namelijk beduidend dunner vormgegeven dan aan de bovenzijde. Zodoende steekt het camerasysteem ook minder ver uit de behuizing. Waarschijnlijk dat dit design ook bijdraagt aan een betere handligging wanneer je het toestel opengevouwen als tablet voor je hebt liggen.

Huawei lijkt overigens gebruik te willen maken van een soortgelijke hide-away hinge als de Galaxy Z Fold2. Het scharnier van Huawei´s vouwtelefoon valt prachtig weg in het design wanneer je de telefoon open vouwt. Opengeklapt ontvouwt zich een gigantisch full screen flexibel scherm – zonder inkepingen en/of gaten in het display. Dit draagt zeker bij aan de moderne uitstraling van deze inklapbare telefoon. Het toestel lijkt nóg geavanceerder te zijn dan de Z Fold 2, hieronder nog even een afbeelding van Samsung´s vouwtelefoon, ter vergelijking.

Als alternatief heeft Huawei hetzelfde design ook laten vastleggen met een iets ander vormgegeven camerasysteem. Ditmaal is de camera een stuk smaller vormgegeven en heeft deze een vergelijkbaar design als de P30 Pro, Dit was overigens Huawei’s eerste smartphone met een 5x Hybrid zoom functie. Het lijkt erop dat Huawei voornemens is om het camerasysteem uit de P-serie als basis te nemen voor haar nieuwe vouwtelefoon.

Wanneer wordt de Huawei Mate X2 verwacht?

Het is zeker niet ondenkbaar dat Huawei inderdaad zal kiezen voor een design zoals deze hier gepatenteerd is – mede gezien de vele overeenkomsten met het recente topmodel van Huawei, de P40 Pro Plus. Het is overigens ook niet voor het eerst dat Huawei een opvouwbare Mate smartphone met zoomcamera patenteert.

Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat het om een 5G telefoon gaat, ten slotte was de Mate X ’s werelds eerste 5G opvouwbare telefoon. Het blijft nog even onduidelijk wanneer de nieuwe Huawei opvouwbare smartphone gepresenteerd wordt. Mogelijk dat we nog enkele maanden langer geduld moeten hebben.

Hoewel er lange tijd gesproken werd over een release rond oktober / november – wanneer ook de nieuwe Mate 40 verwacht wordt – lijkt Huawei nog geen haast te hebben met de introductie van haar nieuwe vouwtelefoon. De aanhoudende problemen met Amerika zouden hieraan ten grondslag liggen. Het blijft hierdoor onduidelijk of we in 2020 nog een nieuwe opvouwbare smartphone van Huawei mogen verwachten of dat het bedrijf besluit om te wachten tot begin 2021.

Bekijk hier de Huawei Mate opvouwbare smartphone.