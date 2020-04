Huawei Mate opvouwbare smartphone krijgt camera met zoom Huawei patenteert vouwbare telefoon met flexibel display aan de binnenzijde en extra front-display. De quad-camera herbergt ditmaal ook een zoomlens.

Huawei heeft inmiddels twee opvouwbare smartphones uitgebracht. Het begon vorig jaar met de Huawei Mate X, die in thuisland China in de verkoop ging. Eerder dit jaar werd ook de Huawei Mate Xs aangekondigd, deze vouwtelefoon toont veel gelijkenissen met zijn voorganger en is ook in Nederland verkrijgbaar. Bij beide toestellen bevindt het flexibele scherm zich aan de buitenzijde, wanneer je de telefoon opvouwt. Naar verluidt zal Huawei in de tweede helft van 2020 nóg een opvouwbare telefoon introduceren, ditmaal met een ander ontwerp.

Hoe de nieuwe vouwtelefoon van Huawei eruit komt te zien is nog onbekend. Wel is zo goed als zeker dat Huawei ditmaal voor een ander design zal kiezen. Zo heeft concurrent Samsung eerst de Galaxy Fold aangekondigd, met een tablet ontwerp en flexibel display aan de binnenzijde. Het tweede model, de Galaxy Z Flip beschikt over een totaal ander clamshell design. Een nieuw design patent van Huawei toont aan dat de Chinese fabrikant nog een ontwerp overweegt – die redelijk dicht bij het design van de Fold ligt.

Huawei opvouwbare telefoon met flexibel display aan binnenzijde

Op 12 juli 2019 heeft Huawei Technologies een design patent aangevraagd in thuisland China. Het patent werd vandaag, op 28 april 2020, goedgekeurd. Er zijn 16 kleuren productafbeeldingen voorhanden, waarop het toestel van alle kanten getoond wordt – de getoonde afbeeldingen in deze publicatie komen rechtstreeks uit het patent en zijn niet door ons bewerkt.

De gepatenteerde Huawei opvouwbare telefoon kun je uitvouwen tot tablet formaat. Het flexibele display bevindt zich aan de binnenzijde – vergelijkbaar met de Galaxy Fold. Er is echter geen notch of punch-hole camera zichtbaar. Het betreft een full screen ontwerp met smalle schermranden, waardoor je optimaal gebruik kunt maken van het grote schermoppervlak.

De vouwtelefoon van Huawei beschikt ook over een extra scherm aan de buitenzijde. Toch is er een duidelijk verschil zichtbaar met de Fold, want Huawei heeft ervoor gekozen om direct naast het front-display het viervoudige camerasysteem te plaatsen. Het tweede scherm is hierdoor beduidend minder breed, maar behoudt wel de volledige lengte van het toestel.

De huidige Huawei Mate Xs beschikt ook over vier camera’s. Hoewel het aantal camera’s gelijkt blijft lijkt Huawei ditmaal voornemens te zijn om de vouwbare telefoon te voorzien van een zoomlens. De onderste cameralens is namelijk vierkant vormgegeven, in plaats van rond. Huawei heeft inmiddels verschillende smartphonemodellen geïntroduceerd met een zoomcamera, waaronder de recent uitgebrachte Huawei P40 Pro (Plus).

Op de achterzijde van de Huawei opvouwbare smartphone is geen camera zichtbaar. Door de digitale camera naar de voorzijde te verplaatsen is deze, in combinatie met het display, ook goed inzetbaar voor het maken van selfies of het voeren van videogesprekken. Bovendien kan de achterzijde hierdoor helemaal glad blijven, waardoor je de telefoon stabiel op tafel kunt leggen. Een bekend nadeel van de zoomlens is namelijk dat deze doorgaans verder uit de behuizing steekt, waardoor het toestel ook eerder wiebelt wanneer deze op tafel ligt.

Waarschijnlijk zal Huawei haar nieuwe vouwbare smartphone rond oktober 2020 uitbrengen, dan wordt ook de Mate 40 serie verwacht. Of de nieuwe vouwtelefoon het gepatenteerde ontwerp krijgt is vooralsnog onduidelijk, maar zeker niet ondenkbaar. Temeer omdat Samsung rond augustus / september ook de opvolger van de Galaxy Fold zal introduceren. Met deze smartphone zou Huawei een waardige tegenhanger in de markt kunnen zetten.

Bekijk hier het patent van de Huawei opvouwbare smartphone.