Huawei Mate smartphone met touch display rondom de camera Designpatent toont Huawei Mate 40 met multifunctionele display ring op achterzijde van het toestel. Stijlvol aangebracht rondom het camerasysteem.

Aankomende donderdag zal Huawei twee nieuwe high-end smartphones onthullen, de P40 en de P40 Pro. In de tweede helft van 2020 wordt de Mate 40 serie verwacht, als concurrent van de Samsung Galaxy Note 20. Bij de Mate 30 Pro koos de Chinese smartphonefabrikant voor een rond camerasysteem met vier camera lenzen. Om het camerasysteem was een ronde bies aangebracht, wat voor een extra stijlvolle uitstraling zorgt. Het lijkt er echter op dat Huawei meer mogelijkheden ziet omtrent deze ronde bies.

Huawei heeft een opmerkelijk design patent ingediend waarop een Huawei Mate smartphone te zien is met een viervoudig camerasysteem, waarbij de ronde bies bestaat uit een touch display, waardoor een totaal nieuwe manier van bediening mogelijk wordt.

Huawei Mate 40 met klein multifunctioneel display op achterzijde

Halverwege 2019 heeft Huawei Technologies een design patent ingediend in thuisland China dat op 20 maart 2020 is goedgekeurd en is opgenomen in de Global Design Database van de WIPO (World Intellectual Property Office). Er zijn 15 product tekeningen voorhanden, daarnaast is er een duidelijke kleuren afbeelding aan het patent toegevoegd, waarin vijf verschillende functies getoond worden.

Bijzonder is ook dat er een soort van uitleg pagina van een verkoopbrochure in het patent is opgenomen. Zodoende krijgen we een zeer goede impressie van Huawei’s utivinding.

Het kleine ronde display rondom het camerasysteem kan een gebruikersinterface tonen. Uit de patent omschrijving blijkt dat de interface zowel reageert op aanrakingen, klikken als schuifgebaren. Als er bijvoorbeeld gebeld wordt, zie je bovenaan de naam van diegene die belt. Via de linkerzijde kun je de oproep aannemen en via de rechterzijde kun je de oproep beëindigen. Ook kun je op deze wijze nieuwe inkomende berichten inzien en aflezen.

De display ring kan ook gebruikt worden om in- en uit te zoomen tijdens het maken van een foto of video opname. Ook kun je het volume bedienen via dit kleine schermpje, evenals het alarm. Daarnaast kan de klok worden weergeven. Het is zelfs mogelijk om het touch display te gebruiken om een pagina om te slaan, net zoals je een boek leest – door simpelweg een schuifgebaar te maken via links naar rechts.

Normaal gesproken zie ik weinig in een display aan de achterzijde van een smartphone. Temeer omdat zo’n scherm extra gevoelig is voor krassen. Bovendien kun je toch maar één kant van het toestel tegelijk bekijken. Maar de implementatie van Huawei lijkt wel degelijk een meerwaarde te hebben.

Ten slotte kun je de displayring gewoon bedienen met je wijsvinger, terwijl je naar het front-display kijkt. Heb je het toestel op z’n kop op tafel liggen, dan krijg je direct de belangrijkste notificaties door -denk aan inkomende oproepen of berichtjes- zonder dat je de telefoon hoeft op te tillen.

We zijn dan ook erg benieuwd of Huawei inderdaad kans ziet om de later dit jaar verwachte Mate 40 en Mate 40 Pro van zo’n multifunctionele display ring te voorzien. Kijkende naar de uitgebreide documentatie in het design patent heeft Huawei zeker al vergevorderde stappen gemaakt. Of het kostentechnisch ook uit kan zal de tijd moeten uitwijzen.

De Huawei Mate 40 serie wordt rond september / oktober 2020 verwacht. De Mate 30 serie is overigens lange tijd niet in Nederland verkrijgbaar geweest, vanwege het ontbreken van de Google services. Afgelopen maand heeft Huawei besloten om de Mate 30 Pro alsnog uit te brengen in ons land, deze high-end smartphone is exclusief verkrijgbaar via MediaMarkt Amsterdam voor een adviesprijs van €1100.

Bekijk hier het patent van de Huawei Mate smartphone.

Note to editors: The images used in this publication are original images from Huawei’s patent.