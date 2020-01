Huawei MatePod headset voor de P40 (Pro) smartphone De Huawei MatePod is waarschijnlijk een nieuwe draadloze headset die gelijktijdig met de Huawei P40 en P40 Pro wordt aangekondigd, in maart 2020.

Toon pagina inhoud

In het eerste kwartaal van 2020 worden er verschillende nieuwe Huawei smartphones verwacht. De Huawei P40 en de P40 Pro worden de vlaggenschip toestellen voor de eerste helft van het jaar, ook zal het bedrijf binnenkort de Mate Xs aankondigen, een opvouwbare smartphone die qua ontwerp veel gelijkenissen heeft met de Huawei Mate X, deze vouwtelefoon werd een jaar geleden onthuld tijdens MWC 2019. Bij deze high-end devices horen natuurlijk ook nieuwe oordopjes.

Afgelopen jaar werd gelijktijdig met de P30 serie de FreeLace draadloze headset aangekondigd. In de tweede helft van het jaar werd gelijktijdig met de Mate 30 (Pro) de FreeBuds 3 wireless Bluetooth headset onthuld – als tegenhanger van de populaire Apple AirPods. Het lijkt erop dat Huawei een nieuwe headset in ontwikkeling heeft, waarmee het de strijd met het Amerikaanse Apple zal voortzetten.

Huawei MatePod headset

Op 6 januari 2020 heeft Huawei een trademark aangevraagd bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) en bij de UK IPO (Intellectual Property Office) voor de naam MatePod. De aanvraag wordt als volgt omschreven.

Huawei MatePod trademark description: ‘headsets; earphones; speakers; computers hardware; tablet; smartphones; handheld digital electronic devices capable of providing access to the internet and for the sending, receiving, and storing telephone calls, electronic mail, and other digital data’.

De MatePod is dus niet te verwarren met de MatePad, onder deze naam worden de Huawei Android tablets in de markt gezet. Het lijkt erop dat de MatePod een tegenhanger wordt van de AirPods van Apple. Mogelijk wordt het een vervanger van de Freelace en/of FreeBuds oordopjes.

Huawei P40 en P40 Pro

In tegenstelling tot de Mate 30 (Pro), wordt de Huawei P40 (Pro) wel direct na de lancering in Europa uitgebracht – zonder Google services weliswaar. Mogelijk worden het zelfs de eerste smartphones die draaien op het nieuwe HarmonyOS van Huawei.

Over het ontwerp is nog altijd veel onbekend, waarschijnlijk worden het de eerste Huawei P-serie smartphones met een hole-punch camera. Onze gewaardeerde collega Ben Geskin heeft alvast renders gemaakt van het vermoedelijke design van de Huawei P40 Pro.

Ook de camera aan de achterzijde zal een upgrade ondergaan, het Pro model wordt waarschijnlijk voorzien van een penta-lens, oftewel een vijfvoudige camera die in samenwerking met Leica is ontwikkelt. Huawei telefoons staan bekend om hun goede beeldkwaliteit. De nieuwe P40 serie wordt rond maart 2020 aangekondigd, het is goed mogelijk dat we tegelijkertijd meer te horen krijgen over de nieuwe MatePod.

Bekijk de UK trademark voor de Huawei MatePod en de aanvraag in Europa.