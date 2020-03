Samsung Galaxy Note 20 Plus smartphone met zoomcamera Later dit jaar zal Samsung een nieuwe vlaggenschip smartphone introduceren. Wat mag je verwachten van de Galaxy Note 20 Plus 5G met befaamde S Pen?

De nieuwe Galaxy S20 smartphones liggen inmiddels in de winkels en weten met hun sterk verbeterde functies veel aandacht te trekken, met in het bijzonder de Samsung Galaxy S20 Ultra en haar zoomcamera. Note-liefhebbers wachten echter liever nog een paar maanden, ten slotte wordt in de tweede helft van het jaar de Galaxy Note 20 serie verwacht. Deze toestellen worden ontwikkelt onder codenaam ‘Project Canvas’ en zullen ook veel van de nieuwe functies van de S-serie overnemen. Wat mag je verwachten van het nieuwe topmodel binnen de Note serie?

Hoewel het nog ruim vier maanden zal duren alvorens Samsung haar nieuwe vlaggenschip zal introduceren wordt er op internet al veelvuldig geschreven over de nieuwe Note toestellen. Wat betreft de benaming mag je er vanuit gaan dat Samsung dezelfde strategie zal hanteren als met de S-serie.

De Note 10 zal dus zeer waarschijnlijk worden opgevolgd door de Note 20, in plaats van de Note 11. Daarnaast gaan we er vanuit dat Samsung opnieuw zal kiezen voor twee modellen; een standaard model en een Note 20+. De Lite variant zal vermoedelijk een half jaar later verschijnen, net zoals bij de Note 10 Lite.

Eerder deze maand heeft Jermaine Smit, online beter bekend als Concept Creator, voor LetsGoDigital een setje 3D renders gemaakt van de Galaxy Note 20 5G. Deze smartphone beschikte over een centraal in het midden geplaatste punch-hole selfiecamera en een verticale camera-setup aan de achterzijde.

Het ligt echter voor de hand dat Samsung ervoor kiest om het camerasysteem in de linkerbovenhoek te plaatsen – vergelijkbaar met de S20 serie. Bij de Note 10 serie werd de camera overigens ook al aan de linker bovenzijde geplaatst. Jermaine heeft een nieuw setje product renders gemaakt, van de Note 20 Plus ditmaal – met zoomcamera. En zoals je van Jermaine mag verwachten heeft hij ook weer een spraakmakende video animatie gemaakt, om je alvast een voorproefje te geven van het nieuwe vlaggenschip van Samsung.

Samsung Galaxy Note 20 met vernieuwde S Pen

Tijdens de ontwikkelperiode krijgen smartphones vaak een codenaam die in verband staan met de vernieuwde functionaliteiten. Zo werd de Note 10 ontwikkelt onder codenaam ‘Da Vinci’, verwijzend naar de vele intelligente functies in deze smartphone. Bij ‘Project Canvas’ gaat de gedachte al snel uit naar kunst. Als we de speculaties mogen geloven zal de Note 20 dan ook verschillende nieuwe S Pen functies krijgen.

De afgelopen jaren heeft de styluspen van Samsung al behoorlijk wat vernieuwingen doorgemaakt. Eerst werd Bluetooth toegevoegd, wat verschillende nieuwe functies mogelijk maakt. Zoals het op afstand bedienen van de camera van je smartphone. Afgelopen jaar werden er ook verschillende nieuwe mogelijkheden toegevoegd, die hierop voortborduren. Zo kan de stylus tegenwoordig ook gebaren herkennen. Ook werd ‘AR Schets’ toegevoegd, om aantekeningen te kunnen maken op je video’s.

Welke nieuwe S Pen functies er ten tijde van de Galaxy Note 20 geïntroduceerd zullen worden blijft vooralsnog onbekend, maar aangezien de codenaam ernaar verwijst ligt het in de lijn der verwachtingen dat het om een grote update zal gaan. Naar verwachting zal Samsung de nieuwe Note smartphones ook voorzien van een nog groter display.

Groter scherm en betere camera’s

De Note serie wordt al jaren gekenmerkt door haar groot formaat schermen, wat het beduidend makkelijker maakt om creatief aan de slag te gaan. Verwacht wordt dat de Samsung Galaxy Note 20 Plus over het grootste scherm zal beschikken, vermoedelijk gaat het om een 6,9-inch of zelfs een 7-inch Super AMOLED display met een QHD+ resolutie en een 120 Hz refresh rate. Een enorm beeldschermformaat, dat nog niet zo lang geleden als ‘tablet’ werd beschouwd.

Waarschijnlijk zal Samsung de selfie-camera opnieuw gecentreerd in het midden plaatsen. Over de resolutie van de front-camera is nog geen informatie bekend, maar aangezien de selfiecamera van de S20 Ultra een enorme upgrade heeft ondergaan ligt het in de lijn der verwachtingen dat ook de selfiecamera van de Note 20 Plus een grote stap voorwaarts zal maken. Mogelijk gaat het om dezelfde 40 megapixel beeldsensor.

Wat betreft de camera’s aan de achterzijde. Afgaande op vorig jaar is het aannemelijk dat de Galaxy Note 20+ voorzien wordt van een vergelijkbare camerasetup als de S20 Ultra. Dit toestel is uitgerust met een 108 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera, een 48 megapixel telefoto camera met 10x Hybrid Zoom en 100x digitale zoom en ten slotte een 3D DepthVision camera.

Al deze nieuwe functies zullen ongetwijfeld gepaard gaan met een grotere batterij. Vorig jaar werd de Note 10+ niet alleen voorzien van een grotere accu, ook het laadvermogen werd aanzienlijk vergroot. Deze smartphone kreeg namelijk een 4.300 mAh accu dat 45W snelladen ondersteunt. Dat was iets kleiner, maar beduidend sneller dan de Galaxy S10 5G, die werd voorzien van een 4.500 mAh batterij met 25W oplader.

Als we dit vergelijken met de S20 Ultra dit jaar, dit toestel heeft een 5.000 mAh batterij met 45W snellader. Mogelijk dat Samsung de snelladen functionaliteit bij de Note 20+ opnieuw weet op te schroeven, zo werd de belangrijkste concurrent van de S20 Ultra – de Oppo Find X2 Pro – voorzien van een 65W lader. Daarnaast verwachten we dat de batterijcapaciteit van de Note iets kleiner wordt dan die van de Ultra, mogelijk zo’n 4.800 mAh.

Hoogstwaarschijnlijk wordt de Europese variant van de Note 20 serie aangedreven door de Exynos 990 chipset die gebakken is volgens het 7nm procedé. Mogelijk zal Samsung ook enkele veranderingen aanbrengen wat betreft het geheugen. Hoewel de Note 10 vorig jaar werd voorzien van minimaal 256GB opslaggeheugen, zijn er signalen dat er dit jaar wordt gekozen voor 128GB als minimum.

Waarschijnlijk zal dit tevens inhouden dat je een microSD kaart kunt gebruiken. Dit werd vorig jaar achterwege gelaten bij het instapmodel, wat bij veel trouwe Note-fans niet in goede aarde viel. Bovendien zorgt veel geheugen voor een hogere kostprijs. Door standaard minder geheugen te implementeren kan dus een lagere vanaf prijs gehanteerd worden. Wat betreft het werkgeheugen, vermoedelijk zal er 16GB RAM worden ingebouwd.

Samsung Galaxy Note 20 Plus kopen

Waarschijnlijk kunnen consumenten de Note 20 kopen vanaf eind augustus 2020. Over de prijs is nog veel onduidelijk. De Note 10 Plus kreeg vorig jaar een adviesprijs van €1.100 (12GB / 256GB). De kans is echter groot dat zijn opvolger duurder wordt.

De Galaxy S20 Ultra kreeg namelijk een behoorlijke forse adviesprijs van €1.350 (16GB / 128GB). Dat is €150 duurder dan de S10 5G kostte ten tijde van de lancering. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat de Note 20+ een soortgelijke prijsstijging zal ondergaan.

Van de Note 10 serie heeft Samsung vorig jaar ook een 5G variant uitgebracht, dit model is echter nooit in Nederland uitgebracht. De S20 kun je wel met 5G kopen, net als de Oppo Find X2 (Pro) overigens. Dit zijn vooralsnog de enige smartphones in Nederland die ondersteuning bieden voor het supersnelle 5G mobiele netwerk. Je mag er vanuit gaan dat de Note 20 dit jaar ook met 5G wordt uitgebracht in ons land.

