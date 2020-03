Oppo Find X2 en Find X2 Pro 5G smartphones Oppo staat op het punt om twee bijzondere smartphone modellen te onthullen. Dit is wat je van de Oppo Find X2 en de X2 Pro mag verwachten!

Over slechts vier dagen zal Oppo haar nieuwe vlaggenschip introduceren. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een tweetal modellen: de Oppo Find X2 en de Find X2 Pro. De afgelopen periode heeft de Chinese smartphonefabrikant al verschillende details bekend gemaakt, zo krijgt het toestel een 3K scherm met een verversingssnelheid van 120 fps. Het ontwerp was nog altijd onbekend, tot vandaag. Via Twitter heeft Oppo een 30 seconde durende teaser video gelanceerd, waarop de nieuwe telefoon op spraakmakende wijze getoond wordt.

Nagenoeg gelijktijdig heeft Twitteraar Ishan Agarwal een tweetal renders gepubliceerd van zowel de nieuwe Oppo Find X2 als de X2 Pro. Hoewel er al langer geruchten de ronde gingen dat er twee modellen in de maak zijn, is het voor het eerst dat beide toestellen ook daadwerkelijk op beeld te zien zijn.

Oppo smartphones met 3K scherm en punch-hole camera

Uit de getoonde teaser video en de gelekte afbeeldingen valt op te maken dat beide toestellen over een zogenaamde punch-hole camera beschikken. Oftewel, er wordt een gat in het scherm gemaakt voor de selfie-camera. Deze wordt in de linker bovenhoek geplaatst en zal vermoedelijk een 32 megapixel beeldsensor bevatten. Dit is een duidelijk verschil met de Oppo Find X, die halverwege 2018 werd geïntroduceerd. Dit toestel beschikte namelijk over een uitschuifbare camera.

De afmetingen van de Find X2 en het Pro model lijken identiek te zijn. Vermoedelijk gaat het om een 6,7-inch OLED display met een QHD+ resolutie (3168×1440 pixels). Het 120 Hertz scherm zal een extra meeslepende kijkervaring leveren, zowel bij het kijken van films als bij het spelen van games.

De Find X2 Pro krijgt een periscopische zoomcamera

Op de achterzijde is een duidelijk verschil waarneembaar. De Oppo Find X2 Pro wordt namelijk uitgerust met een drievoudige camera, waaronder een periscopische zoomcamera. Waarschijnlijk gaat het om een 13 megapixel telefoto camera, een 48 megapixel groothoekcamera en een 48 megapixel ultragroothoekcamera. Twee van de drie camera’s beschikken over optische beeldstabilisatie. Bij het standaard model is er eveneens een drievoudig camerasysteem zichtbaar, hier lijkt de zoomcamera echter te ontbreken.

Het is vooralsnog onbekend hoe groot het zoombereik van het Pro model is. De Oppo Reno 10x Zoom heeft -zoals de naam al doet vermoeden- een 10x Hybrid Zoom functie. Mogelijk dat dezelfde lens ook in de Find X2 Pro terug te vinden zal zijn. De enige smartphones met een vergelijkbare zoomfunctie zijn de Huawei P30 Pro en de onlangs geïntroduceerde Samsung Galaxy S20 Ultra.

Oppo heeft al laten weten dat er gebruik zal worden gemaakt van een Sony beeldsensor. Waarschijnlijk gaat het om de nieuwe Sony 2×2 OCL sensor. Deze sensor is groter dan gebruikelijk wordt toegepast in een smartphone, dit zal bijdragen aan een betere beeldkwaliteit in slechte lichtomstandigheden. Ook zal er een vernieuwd autofocussysteem worden ingebouwd, genaamd All Pixel Omni-directionele PDAF. Dit AF-systeem is beduidend sneller en accurater dan een Quad Pixel AF-systeem.

Waterdichte 5G telefoon met 65W snellaadtechnologie

De nieuwe Oppo Find X2 smartphones zullen niet alleen over een fantastisch scherm en een kwalitatief camerasysteem beschikken. De nieuwe topmodellen van Oppo worden ook aangedreven door de meest krachtige processor van dit moment, de Qualcomm Snapdragon 865. Zoals we inmiddels van Oppo gewend zijn zal er ook voldoende geheugen worden ingebouwd. Er wordt gesproken over 12GB werkgeheugen (LPDDR5) en 256GB opslaggeheugen, waarschijnlijk is dit de configuratie voor de X2 Pro. Het goedkopere model zal vermoedelijk over 8GB RAM (LPDDR4) en 256GB geheugen beschikken.

Dankzij de integratie van een Qualcomm X55 modem zullen de nieuwe Oppo smartphones ook 5G ondersteuning bieden. Het gaat om een ‘dual-mode 5G telefoon’, die ondersteuning biedt voor zowel NSA (non-standalone access) als SA (standalone access) 5G netwerken. Beide toestellen draaien op het Android 10 besturingssysteem in combinatie met de Color OS 7.1 gebruikersinterface.

De nieuwe Oppo Find smartphones zullen tevens over een dubbele speaker beschikken. Wat betreft de accucapaciteit, de Find X2 krijgt vermoedelijk een 4.200 mAh batterij en het Pro model wordt voorzien van een 4.260 mAh accu. Beide nieuwe smartphones zullen hoogstwaarschijnlijk ondersteuning bieden voor SuperVooC 2.0. Deze supersnelle laadtechnologie met een vermogen van 65W maakt het mogelijk om een 4.000 mAh accu in slechts 35 minuten volledig op te laden!

Ook zal de Find X2 (Pro) waterbestendig zijn volgens de IP68 normering. Dat betekent dat het toestel zowel stof- als waterdicht is. Dit is nieuw voor Oppo, want de huidige Reno modellen hebben geen IP normering, vanwege de uitschuifbare selfie-camera. De Find X2 heeft een dikte van 8mm, de X2 Pro zal met haar zoomlens ietsje dikker worden, namelijk 8,8mm.

Vanaf wanneer kun je de Oppo Find X2 kopen?

Met zoveel hoogstaande functies is het natuurlijk nog even de vraag wat de Find X2 (Pro) gaat kosten. De Oppo Find X werd anderhalf jaar geleden voor €1.000 in de markt gezet. Mogelijk dat zijn opvolger een vergelijkbare prijs krijgt, logischerwijs zal het prijskaartje van de X2 Pro wat hoger uitvallen.

Verwacht wordt dat de nieuwe Oppo Find X2 al direct na de officiële introductie te bestellen is via een preorder. Ook in Nederland zullen de nieuwe topmodellen van Oppo verkocht worden. Op vrijdag 6 maart vindt het Oppo Find X2 launch evenement plaats. Je kunt de onthullingen volgen via onderstaande livestream, de persconferentie gaat om 10:30 Nederlandse tijd van start.